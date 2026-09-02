Bu hamle, ligin genişlemesinde kritik bir adımı temsil ediyor. Lig, hiçbir zaman yalnızca MLS'in yedek yapılanması olarak hizmet etme çerçevesiyle sınırlı kalmadı. MLSNP, bu yılın başlarında kulüplerin yeniden markalaşma ve yeni pazarlarda kendilerini konumlandırma niyetini duyurmuş, bunun da takımların MLS kulüplerini "besleyen" bağımsız ekipler olarak işlev gösterebileceği beklentisiyle yapılacağını açıklamıştı.

NYCFC'nin bağlı kulübü de büyük ölçüde aynı şekilde faaliyet gösterecek. Maçlarını New Jersey'deki NEXUS spor kompleksinde oynayacak olsalar da, kulüp yine NYCFC tarafından kontrol edilecek. Kritik olarak, genç yetenekleri geliştirmeyi hedefleyen NYCFC, oyuncu hareketleri üzerindeki yetkiyi de elinde tutacak.

New York City FC CEO'su Brad Sims, bir açıklamada, "New York City FC, yerel futbolcuların ve taraftarların gelecek neslini geliştirmeye her zaman bağlı kaldı ve Hometown Soccer Holdings ile yapılan ortaklık, bu misyonu güçlendirmedeki son adım" dedi.

"MLS NEXT Pro'nun yeni döneminin ön saflarında yer almaktan ve Middlesex County için harika olacağını bildiğimiz bir kulübün inşasına yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz. Genç profesyonel oyuncularımızın, Middlesex County'de amaca uygun şekilde inşa edilmiş bir stadyumda oynarken kendine ait, adanmış bir taraftar kitlesi ve kimliği olan bir kulübün parçası olması, gelişimlerini hızlandıracak.

"En az bunun kadar önemli olan bir diğer nokta ise Middlesex Regional Hub'ın, New Jersey'nin hâlihazırda gelişen futbol kültürü ve güçlü genç oyuncu havuzu üzerine inşa ederek ülkenin önde gelen futbol pazarlarından birine erişecek olması. Yerel oyuncuların New York City FC gelişim yoluna girmesi için yeni fırsatlar yaratmayı ve üst düzey yetenekler geliştirme mirasımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."