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"O asla Lionel Messi olamayacak!" - Cristiano Ronaldo, Portekiz için bir "engelleme" olarak görülüyor; Roberto Martinez'den Dünya Kupası yedek kadrosu konusunda karar vermesi isteniyor
Portekiz, açılış maçındaki beraberliğin ardından hayal kırıklığına uğradı
Portekiz'in 2026 Dünya Kupası hazırlıkları, Houston'da DR Kongo ile 1-1 berabere kalarak bir aksilikle başladı. Joao Neves, Roberto Martinez'in takımını erken öne geçirdi, ancak Yoane Wissa ilk yarı bitmeden skoru eşitledi ve Afrika ülkesine bir puan kazandırdı.
Bu sonuç, Portekiz'i K Grubu'nda baskı altına soktu; önlerinde daha zorlu mücadeleler bekliyor. Kaptan Ronaldo'nun maça etki edememesi üzerine, bu beraberlik Ronaldo'nun takımdaki rolüne dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Rekorunu genişleterek altıncı Dünya Kupası'na katılan Al-Nassr forveti, kaleyi bulan bir şut atamadı ve iki net fırsatı kaçırdı; Portekiz ise galibiyet golünü bulamadı.
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Bothroyd, Ronaldo’dan daha geri planda kalmasını istedi
Eski İngiltere forveti Bothroyd, Sky Sports’ta yaptığı açıklamada Ronaldo’nun performansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Tecrübeli oyuncunun yedek kulübesinde yer almayı kabul edip, oyuna girip etkili bir katkı sağlayacak bir yedek olarak kullanılması halinde Portekiz’in bundan fayda göreceğini savundu.
"Dürüst olmak gerekirse, bence Ronaldo bir takım oyuncusuysa, bir adım geri çekilmeli ve etkili bir oyuncu olarak yedek kulübesinden oyuna girmesi gerektiğini anlamalı," dedi Bothroyd. "Bunu yapacak mı? Hayır, yapacağını sanmıyorum. İşte benim demek istediğim de bu."
Bothroyd ayrıca Ronaldo'nun Lionel Messi ile sürekli karşılaştırılmaya çalışmasını sorguladı ve bunun Portekiz'in takım dengesini bozduğunu öne sürdü.
"Ronaldo’ya bakıyorum ve… Ronaldo hayranları bugün benden nefret edecek, ama her şey onun etrafında dönüyor gibi görünüyor, değil mi? Bilirsiniz, o her zaman Messi’nin peşinde," diye ekledi. "Asla Messi olamayacak, ama kariyeri boyunca sahip olduğu her şeyi en iyi şekilde değerlendirdi… Ancak şu anda Portekiz için bir yardımdan çok bir engel haline geliyor ve bence Martinez’in hatası da bu noktada."
Martinez, kaptanının arkasında kararlı bir şekilde durmaya devam ediyor
Takım dışından gelen eleştirilere rağmen Martinez, rotasını değiştireceğine dair hiçbir işaret göstermedi. Portekiz milli takım teknik direktörü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında Ronaldo’yu sahada tutma kararını savundu ve maçların başa baş gittiği anlarda bu forvetin deneyiminin önemini vurguladı.
Martinez, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gol atmaya ihtiyaç duyduğunuz bir maçta dünya futbolunun en iyi golcüsünü oyundan çıkarmak mantıklı değil” dedi. “Böyle anlarda Cristiano’nun ceza sahasındaki tecrübesi bizim için çok önemli.
"Onun savunmacıları üzerine çekme şekli önemli, boşlukları değerlendirebilmemiz önemli. Her oyuncunun sahada bir sorumluluğu ya da sahip olduğu bir özelliği vardır. Ve açıkçası gol ararken Cristiano'ya ihtiyacınız var."
Karar maçları öncesinde gerilim artıyor
Portekiz, bir başka hatanın eleme turlarına yükselme umutlarını ciddi şekilde zedeleyebileceğinin bilinciyle, K Grubu’ndaki ikinci maçı için Özbekistan’a karşı sahaya çıkacak. Performanslarda bir iyileşme görülmezse, Martinez’in doğru hücum dengesini bulma konusundaki üzerindeki baskı muhtemelen daha da artacaktır. Bu arada Ronaldo, hayal kırıklığı yaratan başlangıca rağmen turnuvanın “henüz bitmediğini” belirterek sosyal medyada taraftarlara olumlu bir tavır sergilemeye çalıştı.