"O, Ballon d'Or sahibi!" - Kylian Mbappé, Fransa'nın Irak ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde Ousmane Dembélé'yi eleştirenlere sert çıktı

Mbappé, milli takım kaptanı olarak basının karşısına çıktı ve hemen Dembélé’ye desteğini açıkladı. Mbappé ve Olise, Senegal’e karşı oynadıkları son Dünya Kupası maçının ikinci yarısında manşetlere taşınmış olsa da, kaptan ilk 45 dakikada asıl öne çıkan forvetin Dembélé olduğunu vurguladı.

Yarın milli takımda 100. maçına çıkacak olan kaptan, Dembele’nin dünya sahnesinde etkili olmakta zorlandığına dair iddiaları reddetti. Bunun yerine, Paris Saint-Germain yıldızının taktiksel farkındalığını övdü ve sadece onun varlığının bile maçlar sırasında takımın geri kalanının yararlanabileceği önemli alanlar yarattığını vurguladı.