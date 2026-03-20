"O acımasızları ayıklamayı başarmalıyız": Bayern'in patronu Uli Hoeneß, danışmanlara sert çıktı

"Günümüzde bir oyuncu yurtdışına gidiyorsa ya da yurtdışından geliyorsa, bir menajere ihtiyacı vardır. Çok sayıda saygın menajer var, ama aynı zamanda çok sayıda dolandırıcı da var. Hepimiz bu dolandırıcıları ayıklamayı başarmalıyız," diye haykırdı Hoeneß.

74 yaşındaki Hoeneß için belirleyici olan, "danışmanın, oyuncudan daha fazla kazanması gerektiğini düşünmemesi. Bazen üç öğle yemeği için on milyon talep ediliyor, bu olamaz," diyen Hoeneß, bazı menajerlerin kısmen fahiş taleplerine karşı harekete geçmek istediğini duyurdu.

"Bu konuyu kulübümüzde de çok tartıştık ve önümüzdeki aylarda buna artık tahammül etmeyeceğimizi belirten bir plan geliştirmeye çalışacağız. G14'te bir zamanlar maaş tavanı getirmeyi denemiştik. Bu tam dört hafta sürdü, sonra sanırım AC Milan buna aykırı davrandı," diye açıkladı FCB Onursal Başkanı.