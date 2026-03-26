England NXGN stars GFXGOAL
NXGN 2026: Max Dowman, Rio Ngumoha ve İngiltere taraftarlarının mutlaka tanıması gereken 20 genç yetenek

İngiltere, nispeten genç bir çekirdek kadroyla turnuvalarda sergilediği güçlü performansların ardından, bu yaz Dünya Kupası'na kupayı kaldıracak favorilerden biri olarak katılacak. Ancak futbol dünyası hızla değişiyor ve yakında ortaya çıkacak yeni yıldızlar, bu köklü isimlerin yerini alacak. Üç Aslanlar için şanslı olan ise, bu yetenek üretim hattının hız kesmeye niyeti yok gibi görünüyor.

İngiltere'deki kulüpler ve yurtdışında sayıları giderek artan kulüpler, şimdiden gelecekte bir noktada milli takımı temsil etmeye hazır görünen son derece yetenekli oyuncular yetiştiriyor. Elbette hiçbir oyuncunun kariyerinde kesin bir şey yoktur, ancak profesyonel futbola ilk adımlarını atarken milli forma giyme potansiyelini şimdiden gösteren isimler var.

Peki, İngiltere taraftarlarının 2026 Dünya Kupası'nın ötesine bakarken bilmesi gereken genç yıldızlar kimler? NXGN'ye katılma hakkı olan (1 Ocak 2007 ve sonrasında doğmuş) ve geçtiğimiz yıl boyunca gerçekten dikkatimizi çeken 20 oyuncuyu seçtik...

  • Joshua Abe Liverpool 2025-26Getty Images

    Joshua Abe (Liverpool)

    Liverpool, Mohamed Salah sonrası döneme hazırlanmaya başlarken, Anfield'da "Mısırlı Kral"ın sağ kanattaki yerini bir gün kulübün akademisinin yıldızı Joshua Abe'nin alacağına dair umutlar var. Sol ayakla oynayan 15 yaşındaki oyuncu, son yıllarda Reds'in genç takımlarında etkileyici bir güç olduğunu kanıtladı ve bu sezon, rakiplerinin çoğundan çok daha genç olmasına rağmen, 18 Yaş Altı Premier Lig'de ortalama 64 dakikada bir gol veya asist kaydetti.

    Sakatlık, Abe'nin sezonunu erken sona erdirdi ve Merseyside'da, bir dizi Premier Lig rakibi onu beklerken, henüz kulübe bağlılığını taahhüt etmediği için Liverpool formasıyla son maçını oynamış olabileceğine dair bazı endişeler var. Liverpool, Abe'yi kendilerinin sunabileceği kariyer yoluna ikna etmek amacıyla onu birinci takım antrenmanlarına dahil etti, ancak bu yaz onun durumu yakından takip edilmesi gereken bir konu. 

    Harrison Armstrong (Everton)

    Birkaç sezon boyunca küme düşme tehlikesiyle boğuşan Everton, David Moyes’un geri dönüşünün ardından daha sağlam bir zemine oturmuş görünüyor. Toffees taraftarları ise yeni evleri Hill Dickinson Stadyumu’na yerleşirken, artık daha başarılı bir dönemi sabırsızlıkla bekliyor. Taraftarların önümüzdeki yıllarda liderlik rolünü üstlenmesini umdukları oyunculardan biri de kulübün altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Harrison Armstrong.

    19 yaşındaki oyuncu, 2026'nın başında Everton'da ilk 11'de yer almadan önce, Championship'te hem Derby County hem de Preston North End formasıyla etkileyici kiralık dönemler geçirdi. 6 numara, box-to-box rolü veya hatta daha ileri bir oyun kurucu olarak oynayabilen Armstrong'un fiziksel yetenekleri ve çok yönlülüğü, ileride Premier League'in düzenli bir oyuncusu olacağını neredeyse kesinleştiriyor.

    Jesse Derry (Chelsea)

    Chelsea'nin son dönemde transfer ettiği genç oyuncuların çoğu doğrudan Blues'un A takımına yükseldi, ancak kulüp akademi yetenekleri konusunda da transfer piyasasında aktif olmaya devam ediyor; bu durum, 2025 yazında Jesse Derry'nin transferine yol açtı. Crystal Palace altyapısının en umut vaat eden oyuncusu, Londra'nın diğer ucuna geçerek Chelsea'ye katılmaya ikna edildi ve bu süreçte Stamford Bridge'de dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

    Eski Palace orta saha oyuncusu Shaun Derry'nin oğlu olan 18 yaşındaki Jesse, en çok sol kanatta oynamaktan hoşlanıyor, ancak sağ kanatta ve 10 numara pozisyonunda da forma giydi. Gol rekoru, onu akranlarından ayıran en önemli özelliği. Şu ana kadar Liam Rosenior yönetiminde birkaç kez yedek kulübesinden oyuna girdi ve önümüzdeki 12 ay içinde ilk 11'de daha fazla şans bulmaya başlaması bekleniyor.

    Max Dowman (Arsenal)

    14 Mart'ta Arsenal'in Everton ile oynadığı maçtan önce Max Dowman'ı tanımayan Premier Lig taraftarları varsa, bu maçta Toffees karşısında sergilediği performansla 16 yaşındaki oyuncunun neden bir nesildir İngiltere'de ortaya çıkan en yetenekli oyuncu olarak görüldüğünü anladılar. Dowman, Viktor Gyokeres'in attığı Gunners'ın açılış golüne katkıda bulunduktan sonra, sahayı boydan boya koşarak galibiyeti garantileyen bir gol attı ve bu golle Premier League tarihinin en genç golcüsü oldu.

    Bu, Dowman'a ait en son rekor. Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde en genç forma giyen oyuncu, Arsenal'in tarihindeki en genç ilk 11 oyuncusu ve UEFA Gençlik Ligi'nde gol atan en genç oyuncu rekorlarının da sahibidir. Sonuncusu, Dowman henüz 14 yaşındayken elde edilmiştir.

    Altı yaşından beri Arsenal akademisinin bir üyesi olan Dowman, ışık hızıyla yükseldi ve Hale End'dekiler, onun akademiden mezun olan Bukayo Saka'nın başarılarını bile aşacağından emin. Sol ayakla oynayan, kanatlarda da görev alabilen ve rakip savunmacıları geçerek en iyi performansını sergileyen bu orta saha oyuncusu, Lionel Messi ile bile karşılaştırılıyor; Kuzey Londra'da Dowman'ı çevreleyen heyecan bu kadar büyük.

    JJ Gabriel (Manchester United)

    Manchester United'ın altyapısı, Ruben Amorim'in talihsiz teknik direktörlük dönemi boyunca adeta bir varoluş krizi yaşadı; zira Portekizli teknik adam, Kırmızı Şeytanlar'ın en öne çıkan yerli yeteneklerinden bazılarına sırtını dönmüştü. Ancak, onun kalıcı halefi – kim olursa olsun – önümüzdeki birkaç yıl içinde JJ Gabriel'in potansiyelini görmezden gelmesi pek olası görünmüyor.

    Henüz 15 yaşında olan forvet Gabriel, Londra'da büyürken daha önce Arsenal ve Chelsea'nin akademilerinde zaman geçirmiş ve birçok kez United'ın A takımında antrenmanlara katılmıştı. Eski İrlanda milli futbolcu Joe O'Cearuill'in oğlu olan Gabriel, yeteneklerini sergilediği bir video viral olunca "Kid Messi" lakabını aldı ve sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun Camp Nou'da yarattığı etkiyi Old Trafford'da da yaratacak yeteneğe sahip olduğu kesin.

    Harry Howell (Brighton)

    Brighton, dünyanın dört bir yanından yetenekli oyuncuları keşfetme konusundaki ününü korumaya devam ediyor; ancak Seagulls, önümüzdeki yıllarda kendi altyapısının da üst düzey yeteneklerin yetiştiği bir yuva olarak görülmesini umuyor. Kulübün kendi altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Jack Hinshelwood’un güney sahilinde Premier Lig’in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmesinin ardından, şimdi de kuzeni Harry Howell onun izinden gitmeyi hedefliyor.

    Howell, geçen sezon ilk kez forma giydiğinde Brighton'ın Premier Lig'deki en genç oyuncusu oldu. Eylül ayında Carabao Cup'ta ilk golünü attığında, gençlik seviyesinde birçok kişinin dikkatini çeken golcü yeteneğini sergiledi. Sağ kanatta veya orta sahada hücum orta saha oyuncusu olarak oynamaya en uygun olan 17 yaşındaki oyuncu, Ocak transfer dönemi öncesinde Bayer Leverkusen'in dikkatini çekti; kulüp, Howell'ın en üst seviyede oynamaya yazgılı olduğuna o kadar ikna olmuştu ki.

    Josh King (Fulham)

    Sezon başında Fulham'da Josh King'den büyük beklentiler vardı, ancak Marco Silva'nın bu altyapı ürünü orta saha oyuncusuna takımının sezonun ilk 13 Premier Lig maçının 11'inde ilk 11'de yer vermeyi tercih etmesi, Craven Cottage'ın müdavimlerinden bazılarını bile şaşırtmış olmalı. Ancak King, Thames nehrinin kıyılarında A takımda yer almaya hazır olduğunu kanıtlayarak bu güveni hak etmişti.

    19 yaşındaki oyuncu, derin oyun kurucu, box-to-box orta saha oyuncusu veya forvetin arkasında daha ileri pozisyonda oyun kurucu olarak oynayabilir (6, 8 ve 10 rakamlarının toplamı olduğu için 24 numaralı formayı giyer) King, Batı Londra'daki A takım kadrosunda geçirdiği ilk tam sezonun ikinci yarısında biraz istikrarını kaybetmiş olsa da, genel olarak İngiltere milli takımına girecek bir oyuncu olarak görülüyor.

    Brian Madjo (Aston Villa)

    Brian Madjo o kadar yetenekli ki, 16 yaşındayken Ligue 1’de ilk 11’de forma giyiyordu ve Aston Villa, Ocak ayında onu kadrosuna katmak için 10 milyon sterlinin üzerinde bir ücret ödemeye hazırdı; ancak şu anda kariyeri, kısmen uyruğuyla ilgili belirsizlik nedeniyle askıda kalmış durumda.

    Madjo şu anda İngiltere U17 milli takımında oynuyor, ancak daha önce Lüksemburg milli takımında üç kez forma giydi, bu da FIFA'nın gözünde onun İngiliz olmayan bir oyuncu olduğu anlamına geliyor. 18 yaşın altındaki oyuncuların kendi kulüpleri dışındaki kulüplere transfer olmalarına izin verilmiyor ve bu nedenle Madjo'nun Metz'den Villa'ya transferi henüz onaylanmadı ve hatta Ocak 2027'ye kadar askıya alınabilir.

    Tek umut, Madjo'nun kariyerindeki bu beklenmedik duraklamanın gelişimini olumsuz etkilememesi. 17 yaşındaki forvet, potansiyelini ortaya koyarsa en üst seviyedeki savunmacılar için baş belası olacak fiziksel özelliklere ve gol vuruş yeteneğine sahip.

    Stephen Mfuni (Manchester City)

    Manchester City, son 12 ay içinde savunmasını yeniden şekillendirmek için büyük harcamalar yaptı; ancak Stephen Mfuni'de, önümüzdeki yıllarda şansını bekleyen, geleceğin seçkin stoperlerinden birine sahip oldukları görülüyor. 18 yaşındaki oyuncu, Ocak ayı başında ilk kez A takımda forma giydikten sonra Watford'a kiralandı ve Mfuni, Vicarage Road'daki performanslarıyla anında büyük beğeni topladı.

    Ne yazık ki, bir ayak bileği sakatlığı sezonunu erken bitirdi, ancak son iki ayda neler yapabileceğini gören bazı Premier League kulüplerinin, gelecek sezon öncesinde Mfuni'yi kiralamak için istekli olduğu söyleniyor. Çok rağbet gören sol ayaklı stoperlerden biri olan City akademisinin bu mücevherlerinden birinin önünde sınırsız bir gelecek var.

    Shim Mheuka (Chelsea)

    İngiltere, er ya da geç Harry Kane'in yerini dolduracak bir isim arayışına girecek. Bu elbette söylemesi yapmasından kolay, ancak pek çok gözlemcinin Three Lions için uzun vadeli bir 9 numara seçeneği olabileceğine inandığı genç oyuncu, Chelsea'nin forveti Shim Mheuka.

    Elit bir golcü olan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Blues'un U21 takımında Premier League 2'de maç başına bir golün üzerinde bir ortalamayla gol atıyor ve Mheuka'nın her hafta üst düzey savunmacılarla karşılaşmaya hazır olduğu açık. Zaten Chelsea için bir Avrupa maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olan Mheuka, gelecekte Batı Londra'da taraftarların gözdesi olma potansiyeline sahip.

    Jeremy Monga (Leicester City)

    Leicester City şu anda tehlikeli bir durumda; 2016 İngiltere şampiyonu, King Power Stadyumu’ndaki yıllarca süren mali kötü yönetim nedeniyle şu anda üçüncü lige düşmemek için mücadele ediyor. Bu nedenle, “Tilki”ler hangi ligde oynuyor olurlarsa olsunlar bu yaz muhtemelen kaynak yaratmaya çalışacaklar; bu da Jeremy Monga’nın, büyük olasılıkla bir Premier Lig devine transfer olabileceği anlamına geliyor.

    Nisan 2025'te ilk kez sahaya çıktıktan sonra Premier Lig'de forma giyen sadece üç 15 yaşındaki oyuncudan biri olan kanat oyuncusu, o günden bu yana sayısız rekor kırdı. Bunların arasında, 16. yaş gününden sadece beş hafta sonra Championship tarihinin en genç golcüsü olarak Jude Bellingham'ın daha önce kırdığı rekoru geçmesi de bulunuyor. Manchester City, Chelsea, Manchester United ve diğer kulüplerin Monga'nın büyük hayranları olduğu söyleniyor ve onun bir kez daha en üst ligde oynaması sadece an meselesi gibi görünüyor.

    Mikey Moore (Tottenham)

    "Sol kanatta Neymar var sanmıştım!" - Bu, James Maddison'ın Ekim 2024'te Tottenham'ın AZ Alkmaar'ı mağlup ettiği Avrupa Ligi maçında Mikey Moore'un performansına ilişkin değerlendirmesiydi. İngiltere'li orta saha oyuncusu, genç forvetin korkusuzluğu, becerisi ve yaratıcılığından çok etkilenmişti. Moore şu anda Rangers'a kiralanmış durumda ve Ibrox'ta yaşanan ciddi çalkantılara rağmen dikkat çekici bir sezon geçiriyor.

    18 yaşındaki oyuncu, Spurs tarihindeki en genç Premier Lig oyuncusu ve büyük bir Avrupa turnuvasında gol atan en genç İngiliz oyuncu olmak üzere bir dizi rekoru elinde tutuyor. Kuzey Londra taraftarları arasında, Tottenham'ın gelecek sezon hangi ligde yer alacağına bakılmaksızın, Moore'un Glasgow'dan döndüğünde ilk 11'de yer alacağına dair umut var.

    Divine Mukasa (Manchester City)

    Sezonun ikinci yarısında Championship'te ses getiren bir başka Man City genç oyuncusu olan Divine Mukasa, Leicester City'de top hakimiyetindeki cesaretiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve "Tilkilere" üçüncü lige düşme utancından kurtulmalarına yardımcı olmaya çalışıyor.

    Eskiden West Ham'ın akademisinde oynayan 18 yaşındaki Mukasa, Eylül ayında City'deki ilk maçında bir asistle damga vurdu ve Etihad Stadyumu'nun müdavimleri, Mukasa'yı ileride Kevin De Bruyne'nin yerini alabilecek bir isim olarak görüyor.

    Rio Ngumoha (Liverpool)

    Liverpool'un sezonu planlandığı gibi gitmedi; yakında tahtından inecek olan Premier Lig şampiyonu, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele ediyor. Bununla birlikte, Arne Slot bu korkusuz kanat oyuncusuna çoğu Reds taraftarının istediği kadar süre vermemiş olsa da, Rio Ngumoha'nın ortaya çıkışı olumlu bir gelişme oldu.

    Ngumoha, Ağustos ayında Newcastle'a karşı uzatmalarda attığı dramatik galibiyet golüyle heyecan verici bir sezon öncesi performansını taçlandırdı ve bu golle Liverpool'un tarihindeki en genç golcüsü oldu. 17 yaşındaki oyuncu, o günden bu yana sahaya çıktığı her maçta etkileyici bir performans sergiledi. 2024 yazında Chelsea akademisinden transfer edilen Ngumoha, Blues'un kaybı, Anfield ekibi için önemli bir kazanç gibi görünüyor.

    Ethan Nwaneri (Arsenal)

    Geçen sezon Arsenal'in A takımında düzenli olarak forma giymeye başlayan Ethan Nwaneri'nin 18. yaş gününden önce attığı sekiz gol, Premier Lig oyuncuları arasında sadece Wayne Rooney ve Michael Owen'ın bu yaşa kadar attığı gol sayısından daha fazla. Hale End altyapısından yetişen oyuncu, Gunners'ın sağ kanadında Bukayo Saka'nın yerini mükemmel bir şekilde doldurdu; ancak en iyi pozisyonunun daha merkezi bir orta saha oyuncusu olduğu hissi her zaman vardı.

    Nwaneri için talihsiz bir şekilde, İngiltere milli takım oyuncuları Eberechi Eze ve Noni Madueke'nin gelmesiyle Emirates Stadyumu'nda yeteneğini sergileme fırsatları bu sezon azaldı ve bu nedenle Ocak ayında daha fazla süre alabilmek için Marsilya'ya kiralandı. İlk maçında attığı gol, Nwaneri'nin neden Eylül 2022'de 15 yaşında Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu olduğunu herkese hatırlattı, ancak Velodrome'daki teknik direktör değişikliği, 19 yaşındaki oyuncunun Ligue 1'deki serüveninin de artık planlandığı gibi gitmeyeceği anlamına geliyor.

    Bu durumda Nwaneri'yi gözden çıkarmak kolay olurdu, ancak bu, son on yılda İngiliz futbolunda ortaya çıkan en etkileyici genç yeteneklerden birini görmezden gelmek anlamına gelirdi.

    Trey Nyoni (Liverpool)

    Bazıları tahmin ettiğinden daha uzun sürdü, ancak Trey Nyoni nihayet Liverpool'un A takım kadrosunda yerini sağlamlaştırmış görünüyor; orta saha oyuncusu, yılbaşından bu yana Kırmızılar'da birçok kez yedek kulübesinden oyuna girdi. 2003 yılında Leicester City'den transfer edilen Nyoni, 2024 yazındaki hazırlık sezonunda parlamıştı, ancak Arne Slot yönetiminde kendine yer bulmakta zorlandı.

    Geçmişte Paul Pogba ile karşılaştırılan 18 yaşındaki oyuncu, sahada rahatlıkla bir uçtan diğer uca koşarken, güçlü pas yeteneğini de sergiliyor. Liverpool bu yaz Alexis Mac Allister'dan ayrılırsa, Nyoni Arjantinli oyuncunun yerini alabilir.

    Chris Rigg (Sunderland)

    Sunderland, akıllı transfer hamlelerinin de etkisiyle Premier Lig'e muhteşem bir dönüş yaptı ve ligi orta sıralarda bitirmeyi neredeyse garantiledi. Granit Xhaka ve Noah Sadiki gibi yeni isimlerin takıma katılmasıyla Black Cats'in yükselme kahramanlarından bazıları kadro sıralamasında gerilere düştü; ancak Chris Rigg söz konusu olduğunda, onun çok geçmeden bu üst düzey ligin yıldızlarından biri olabileceğine dair inanç hala devam ediyor.

    Sunderland'ın en genç ikinci oyuncusu ve tarihindeki en genç golcüsü olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, pas vizyonu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle gerçek bir çok yönlü oyuncu ve Manchester United ve Real Madrid gibi kulüplerin geçmişte Rigg'i takip etmiş olması tesadüf değil. Onun Stadium of Light'ta çok geçmeden yeniden parlamasını bekleyin.

    Ajay Tavares (Barselona)

    Transfer piyasası söz konusu olduğunda Norwich City'den Barcelona'ya giden yol pek de sık izlenen bir rota değildir; ancak Ajay Tavares, Şubat ayında Carrow Road'dan ayrılıp Katalan devine katılmak üzere anlaşmayı imzaladıktan sonra tam da bu yolu izledi. 16 yaşındaki oyuncu, La Masia'yı evi olarak gören ikinci İngiliz futbolcu oldu; Tavares'in İspanya'da selefi Louie Barry'den daha başarılı olacağına dair umutlar yüksek.

    En çok sol kanatta rahat oynayan bir kanat oyuncusu olan Tavares, hızını ve becerisini kullanarak savunmacıları geçebilen güçlü bir driplingci. Canaries'in ilk takımında hiçbir resmi maçta forma giymemiş olsa da, çok takdir ediliyordu. İngiltere ise, ileride Portekiz için oynamak üzere onlara sırtını dönmeyeceğini umuyor.

    Reggie Watson (Chelsea)

    Gelecek vaat eden bir başka Chelsea genç oyuncusu olan Reggie Walsh ile karıştırılmaması gereken Reggie Watson, bu sezon Blues'un A takımında antrenmanlara katıldı; Liam Rosenior, 16 yaşındaki oyuncuyu yaşına göre "korkutucu" olarak nitelendirdi.

    2013 FA Cup finalinin kahramanı Ben Watson'ın oğlu olan Reggie, hem derin pozisyonda hem de box-to-box 8 numara olarak oynayabilen bir orta saha oyuncusu. Watson, İngiltere genç milli takımında kaptanlık yapmış ve Chelsea'nin U18 takımında düzenli olarak forma giyiyor. Takımdaki birçok oyuncudan daha genç olmasına rağmen, olağanüstü performanslar sergiledi.

    Luca Williams-Barnett (Tottenham)

    Tottenham'da şu anda pek çok genç yetenek yetişiyor ve bir sonraki büyük Spurs takımı, Luca Williams-Barnett gibi isimler etrafında şekillenebilir. Çocukluğundan beri Dele Alli'yi örnek alan bu 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Eylül ayında çocukluğundan beri desteklediği kulüpte A takımdaki ilk maçına çıktı ve bu süreçte Tottenham'ın 900. oyuncusu oldu.

    Williams-Barnett, bu sezon Spurs'un U21 takımında Premier League 2'de savunmaları alt üst ettiği için Cole Palmer ile karşılaştırılıyor. Gelecek sezon hangi ligde yer alacaklarına bakılmaksızın, Tottenham önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu genç oyuncuya kendini kanıtlaması için daha fazla fırsat sunmalıdır.