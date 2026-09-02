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NYCFC, Hometown Soccer Holdings sponsorluğundaki iddialı lig girişimi kapsamında MLS Next Pro takımının yeniden markalaştırıldığını ve taşınacağını duyurdu
- Pacific Press Agency
MLSNP için öncülük ediyor
Bu hamle, ligin genişlemesinde kritik bir adımı temsil ediyor. Lig, hiçbir zaman yalnızca MLS'in yedek yapılanması olarak hizmet etme çerçevesiyle sınırlı kalmadı. MLSNP, bu yılın başlarında kulüplerin yeniden markalaşma ve yeni pazarlarda kendilerini konumlandırma niyetini duyurmuş, bunun da takımların MLS kulüplerini "besleyen" bağımsız ekipler olarak işlev gösterebileceği beklentisiyle yapılacağını açıklamıştı.
NYCFC'nin bağlı kulübü de büyük ölçüde aynı şekilde faaliyet gösterecek. Maçlarını New Jersey'deki NEXUS spor kompleksinde oynayacak olsalar da, kulüp yine NYCFC tarafından kontrol edilecek. Kritik olarak, genç yetenekleri geliştirmeyi hedefleyen NYCFC, oyuncu hareketleri üzerindeki yetkiyi de elinde tutacak.
New York City FC CEO'su Brad Sims, bir açıklamada, "New York City FC, yerel futbolcuların ve taraftarların gelecek neslini geliştirmeye her zaman bağlı kaldı ve Hometown Soccer Holdings ile yapılan ortaklık, bu misyonu güçlendirmedeki son adım" dedi.
"MLS NEXT Pro'nun yeni döneminin ön saflarında yer almaktan ve Middlesex County için harika olacağını bildiğimiz bir kulübün inşasına yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz. Genç profesyonel oyuncularımızın, Middlesex County'de amaca uygun şekilde inşa edilmiş bir stadyumda oynarken kendine ait, adanmış bir taraftar kitlesi ve kimliği olan bir kulübün parçası olması, gelişimlerini hızlandıracak.
"En az bunun kadar önemli olan bir diğer nokta ise Middlesex Regional Hub'ın, New Jersey'nin hâlihazırda gelişen futbol kültürü ve güçlü genç oyuncu havuzu üzerine inşa ederek ülkenin önde gelen futbol pazarlarından birine erişecek olması. Yerel oyuncuların New York City FC gelişim yoluna girmesi için yeni fırsatlar yaratmayı ve üst düzey yetenekler geliştirme mirasımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."
İhtiyaç içindeki bir topluluk mu?
Organizatörler, ismi açıklanmayan franchise'ın potansiyel olarak verimli bir pazarın ihtiyaçlarına uygun olacağını umuyor. Middlesex County, 900 bin kişiye ev sahipliği yapıyor ve New Jersey uzun süredir Amerikan futbolunun merkezlerinden biri konumunda; USMNT ve MLS yapılanmalarındaki en öne çıkan isimlerden bazılarını yetiştirdi.
Middlesex County Komiserler Kurulu Direktörü Ronald G. Rios, “Profesyonel futbolu Middlesex County'ye ve yaklaşık 900 bin sakinine getirmek, bizi New Jersey'de heyecan verici yeni bir spor destinasyonu hâline getirecek” dedi. “County Komiserler Kurulu ve ben, bu yeni kulübün bölgemizdeki futbol kültürünü güçlendireceğini ve özellikle gençlerimiz arasında bu spora yeni bir ilgi çekeceğini biliyoruz. New Jersey MLS NEXT Pro'yu, Hometown Soccer Holdings'i ve New York City FC'yi NEXUS'a ve topluluğumuza davet etmekten gurur duyuyoruz; sakinlerimiz üzerinde kalıcı bir etki bırakacaklarına ve bölgemize daha fazla ziyaretçi çekeceklerine hiç şüphemiz yok.”
Daha fazla genişleme gelecek mi?
Bu haber, MLS ile yatırım grubu KKR arasında nisan ayında duyurulan bir "stratejik yatırım" anlaşmasının ardından geldi. Taraflar, yeni pazarlarda ayrı takımlar kurmayı ve bu takımların daha sonra MLS kulüplerine oyuncu sağlamasını umuyor. Uzun vadeli hedef, yeni markalar oluşturmak ve orta kapasiteli stadyumlar inşa etmek. MLS kulüpleri, ticari hakları doğrudan KKR'ye devretme ya da kontrolü elinde tutma seçeneğine sahip olacak, ancak çoğunun bu yapıya katılması bekleniyor. MLS'in oyuncu havuzunu genişletmeye çalıştığı bir dönemde bu girişim, kilit bir adım olarak görülüyor.
- MLS
MLSNP - bir başarı hikâyesi mi?
MLS NEXT Pro, şu ana kadar Amerika'nın en üst düzey ligi için yetenek üretmede başarılı bir araç oldu. Şu anda 30 kulübü bulunuyor ve bunların 27'si MLS takımlarıyla bağlantılı. MLSNP'de vakit geçiren ya da burada yetişen yüzlerce oyuncu, o zamandan bu yana doğrudan MLS'te forma giydi. Ligin, önümüzdeki yıllarda bağlantısız ek kulüpleri açıklaması beklenirken, daha fazla MLS kulübü de bağlı takımlarını yeniden markalandırma konusunda teşvik edildi.
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