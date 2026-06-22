AFP
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"O ağlıyordu, ben de ağlıyordum" - Raphinha'nın eşi, Dünya Kupası'ndaki sakatlık şokunun ardından Brezilyalı yıldızla yaptığı yürek burkan telefon görüşmesini anlattı
Brezilya'nın yıldız oyuncusu Dünya Kupası'nda bir aksilikle karşı karşıya
Brezilya, Dünya Kupası'nda Haiti'yi 3-0 yendiği maçta Raphinha'nın hamstring sakatlığı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmasıyla büyük bir darbe aldı. Barcelona'nın forveti, Selecao'nun hücumunda önemli bir rol oynuyordu; ancak bu sakatlık, turnuvanın geri kalanında forma giyip giyemeyeceği konusunda ciddi şüpheler doğurdu.
Sakatlık, 29 yaşındaki oyuncu ve ailesinde anında duygusal bir tepki yarattı. Sorunun ciddiyetine dair endişeler artarken, Raphinha’nın Brezilya’nın Dünya Kupası serüveninde önemli bir rol oynama umutları birdenbire tehlikeye girdi. Philadelphia’daki maçın ardından kanat oyuncusu, rehabilitasyon programına başlamadan önce ailesiyle kısa bir süre vakit geçirmesine izin verilmeden önce tıbbi muayenelerden geçti.
- AFP
Belloli, duygusal bir sohbeti hatırlıyor
Domingao com Huck’a konuşan Belloli, yaralanmanın ardından durumun hem kendisi hem de kocası için ne kadar zor olduğunu anlattı. Belloli ayrıca, çiftin ilk şokun ardından önlerindeki yolu konuşurken nasıl güç bulduklarını da açıkladı.
"Dürüst olmak gerekirse, hayatımda ilk kez dilim tutuldu. O ağlıyordu, ben de ağlıyordum," dedi. "Telefonda konuştuk; ertesi gün tıbbi testlerden geçti ve bir süreliğine eve geldi, orada durumu konuşabildik.
"Şu anda durumu iyi, güçlü ve amacından emin. Önemli olan da bu: doğru zihniyeti korumak ve daha iyi günlerin geleceğine inanmak."
Brezilya, geri dönüşün kapısını açık tutuyor
Brezilya, Raphinha’nın ülkesine dönmek yerine milli takımda kalacağını doğruladı. Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), takımın eleme turlarında ilerlemesi durumunda kanat oyuncusunun yine de katkı sağlayabileceği umuduyla yoğun bir tedavi programını yürütmeyi planlıyor. Tıbbi ekibin, oyuncunun iyileşme sürecinde temkinli bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.
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İyileşme hâlâ öncelikli konudur
Şu anki odak noktası, Raphinha’nın rehabilitasyonu ve genel sağlık durumudur. Brezilya’nın sağlık ekibi, turnuvanın ilerleyen aşamalarında olası bir geri dönüşle ilgili herhangi bir karar vermeden önce, oyuncunun iyileşme sürecini değerlendirmeye devam edecek. Bu arada, Barcelona da gelişmeleri yakından takip edecek. Kulüp, forvet oyuncusunun yeni sezon öncesinde sakatlığını daha da kötüleştirebilecek erken bir geri dönüş riskine girmeden tamamen iyileşmesini umuyor.