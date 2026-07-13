"O asla sorun olmayacak!" Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo ile ilgili şaşırtıcı karar açıklandı

Ronaldo, elenmenin hemen ardından geleceği konusunda net bir açıklama yapmamıştı; yalnızca Dünya Kupaları konusunu artık “vicdanı rahat” bir şekilde kapatabileceğini belirtti. "Elimden gelenin en iyisini yaptım, Portekiz ile üç şampiyonluk kazandım – Cristiano Ronaldo'dan önce bu sayı sıfırdı," dedi meydan okurcasına ve 2016 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunun kendisi için bir Dünya Kupası zaferiyle "aynı öneme" sahip olduğunu iddia etti. Ayrıca CR7, Portekiz ile iki kez Uluslar Ligi'ni kazandı.

Elenmenin ardından artık “soğukkanlılığını korumak, sakin kalmak ve ardından en iyi kararı vermek” istediğini belirtti. Bu karar, Portekiz formasıyla oynadığı 233. milli maçın (146 gol) henüz son maçı olmayacağı yönünde olacaktır. Oysa Ronaldo’nun ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen finallerdeki performansları oldukça eleştirel bir gözle izlenmişti. Örneğin, son 16 turunda elenmenin ardından The Athletic şöyle yorumladı: “Gösteri bitti.” Ve şöyle devam etti: Ronaldo, Dünya Kupası’nda “gerçekte ne olduğunu gösterdi: zamanı geriye çevirmeye çalışan 41 yaşındaki bir adam”.

Dünya futbolundaki eski takım arkadaşları da, CR7’nin oldukça ileri yaşına rağmen hâlâ yetenekli Portekiz milli takımında ilk 11’de yer almasına ve zaman zaman oyuna hiçbir katkı sağlamamasına dair, kısmen yıkıcı eleştirilerden kaçınmadılar. Örneğin Zlatan Ibrahimović, Fox Sports’ta “Takımı rehin alan şey onun egosu” diye haykırdı. Ronaldo’nun hâlâ maçlara ilk 11’de çıkmasına izin verilmesinin “nostaljiyle beslenen bir çılgınlık” olduğunu söyledi.

Ronaldo, Dünya Kupası’nı beş maçta attığı üç golle tamamladı. Bunlardan ikisini grup aşamasında, kendinden çok daha zayıf olan Özbekistan’a karşı alınan ezici galibiyette attı; son 16 turunda Hırvatistan karşısında ise penaltıdan beraberlik golünü kaydetti. Dört yıl önce 2022 Dünya Kupası'nın eleme turlarında onun yerini ilk on birde almış olan ve bu maçta oyuna sonradan giren Gonçalo Ramos, maçın bitimine kısa bir süre kala kafayla 2-1'i getiren golü attı.