NXGN 2026: Kadın futbolundaki en iyi 25 genç yetenek

Sydney Schertenleib gibi bir yetenek pek sık karşımıza çıkmaz. 2024 yazında Barcelona tarafından önce B takımında gelişmesi planlanan bir oyuncu olarak transfer edilen genç futbolcu, sadece birkaç hafta içinde A takıma yükseldi ve o günden bu yana da orada kalarak, üç kez Avrupa şampiyonu olan takımda çeşitli pozisyonlarda düzenli olarak fark yaratıyor.
Teknik açıdan olağanüstü olan Schertenleib'in topla olan yeteneği, İsviçre U17 takımının eski teknik direktörü Veronica Maglia tarafından GOAL'a verdiği demeçte en iyi şekilde tanımlandı: "Top, adeta vücudunun bir uzantısı." Topu bırakmaya karar verdiğinde ortaya çıkan sonuç da aynı derecede çarpıcı; bu inanılmaz 19 yaşındaki oyuncudan bolca gol ve asist geliyor.
Schertenleib, FC Zurich'in erkek takımlarında yetişti, 16 yaşında kadınlar birinci takımına girdi ve sürpriz bir şekilde çok az süre almasına rağmen, Grasshoppers'ta geçirdiği tek sezonda kulübe neyi kaçırdıklarını gösterdi. Kısa süre sonra Katalonya'ya giden Schertenleib, şu anda Alexia Putellas ve Aitana Bonmati gibi isimlerden dersler alırken, kendisine en uygun görünen box-to-box orta saha rolüne giderek daha fazla alışıyor.
Barça'da büyük bir havuzda küçük bir balık olsa da, kulübün uzun vadede kadrosunda tutmak istediği değerli bir oyuncu olduğu bildiriliyor; ancak milli takım düzeyinde durum Schertenleib için farklı. Henüz çok genç ve deneyimsiz olmasına rağmen, şimdiden İsviçre'nin yıldız oyuncusu. Neyse ki forvet, bunun getirdiği baskıyla başa çıkabilecek doğru kişiliğe sahip görünüyor ve aynı zamanda büyük hedefleri de var.
"En büyük hayalim Ballon d'Or'u kazanmak," demişti geçen yıl. Schertenleib'e yapılabilecek en büyük iltifat, şu ana kadar görülenlere dayanarak, NXGN 2026 kazananının böylesine yüce bir hedefe ulaşamayacağını düşündürecek hiçbir şeyin olmamasıdır.