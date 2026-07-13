"Oynadığı ve kadroya seçilebilecek durumda olduğu sürece onu kadroya alacağım," dedi 71 yaşındaki teknik direktör, ki kendisi Portekiz’i 2030 Dünya Kupası’na taşımayı hedefliyor ve federasyonla o tarihe kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. CR7’nin “Portekiz futbolunun bir simgesi” olduğunu ve soyunma odasında belirleyici bir rol oynadığını belirtti.
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"O asla sorun olmayacak!" Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo ile ilgili şaşırtıcı karar açıklandı
Jorge Jesus’un Ronaldo’dan övgüyle bahsetmesi ve milli takım kariyerini kadroya almayarak sonlandırmayı hiç düşünmemesi, Jesus göreve başlamadan önce bile muhtemel görünüyordu. Jesus ve 41 yaşındaki Ronaldo, geçen yıl Al-Nassr’da birlikte çalışmış ve birlikte Ronaldo’nun uzun zamandır beklediği Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazanmışlardı.
Her ne kadar kendisi henüz Ronaldo ile konuşmamış olsa da, Jesus şu noktayı açıkça vurguladı: “O asla bir sorun olmayacak. Ne milli takım için, ne de benim için. Son yıllarda onunla çalışma şerefine nail oldum. Ve onunla çalışmak gerçekten çok kolay.”
Roberto Martinez, Portekiz’in İspanya’ya karşı Dünya Kupası’nda son dakikada aldığı acı yenilginin ardından istifa etmiş ve böylece Jesus’un yeni milli takım teknik direktörü olarak göreve gelmesinin önünü açmıştı. Şimdi ise İskoçya milli takım teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak görülüyor.
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Cristiano Ronaldo, Portekiz'in ilk on birinde mi? "Nostaljiyle beslenen bir çılgınlık"
Ronaldo, elenmenin hemen ardından geleceği konusunda net bir açıklama yapmamıştı; yalnızca Dünya Kupaları konusunu artık “vicdanı rahat” bir şekilde kapatabileceğini belirtti. "Elimden gelenin en iyisini yaptım, Portekiz ile üç şampiyonluk kazandım – Cristiano Ronaldo'dan önce bu sayı sıfırdı," dedi meydan okurcasına ve 2016 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunun kendisi için bir Dünya Kupası zaferiyle "aynı öneme" sahip olduğunu iddia etti. Ayrıca CR7, Portekiz ile iki kez Uluslar Ligi'ni kazandı.
Elenmenin ardından artık “soğukkanlılığını korumak, sakin kalmak ve ardından en iyi kararı vermek” istediğini belirtti. Bu karar, Portekiz formasıyla oynadığı 233. milli maçın (146 gol) henüz son maçı olmayacağı yönünde olacaktır. Oysa Ronaldo’nun ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen finallerdeki performansları oldukça eleştirel bir gözle izlenmişti. Örneğin, son 16 turunda elenmenin ardından The Athletic şöyle yorumladı: “Gösteri bitti.” Ve şöyle devam etti: Ronaldo, Dünya Kupası’nda “gerçekte ne olduğunu gösterdi: zamanı geriye çevirmeye çalışan 41 yaşındaki bir adam”.
Dünya futbolundaki eski takım arkadaşları da, CR7’nin oldukça ileri yaşına rağmen hâlâ yetenekli Portekiz milli takımında ilk 11’de yer almasına ve zaman zaman oyuna hiçbir katkı sağlamamasına dair, kısmen yıkıcı eleştirilerden kaçınmadılar. Örneğin Zlatan Ibrahimović, Fox Sports’ta “Takımı rehin alan şey onun egosu” diye haykırdı. Ronaldo’nun hâlâ maçlara ilk 11’de çıkmasına izin verilmesinin “nostaljiyle beslenen bir çılgınlık” olduğunu söyledi.
Ronaldo, Dünya Kupası’nı beş maçta attığı üç golle tamamladı. Bunlardan ikisini grup aşamasında, kendinden çok daha zayıf olan Özbekistan’a karşı alınan ezici galibiyette attı; son 16 turunda Hırvatistan karşısında ise penaltıdan beraberlik golünü kaydetti. Dört yıl önce 2022 Dünya Kupası'nın eleme turlarında onun yerini ilk on birde almış olan ve bu maçta oyuna sonradan giren Gonçalo Ramos, maçın bitimine kısa bir süre kala kafayla 2-1'i getiren golü attı.
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