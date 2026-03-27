Meksika, 2022'de grup aşamasını geçememesi öncesinde bile, Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkelerden biri olarak her zaman büyük bir baskı altında olacaktı. Dolayısıyla El Tri, yeni kahramanların ortaya çıkmasını bekliyor ve beklentilerin ağırlığı Gilberto Mora'nın omuzlarına yüklendi.
"Meksikalı Pedri" lakaplı 17 yaşındaki oyuncu, 2025 Gold Cup'ın eleme turlarında ülkesinin kadrosuna dahil edildi ve Javier Aguirre'nin takımının kupayı kazanmasında kilit rol oynadı. Böylece Mora, 12 ay önce Yamal'ın kırdığı rekoru kırarak büyük bir uluslararası turnuvayı kazanan en genç oyuncu oldu. Club Tijuana'nın genç yıldızı, Ocak ayından bu yana sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor, ancak Mora'nın Meksika'nın 11 Haziran'da turnuvaya başlamasından önce sahalara döneceğine dair güven giderek artıyor.