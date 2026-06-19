"O asla Lionel Messi olamayacak!" - Cristiano Ronaldo, Portekiz için bir "engelleme" olarak görülüyor; Roberto Martinez'den Dünya Kupası yedek kadrosu konusunda karar vermesi isteniyor

Eski İngiltere forveti Bothroyd, Sky Sports’ta yaptığı açıklamada Ronaldo’nun performansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Tecrübeli oyuncunun yedek kulübesinde yer almayı kabul edip, oyuna girip etkili bir katkı sağlayacak bir yedek olarak kullanılması halinde Portekiz’in bundan fayda göreceğini savundu.

"Dürüst olmak gerekirse, bence Ronaldo bir takım oyuncusuysa, bir adım geri çekilmeli ve etkili bir oyuncu olarak yedek kulübesinden oyuna girmesi gerektiğini anlamalı," dedi Bothroyd. "Bunu yapacak mı? Hayır, yapacağını sanmıyorum. İşte benim demek istediğim de bu."

Bothroyd ayrıca Ronaldo'nun Lionel Messi ile sürekli karşılaştırılmaya çalışmasını sorguladı ve bunun Portekiz'in takım dengesini bozduğunu öne sürdü.

"Ronaldo’ya bakıyorum ve… Ronaldo hayranları bugün benden nefret edecek, ama her şey onun etrafında dönüyor gibi görünüyor, değil mi? Bilirsiniz, o her zaman Messi’nin peşinde," diye ekledi. "Asla Messi olamayacak, ama kariyeri boyunca sahip olduğu her şeyi en iyi şekilde değerlendirdi… Ancak şu anda Portekiz için bir yardımdan çok bir engel haline geliyor ve bence Martinez’in hatası da bu noktada."