AFP
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"O, Ballon d'Or sahibi!" - Kylian Mbappé, Fransa'nın Irak ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde Ousmane Dembélé'yi eleştirenlere sert çıktı
Yıldız bir takım arkadaşını savunmak
Mbappé, milli takım kaptanı olarak basının karşısına çıktı ve hemen Dembélé’ye desteğini açıkladı. Mbappé ve Olise, Senegal’e karşı oynadıkları son Dünya Kupası maçının ikinci yarısında manşetlere taşınmış olsa da, kaptan ilk 45 dakikada asıl öne çıkan forvetin Dembélé olduğunu vurguladı.
Yarın milli takımda 100. maçına çıkacak olan kaptan, Dembele’nin dünya sahnesinde etkili olmakta zorlandığına dair iddiaları reddetti. Bunun yerine, Paris Saint-Germain yıldızının taktiksel farkındalığını övdü ve sadece onun varlığının bile maçlar sırasında takımın geri kalanının yararlanabileceği önemli alanlar yarattığını vurguladı.
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Ballon d'Or ödülünün sahibinin belirleyici etkisi
Takım arkadaşının bir önceki maçta daha az parlak bir performans sergilemesi konusunda doğrudan sorgulandığında Mbappé, görünmeyen emeklerin de takdir edildiğinden emin olarak durumla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı.
Mbappé şöyle konuştu: "Ousmane mi? Maçı iki kez tekrar izledim; ilk yarıda hücumdaki dört oyuncunun en iyisiydi, en çok öne çıkan oydu. İkinci yarıda Michael ve ben belirleyiciydik, ama o da katkı sağladı. Bir rakibi üzerine çekerek ilk gol için boş alan yarattı. Ousmane çok sakin bir oyuncu, Ballon d’Or sahibi ve herkesin güvenini kazanmış durumda. Eminim ki yarından itibaren tekrar ileriye doğru adım atacaktır. Bizim için çok önemli bir oyuncu olacak, buna hiç şüphe yok."
Kaptanlık görevini benimsemek ve Olise’yi övmek
Mbappé, Fransa milli takımında kaptanlık pazubandını takmanın getirdiği büyük sorumluluğa da değindi. “Neyi temsil ettiğimin farkındayım ve ülkem için tarih yazacağımın bilincindeyim,” diye itiraf etti. “Bazen baskı insanı etkiliyor, ancak daha önce bu turnuvada oynama şansına sahip oldum ve ilk maçta attığım iki golün yeterli olacağını sanmıyorum.”
Ayrıca Olise’yi övmek için de zaman ayırdı ve şunları ekledi: "O, herkesin sevdiği bir stile sahip olağanüstü bir oyuncu. Takımda çok fazla hareketlilik var, daha yetenekli oyuncularımız var ve belki yarın başka iki oyuncu parlayacak. O, her maçta farklı bir şey yaratma yeteneğine sahip."
- AFP
Fransa için bundan sonra ne olacak?
Fransa, Pazartesi günü Irak ile oynayacağı ve yine heyecan verici bir Dünya Kupası maçı olacağına işaret eden karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlamak zorunda. Mbappé’nin yine forvet hattını sürüklemesi, Olise’nin yaratıcı dokunuşları ve Dembélé’nin eleştirenleri susturmaya hevesli olmasıyla takım, sahada üstün bir performans sergilemeyi hedefliyor. Bir galibiyet, Les Bleus’un Norveç ile oynayacağı bir grup maçı daha kalmışken 16 turuna yükselmesini sağlayacak.