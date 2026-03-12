Joshua Zirkzee'nin Manchester United'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğu görülüyor. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, forvet oyuncusu önümüzdeki yaz Red Devils'tan ayrılmayı düşünüyor. 24 yaşındaki oyuncu, takımdaki rolünden memnun değil ve az süre alması nedeniyle giderek daha fazla transferi düşünmeye başladığı söyleniyor.
Çeviri:
O açıkça çok memnuniyetsiz! FC Bayern'in eski yıldızı kariyerine yeniden başlamak üzere
Zirkzee, 2024 yazında İtalya birinci lig takımlarından Bologna'dan Manchester'a transfer olmuştu. United, FC Bayern München'in eski genç oyuncusu için 40 milyon avrodan fazla bir bedel ödemişti. Bu transfer, Alman rekor şampiyonu kulübün kasasına 20 milyon avro kazandırmıştı. Ofansif oyuncudan beklentiler buna göre yüksekti, ancak şu ana kadar Old Trafford'da kalıcı bir başarı elde edemedi.
Hollanda'lı oyuncu, bu sezon Premier Lig'de nadiren ilk 11'de sahaya çıktı. Sadece dört kez ilk 11'de yer aldı ve 18 lig maçında iki gol attı. Çoğunlukla yedek rolünü kabul etmek zorunda kaldı veya tamamen yedek kulübesinde kaldı. Mevcut teknik kadro altında forvet oyuncusu neredeyse hiç süre almıyor.
Juventus ve Roma, Zirkzee ile ilgileniyor gibi görünüyor
The Sun'a göre, Zirkzee daha fazla süre alabilmek için kış transfer döneminde bir transferi düşünmüş. Ancak kulüp yönetimi görüşmeleri durdurduğu için olası bir transfer gerçekleşmedi. Juventus ve AS Roma dahil olmak üzere Serie A'dan birkaç kulüp daha önce onun durumunu araştırmış.
Yaz aylarında bu durum kökten değişebilir. Manchester United, kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne uygun hale getirmek için görünüşe göre başka değişiklikler planlıyor. Zirkzee'nin satışı, kulübe ek gelir sağlayarak finansal hareket alanı yaratabilir. United'ın, Nottinhgham Forest'tan Elliot Anderson ve Morgan Gibbs-White'ı transfer etmek için muhteşem bir çift transfer hamlesi planladığı söyleniyor. Maliyet: Yaklaşık 200 milyon euro.
Hollanda milli takım oyuncusu için ise şu anda en önemli şey düzenli olarak maç tecrübesi kazanmak. Manchester'daki durumu düzelmezse, yaz aylarında bir transfer gerçekçi bir seçenek haline gelebilir. İtalya'ya dönüşü de olası bir senaryo olarak görülüyor.
Joshua Zirkzee'nin Manchester United'daki istatistikleri:
Resmi maçlar Goller Asist Sarı kartlar 69 9 4 5