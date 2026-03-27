NXGN 2026: Lamine Yamal, Estevao ve 2026 Dünya Kupası'nı sallayacak 10 genç yıldız

Dünya Kupası'na artık sadece iki buçuk ay kaldı; bazı takımlar finallere yönelik son hazırlıklarını sürdürürken, diğerleri ise Mart ayındaki milli maç arası sırasında Kuzey Amerika'daki son birkaç bilet için mücadele edecek. Turnuva nihayet başladığında, günümüz futbolunun en heyecan verici genç oyuncularından bazıları da dahil olmak üzere, pek çok futbolcunun ulusal kahramanlar haline gelmesi için sahne hazır olacak.

Pele ve Kylian Mbappe, Dünya Kupası finallerinde gol atan tek genç oyuncular olsa da, Michael Owen'dan Lionel Messi'ye kadar pek çok isim, henüz 20'li yaşlarına basmamış olsalar da dünya sahnesinde parladı.

Peki, ABD, Meksika ve Kanada'da kimler onların izinden gidebilir? GOAL, bu yaz adını duyurma şansı yüksek olan 10 oyuncuyu NXGN 2026 listesinden seçti...

    Lamine Yamal (İspanya)

    Bu yazki Dünya Kupası'nın sadece en göze çarpan genç oyuncusu olmakla kalmayıp, Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen bu kanat oyuncusu o kadar yetenekli ki, Lamine Yamal'ın Kuzey Amerika'da daen dikkat çeken isim olması ihtimali oldukça yüksek. 16 yaşındayken Gürcistan'a karşı attığı muhteşem golle milli takımdaki ilk maçına çıkan Yamal, o günden beri Luis de la Fuente'nin kadrosunda yer almayı garantiledi.

    La Roja'nın Almanya'da zafer kazandığı Euro 2024'te ortalığı kasıp kavuran Yamal, büyük turnuvalarda oynamaktan çekinmeyeceğini çoktan kanıtladı. Yamal'ın yarı finalde Fransa'ya karşı attığı açılış golü gerçek bir güzellikti ve 13 Temmuz'da 19 yaşına basmasından sadece altı gün sonra Dünya Kupası'nı kaldırmayı hedefleyen oyuncunun kulüpteki formu, benzer performansların devam edeceğini gösteriyor.

    Pau Cubarsi (İspanya)

    Ancak Yamal, İspanya kadrosundaki tek genç oyuncu olmayabilir. Pau Cubarsi, 2025 sonlarında La Roja’nın altı Dünya Kupası eleme maçının dördünde ilk on birde yer aldı ve İspanya’nın şampiyon olduğu Avrupa Şampiyonası kadrosunda biraz sürpriz bir şekilde yer almamasına rağmen, De la Fuente’nin planlarında kendine yer buluyor gibi görünüyor.

    19 yaşındaki oyuncu, iki yılı aşkın süredir Hansi Flick'in Barcelona'sında önemli bir rol oynuyor. Cubarsi'nin top kontrolündeki soğukkanlılığı ve pas yeteneği, üst düzey savunma içgüdüleriyle eşleşiyor. Şimdi, Real Madrid'den Dean Huijsen ile birlikte genç ama çok heyecan verici bir stoper ikilisinin bir parçasını oluşturma şansı var.

    Estevao (Brezilya)

    Yamal dışında, Dünya Kupası'nda izlemesi en çok heyecan uyandıran genç oyuncu Estevao. Chelsea'nin kanat oyuncusu, Avrupa futbolundaki ilk sezonunda bazı muhteşem anlara imza attı ve bu performans, 2025 yılının sonlarına doğru oynanan maçlarda Brezilya milli takımında ilk 11'de yerini sağlamlaştırmasına yardımcı oldu.

    Estevao, Eylül ve Kasım ayları arasında Carlo Ancelotti'nin takımında dört maçta ilk 11'de yer alarak beş gol attı ve bu da onu Selecao'nun hücumunda yer almak için yaşanan yoğun rekabetin ortasında güçlü bir konuma yerleştirdi. Son haftalarda yaşadığı ufak sakatlıklar nedeniyle Mart ayındaki hazırlık maçları kadrosuna alınmayan 18 yaşındaki oyuncu, bu yaz beş kez dünya şampiyonu olan takımda gerçek bir etki yaratmak için tam olarak hazır olacak.

    Kendry Paez (Ekvador)

    Güney Amerika'nın diğer bölgelerinde ise Ekvadorlu orta saha oyuncusu Kendry Paez, bu yaz sahneye çıkacak uluslararası maç tecrübesi açısından en deneyimli genç oyunculardan biri. Şu anda River Plate'e kiralık olarak forma giyen bu Chelsea'li genç oyuncu, 16 yaşında milli takımdaki ilk maçına çıktığı 2023 yılından beri potansiyel bir Dünya Kupası yıldızı olarak gösteriliyor.

    Paez, birkaç hafta sonra CONMEBOL Dünya Kupası elemelerinde gol atan en genç oyuncu oldu, ancak 2024 Copa America'dan bu yana uluslararası düzeyde çoğunlukla yedek olarak kullanıldı. Bu, 18 yaşındaki oyuncunun Kuzey Amerika'da büyük bir izlenim bırakamayacağı anlamına gelmez. Nitekim Paez, turnuvanın sürpriz takımlarından birinin dikkatini çekecek kadar yetenekli bir oyuncu.

    İbrahim Mbaye (Senegal)

    Belki de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok sayıda oyuncu, milli takım tercihleri konusunda bir seçim yapmak zorunda kalıyor; Dünya Kupası’nda yer alması beklenen pek çok oyuncu, çocukluklarında oynamayı hayal etmedikleri ülkeleri temsil etmeye hazırlanıyor. Örneğin İbrahim Mbaye, çocukluğunu U-20 seviyesine kadar her kademede Fransa forması giyerek geçirdi, ancak Kasım ayında Senegal’den gelen çağrıyı kabul etti.

    18 yaşındaki oyuncu, Teranga Aslanları formasıyla ikinci maçında gol atarak Batı Afrika ülkesinin tarihindeki en genç golcüsü oldu ve ardından Afrika Uluslar Kupası finaline kadar uzanan yolculukta bir gol atıp iki asist yaparak önemli bir rol oynadı. Paris Saint-Germain'in forveti, bu sayede 2026'daki ikinci büyük turnuvasında da iz bırakacağından emin.

    Gilberto Mora (Meksika)

    Meksika, 2022'de grup aşamasını geçememesi öncesinde bile, Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkelerden biri olarak her zaman büyük bir baskı altında olacaktı. Dolayısıyla El Tri, yeni kahramanların ortaya çıkmasını bekliyor ve beklentilerin ağırlığı Gilberto Mora'nın omuzlarına yüklendi.

    "Meksikalı Pedri" lakaplı 17 yaşındaki oyuncu, 2025 Gold Cup'ın eleme turlarında ülkesinin kadrosuna dahil edildi ve Javier Aguirre'nin takımının kupayı kazanmasında kilit rol oynadı. Böylece Mora, 12 ay önce Yamal'ın kırdığı rekoru kırarak büyük bir uluslararası turnuvayı kazanan en genç oyuncu oldu. Club Tijuana'nın genç yıldızı, Ocak ayından bu yana sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor, ancak Mora'nın Meksika'nın 11 Haziran'da turnuvaya başlamasından önce sahalara döneceğine dair güven giderek artıyor.

    Luka Vuskovic (Hırvatistan)

    Bu yaz yine Hırvatistan'ın tecrübeli oyuncuları gündeme oturacak; 40 yaşındaki Luka Modrić, parlak kariyerinin beşinci Dünya Kupası'nda takıma öncülük edecek. Ancak bu tanınmış isimlerin arkasında yeni bir yetenek kuşağı yükseliyor; Luka Vusković, Avrupa'nın en umut vaat eden genç stoperlerinden biri olarak öne çıktığı bir sezonun ardından şüphesiz en heyecan verici isimlerden biri.

    Tottenham'dan kiralık olarak Hamburg'da forma giyen oyuncu, gösterdiği performansla Barcelona'nın ilgisini çekerken, Dünya Kupası elemelerinde ilk iki milli maçına çıktı. Set parçalarında gerçek bir tehdit olmasının yanı sıra üst düzey bir savunma oyuncusu olan 19 yaşındaki Vuskovic, Josko Gvardiol'un turnuva başlangıcına kadar formunu kanıtlamak için zamanla yarışması nedeniyle bu yaz Zlatko Dalic'in takımında ilk 11'de yer alabilir.

    Lennart Karl (Almanya)

    Yukarıda adı geçen tüm oyuncular 2026 yılına girerken uluslararası tecrübeye sahip olsa da, bu ayki milli takım kampı sırasında A milli takımda ilk kez forma giyecek birkaç genç oyuncu da bulunuyor. Bu "sürpriz isimler" arasında en dikkat çekici olanı, Bayern Münih'te muhteşem bir sezon geçiren Lennart Karl'dır. Karl, Ballon d'Or adayları Michael Olise ve Luis Diaz ile forma şansı için rekabet etmesine rağmen, tüm turnuvalarda 8 gol ve 6 asist kaydetmiştir.

    18 yaşındaki oyuncu, U21 milli takımında ilk kez Kasım ayında forma giydi, ancak Karl, Euro 2020'den bu yana yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşayan Almanya milli takımında fark yaratabilecek yeteneğe sahip.

    Rodrigo Mora (Portekiz)

    Rodrigo Mora, 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi finallerinde şampiyon olan Portekiz milli takımının bir üyesi olarak şimdiden uluslararası bir şampiyonluk madalyasına sahip. Ancak Porto'nun oyun kurucusu bu turnuvada yedek kulübesinden çıkamadı ve yılın geri kalanında Roberto Martinez tarafından kadroya alınmadı.

    Ağustos ayında Suudi Arabistan'a yapacağı yüksek bedelli transferi reddeden Mora, Portekiz'deki çıkış sezonunda gösterdiği olağanüstü formunu tam olarak tekrarlayamadı, ancak 18 yaşındaki hücum orta saha oyuncusu Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden biri olmaya devam ediyor ve bu ay Meksika ve ABD ile oynanacak hazırlık maçları için Portekiz kadrosuna geri çağrıldı. Bu da, İspanyol teknik direktör Martinez'in Dünya Kupası kadrosunu açıklamadan önce Mora'nın onu etkileme şansı olacağı anlamına geliyor.

    Nathan De Cat (Belçika)

    Geçtiğimiz Kasım ayında Nathan De Cat, Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda forma giyiyordu; ancak orta saha oyuncusu, ilk kez A milli takım kadrosuna seçilmesinin ardından bu yaz asıl turnuvada yer alma şansını yakaladı.

    Aslen defansif orta saha oyuncusu olan Anderlecht'in yıldızı, son haftalarda 10 numara olarak görevlendirilmesinin ardından performansını yeni bir seviyeye taşıdı ve Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi kulüpler yaz transfer döneminde teklif hazırlığı yapıyor. Elbette, Rudi Garcia'nın Dünya Kupası finallerinde kadrosuna girmeyi başarırsa değeri daha da artacaktır.