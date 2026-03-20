Eintracht Frankfurt'un eski yönetim kurulu başkanı Wolfgang Steubing'e düzenlenen bir onur töreninde Hoeneß, futbol dünyasındaki oyuncu menajerlerinin çoğuna karşı duyduğu hoşnutsuzluğunu yineledi ve onların tek amacının para kazanmak olduğunu iddia etti.
Çeviri:
"O acımasızları ayıklamayı başarmalıyız": Bayern'in patronu Uli Hoeneß, danışmanlara sert çıktı
"Günümüzde bir oyuncu yurtdışına gidiyorsa ya da yurtdışından geliyorsa, bir menajere ihtiyacı vardır. Çok sayıda saygın menajer var, ama aynı zamanda çok sayıda dolandırıcı da var. Hepimiz bu dolandırıcıları ayıklamayı başarmalıyız," diye haykırdı Hoeneß.
74 yaşındaki Hoeneß için belirleyici olan, "danışmanın, oyuncudan daha fazla kazanması gerektiğini düşünmemesi. Bazen üç öğle yemeği için on milyon talep ediliyor, bu olamaz," diyen Hoeneß, bazı menajerlerin kısmen fahiş taleplerine karşı harekete geçmek istediğini duyurdu.
"Bu konuyu kulübümüzde de çok tartıştık ve önümüzdeki aylarda buna artık tahammül etmeyeceğimizi belirten bir plan geliştirmeye çalışacağız. G14'te bir zamanlar maaş tavanı getirmeyi denemiştik. Bu tam dört hafta sürdü, sonra sanırım AC Milan buna aykırı davrandı," diye açıkladı FCB Onursal Başkanı.
Hoeneß, David Alaba'nın menajerine sert çıkıştı
Geçmişte Hoeneß, Bayern oyuncularının menajerleriyle defalarca sözlü atışmalara girmişti. Örneğin, 2020 yılında sözleşme uzatma görüşmeleri sırasında David Alaba'nın menajeri Pini Zahavi'yi "para düşkünü piranha" olarak nitelendirmişti.
Merkez savunma oyuncusu Dayot Upamecano'nun transferi sırasında da bazı komplikasyonlar yaşanmıştı. O dönemde Hoeneß şöyle açıklamıştı: "Upamecano'nun durumunda menajerler ya bizden daha yüksek bir fiyat talep ettiler ya da onu başka bir kulübe yönlendirdiler ve bunun karşılığında da onlara komisyon ödememizi istediler. Bu, artık kabul edemeyeceğimiz bir çelişkidir."
Bayern, zorlu pazarlıkların ardından sonunda teklifini geri çekti ve böylece Upamecano'nun fikrini değiştirmesini sağladı.
