"O ağlıyordu, ben de ağlıyordum" - Raphinha'nın eşi, Dünya Kupası'ndaki sakatlık şokunun ardından Brezilyalı yıldızla yaptığı yürek burkan telefon görüşmesini anlattı

Domingao com Huck’a konuşan Belloli, yaralanmanın ardından durumun hem kendisi hem de kocası için ne kadar zor olduğunu anlattı. Belloli ayrıca, çiftin ilk şokun ardından önlerindeki yolu konuşurken nasıl güç bulduklarını da açıkladı.

"Dürüst olmak gerekirse, hayatımda ilk kez dilim tutuldu. O ağlıyordu, ben de ağlıyordum," dedi. "Telefonda konuştuk; ertesi gün tıbbi testlerden geçti ve bir süreliğine eve geldi, orada durumu konuşabildik.

"Şu anda durumu iyi, güçlü ve amacından emin. Önemli olan da bu: doğru zihniyeti korumak ve daha iyi günlerin geleceğine inanmak."