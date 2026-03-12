O açıkça çok memnuniyetsiz! FC Bayern'in eski yıldızı kariyerine yeniden başlamak üzere

The Sun'a göre, Zirkzee daha fazla süre alabilmek için kış transfer döneminde bir transferi düşünmüş. Ancak kulüp yönetimi görüşmeleri durdurduğu için olası bir transfer gerçekleşmedi. Juventus ve AS Roma dahil olmak üzere Serie A'dan birkaç kulüp daha önce onun durumunu araştırmış.

Yaz aylarında bu durum kökten değişebilir. Manchester United, kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne uygun hale getirmek için görünüşe göre başka değişiklikler planlıyor. Zirkzee'nin satışı, kulübe ek gelir sağlayarak finansal hareket alanı yaratabilir. United'ın, Nottinhgham Forest'tan Elliot Anderson ve Morgan Gibbs-White'ı transfer etmek için muhteşem bir çift transfer hamlesi planladığı söyleniyor. Maliyet: Yaklaşık 200 milyon euro.

Hollanda milli takım oyuncusu için ise şu anda en önemli şey düzenli olarak maç tecrübesi kazanmak. Manchester'daki durumu düzelmezse, yaz aylarında bir transfer gerçekçi bir seçenek haline gelebilir. İtalya'ya dönüşü de olası bir senaryo olarak görülüyor.