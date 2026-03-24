Women's NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
NXGN 2026: Kadın futbolundaki en iyi 25 genç yetenek

GOAL, erkek ve kadın futbolunda dünyanın en iyi genç yeteneklerini sıraladığı yıllık NXGN listelerini 2026 için yeniden yayınladı. Bu listede, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Lena Oberdorf ve Linda Caicedo gibi isimlerin izinden giderek dünyanın en iyi genç futbolcuları olarak tanınacak kazananlar belirleniyor.

Beş büyük futbol kıtasının tamamını kapsayan ve 20 farklı ülkeyi temsil eden kadınlar NXGN 2026 listesi, tam anlamıyla küresel bir nitelik taşıyor; listede hem kendini kanıtlamış tecrübeli milli oyuncular, şampiyonluklar kazanmış isimler hem de önümüzdeki on yıllarda en büyük turnuvalara damgasını vuracak isimler yer alıyor.

Bu listedeki bazı oyuncular, elit seviyede yarattıkları etki sayesinde dünya çapında tanınırken, diğerleri ise kariyerlerine yeni başlamış ve kadın futbolunun zirvesine doğru kendi yollarını çizerken önümüzdeki birkaç yıl boyunca takip edilmesi gereken isimlerdir.

O halde, daha fazla uzatmadan, 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğmuş en iyi 25 genç kadın yeteneğin yer aldığı NXGN 2026 listesini sunuyoruz...

  • Aissatou Fall NXGN 2026Getty/GOAL

    25Aissatou Fall (Medina Kartalları)

    2025 Afrika Kadınlar Uluslar Kupası başladığında henüz 17 yaşında olmasına rağmen, Aissatou Fall, Senegal'in tarihindeki ikinci kez çeyrek finale yükselmesinde kilit bir rol oynadı. Deneyimli Mbayang Sow'un dizindeki sorunlar nedeniyle turnuvadan çekilmesiyle, genç stoperin üstesinden gelmesi gereken büyük bir sorumluluk vardı. Ancak AFCON başlamadan önce sadece sekiz kez milli forma giymiş olan Fall, hiç de tedirgin görünmüyordu.

    Fall, Fas'ta düzenlenen turnuvada Senegal'in oynadığı her dakikada sahada yer aldı ve Lionesses'in dört maçta iki kez kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu. Bunlardan biri, son şampiyon Güney Afrika ile oynanan ve penaltılara giden çeyrek final maçındaydı. Penaltı atışlarını kazanmak Senegal için bir adım fazla uzak olsa da, bu turnuva hem takım hem de Fall için olağanüstü bir deneyim oldu. Fall, turnuvanın ardından kulüp düzeyinde de bunun meyvelerini topladı ve ulusal şampiyon Aigles de la Medina'ya transfer oldu.

    Yaşına göre olgun bir tavır sergileyen 18 yaşındaki oyuncu, Senegal'in geleceği için çok önemli bir parça. Senegal'in forvet hattında Galatasaray'ın golcüsü Hapsatou Malado Diallo gibi çok parlak bir yıldız da bulunuyor.

  • Yu Jong-hyang NXGN 2026Getty/GOAL

    24Yu Jong-hyang (Naegohyang Spor Kulübü)

    Kuzey Kore’nin kadın futbolundaki yeri ilgi çekmeye devam ediyor. 2024 yılında hem U17 hem de U20 Kadınlar Dünya Kupası’nı kazanan ülke, 2025’teki U17 turnuvasında da şampiyonluğunu korurken, Yu Jong-hyang turnuvanın yıldızı oldu. Sadece yedi maçta, 16 yaşındaki oyuncu, Brezilya'yı yendikleri yarı final maçındaki iki gol de dahil olmak üzere, sekiz gol ve üç asistle olağanüstü bir performans sergiledi.

    Altın Ayakkabı ödülüne giderken üç kez Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazanan forvetin Altın Top ödülünü de alması sürpriz olmadı; ancak gol partneri, Gümüş Top ve Gümüş Ayakkabı ödüllerinin sahibi Kim Won-sim de bolca övgüyü hak etmişti. Yu'nun gol atma ve oyun kurma yeteneği, Fas'taki turnuvada tüm rakipler için yıkıcı oldu. Onun inanılmaz teknik ve içgüdüsel yeteneklerini U20 takımına ve her şey yolunda giderse zamanı geldiğinde A milli takıma taşıması da sürpriz olmayacaktır.

  • Winfrida Gerald NXGN 2026Getty/GOAL

    23Winfrida Gerald (JKT Queens)

    Son yıllarda Tanzanya kadın futbolunda övünç duyulacak pek çok gelişme yaşandı ve gelecek için de heyecan verici pek çok şey var. Bu Afrika ülkesi, turnuvaya ilk kez katıldığı 2022 U17 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselirken Fransa’yı yenerek en dikkat çeken takımlardan biri oldu; ayrıca A milli takımı, çok genç bir kadroyla ilk kez üst üste iki Afrika Uluslar Kupası’na katılmaya hak kazandı.

    Winfrida Gerald, Tanzanya'nın 2024 Afrika Uluslar Kupası kampanyasında yer alan dokuz genç oyuncudan biriydi ve bu gelecek vaat eden grubun en umut verici oyuncularından biri, hatta belki de en umut verici oyuncusu olarak öne çıkıyor. Çok yönlü golcü, 2023 yılında henüz 15 yaşındayken CAF Kadınlar Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü olarak dikkatleri üzerine çekmişti ve o zamandan beri yaptıkları, yeteneğini daha da vurguladı.

    Son üç sezonun ikisinde ulusal şampiyonluklar kazanan ve her iki zaferin ardından kıtasal turnuvalara katılmaya hak kazanan JKT Queens takımının kilit oyuncularından biri olan Gerald, kadrosunda birçok gelecek vaat eden genç oyuncuya sahip milli takımda önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamak için büyük adımlar atıyor.

  • Giulia Galli NXGN 2026Getty/GOAL

    22Giulia Galli (Roma)

    Giulia Galli, 2025 yılını kadın futbolunun en çok beğenilen genç golcülerinden biri olmasını sağlayan yeteneklerini sergileyerek geçirdi. U17 Avrupa Şampiyonası’nda dört maçta üç gol attıktan sonra, U17 Dünya Kupası’nda İtalya formasıyla beş gol daha kaydederek bu performansıyla turnuvanın Bronz Ayakkabı ödülünü kazandı. Beklendiği gibi, o zamandan beri U19 kadrosuna yükseldi ve yeteneklerini gözlemleyen herkesin tahmin edebileceği gibi, gol önünde başarılı performansını sürdürdü.

    Kulüp düzeyinde ise Galli için fırsatlar henüz o kadar kolay gelmedi. Son üç lig şampiyonluğunun ikisini kazanan Serie A devi Roma'da forma giyen oyuncunun sahada kalma süresi sınırlı kaldı. Ancak Roma'nın 18 yaşındaki oyuncuyu kiralamak yerine A takım kadrosunda tutmayı tercih etmesi, onun yedek kulübesinden neler sunabileceğini ve sunduğunu açıkça ortaya koyuyor.

  • Habiba Essam NXGN 2026Getty/GOAL

    21Habiba Essam (Al Ahly)

    Habiba Essam’ın ne kadar heyecan verici bir yetenek olduğunu, Eylül 2024’te, henüz 17 yaşındayken Al Ahly’nin bu gol makinesiyle bir milyon Mısır poundu değerinde üç yıllık bir sözleşme imzalamasından daha iyi gösteren bir şey yoktur. O zamandan beri Essam, olağanüstü bir gol ortalamasıyla bu önemli transferin hakkını fazlasıyla verdi ve kulüpteki ilk sezonunda Mısır Kadınlar Premier Ligi'nin Yılın Takımı'na aday gösterildi.

    Genç oyuncu, milli takımında da benzer bir etki yaratmaya başladı. 2023'ün sonlarında, 16 yaşında Kleopatralar'da ilk kez forma giyen Essam, iki hayati gol atarak ülkesinin bu yılki Afrika Uluslar Kupası elemelerinin son turuna yükselmesine yardımcı oldu, ancak takım sonunda deneyimli Gana ekibine yenildi.

    Çeşitli şekillerde gol atabilen yetenekli ve doğuştan golcü bir oyuncu olan Essam'ın erken yaşta profesyonel futbola adım atması, gelişimine kesinlikle fayda sağlıyor.

  • Laura Berry NXGN 2026Getty/GOAL

    20Laura Berry (Rangers)

    İskoç Kadınlar Premier Ligi (SWPL), son yıllarda genç oyuncuların kendilerini gösterip gelişmeleri için harika bir ortam olduğunu kanıtladı; ister yerli yetenekler olsun, ister ana kulüpleri tarafından bu potansiyeli fark edilen diğer ülkelerden gelen oyuncular olsun. Bu heyecan verici yerli genç yetenekler topluluğu içinde Laura Berry, en umut vaat eden isimlerden biri olarak öne çıktı.

    Bu heyecanın nedenini anlamak için 18 yaşındaki oyuncunun gol rekoruna bakmak yeterlidir. 2023-24 sezonunda, 16 yaşındayken Berry, 12 takımlı ligde sekizinci sırada bitiren Motherwell takımına kiralık olarak katıldığı sadece 12 maçta dokuz gol attı ve üç asist yaptı. Ertesi sezon, kulübe geçici olarak yeniden katıldıktan sonra daha da verimli bir performans sergiledi ve sadece 10 maçta 11 gol ve iki asist kaydetti. Ardından Rangers, bu genç oyuncuyu geri çağırıp maç kazandıran özelliklerinden yararlanmaları gerektiğini fark etti.

    Ana kulübünde geçirdiği ilk tam sezonda Berry, sunabileceği çok şey olduğunu kanıtlıyor. Celtic'i mağlup ettikleri dramatik SWPL Kupası yarı finalinde attığı iki gol, bu sezonun en önemli anlarından biriydi ve zaten çift haneli gol sayısına ulaşan bir lig sezonunun üzerine eklendi. Bu çok yönlü ve çalışkan hücum yeteneğinin İskoçya A Milli Takımı'nda şans bulması çok uzun sürmeyecektir.

  • Kaylee Hunter NXGN 2026Getty/GOAL

    19Kaylee Hunter (AFC Toronto)

    AFC Toronto, 2025 yılında kurulan Kanada’nın ilk profesyonel kadın futbol ligi olan Northern Super League’in (NSL) ilk sezonu öncesinde 17 yaşındaki Kaylee Hunter ile sözleşme imzaladığını duyururken, bunu “hatırlamanız gereken bir isim” sözleriyle yapmıştı. Bu sözlerin zaman içinde oldukça doğru çıktığını söylemek yanlış olmaz.

    On ay sonra, Hunter 25 maçta 16 gol atarak Altın Ayakkabı ödülünü kazanmasına iki gol kalmış ve Toronto'nun normal sezon sıralamasında zirveye çıkmasına yardımcı olurken, kendisi de Yılın Takımı ve Yılın Çaylağı ödüllerini kazandı.

    Kulübün tanıtımında da belirtildiği gibi, Hunter parlak bir üne sahip olarak geldi. Kanada genç milli takımlarında öne çıkan bir isim olan Hunter, henüz 16 yaşındayken U20 kadrosuna seçilmişti ve bir yıl önce Vancouver Whitecaps'ın altyapısına katılmıştı. 2024'te Vancouver Whitecaps'ın yıllık ödüllerinde En Umut Vaat Eden Kadın Oyuncu seçilmişti. Ancak Hunter'ın tüm potansiyelini bu ortamlardan NSL ve yetişkin futboluna bu kadar kolay bir şekilde aktarması inanılmazdı; golcü forvet, Toronto'nun Supporters' Shield'ı kazanmasında ve play-off'larda finale yükselmesinde kilit rol oynadı.

    Kanada milli takım teknik direktörü Casey Stoney, Ekim ayında 18 yaşındaki oyuncuya ilk kez A Milli Takım'a çağrı yaptıktan sonra, "Bu sadece teknik yeteneği değil," dedi. "Bence bu onun zihniyetiyle ilgili. O hırslı, istekli ve aç. Oyunun fiziksel yönünden korkmuyor. Bence Kaylee'nin potansiyeli son derece yüksek."

  • Lola Brown NXGN 2026Getty/GOAL

    18Lola Brown (Chelsea - Crystal Palace'ta kiralık)

    Lola Brown’u İngiltere ve Chelsea için bu kadar heyecan verici bir genç yetenek yapan pek çok şey sayılabilir. Her iki kanatta da oynayabilen, her iki ayağını da mükemmel bir şekilde kullanabilen, direkt, hızlı ve yetenekli bir kanat oyuncusu olan Brown, geçen sezon Blues formasıyla kısa süreli görevlerde etkileyici bir performans sergiledi; özellikle de en üst seviyede bu kadar genç ve deneyimsiz bir oyuncu için şaşırtıcı derecede iyi bir son vuruş yeteneği gösterdi.

    Şu anda Crystal Palace'ta ikinci ligde kiralık olarak oynayan Brown, sporun fiziksel yönünü daha fazla deneyimliyor ve bu da, en üst seviyedeki beklerle başa çıkmak için ihtiyaç duyacağı gücü ve dayanıklılığı geliştirmesine kesinlikle yardımcı olacaktır.

    Brown'ın potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyan şey, belki de oyuncu ve teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk kadın olan Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor'un, genç oyuncunun başarılı olmak için "doğru zihniyete" sahip olduğunu söylemesiydi.

    "Bence bu sende var," diye açıkladı. "Eğer bu zihniyete sahip değilsen, bunu birine öğretmek gerçekten zordur. Bence Lola'da tüm bu kazanma zihniyeti, bu acımasız zihniyet var." Bunu fiziksel yetenekleriyle birleştirince, Bompastor'un 18 yaşındaki oyuncuyu "İngiltere'nin en yetenekli genç oyuncularından biri" olarak görmesine şaşmamak gerek.

  • Indiana dos Santos NXGN 2026Getty/GOAL

    17Indiana dos Santos (Sydney FC)

    Sydney FC, geçen yıl Indiana dos Santos’un yeni bir sözleşme imzaladığını duyurduğunda, manşetlerinde onu “Avustralya’nın en parlak genç yeteneği” olarak nitelendirdi. Elbette Sky Blues, kendi genç yıldızını övmek isteyecekti, ancak ülkenin ne kadar çok üst düzey genç oyuncu yetiştirdiği düşünüldüğünde bu yine de cesur bir ifadeydi. Bununla birlikte, Dos Santos’un geçirdiği sezon göz önüne alındığında Sydney’in bu kadar iyimser olmasının her türlü sebebi vardı.

    2023 yılında 15 yaşında ilk kez sahaya çıkarak kulübün tarihindeki en genç oyuncu olduktan sonra, genç oyun kurucu 2023-24 sezonunda A takımda daha önemli bir rol üstlendi ve bir yıl sonra A-League'i kasıp kavurdu.

    Sezon sonu ödüllerinde Yılın Genç Futbolcusu seçilen Dos Santos'un iki yıl daha kulübe bağlı kalacağını açıklayan Sydney teknik direktörü Ante Juric, takımının "son derece şanslı" olduğunu belirtti. 18 yaşındaki oyuncunun gelişimi, Haziran 2025'te geçirdiği ağır ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle şimdilik kesintiye uğradı, ancak güçlü zihniyetiyle bu yaratıcı genç yeteneğin şık bir geri dönüş yapacağına inanmayan çok az kişi var.

  • Giovanna Waksman NXGN 2026Getty/GOAL

    16Giovanna Waksman (FC Florida)

    Giovanna Waksman’ın etrafındaki heyecan yakın zamanda dinmeyecek gibi görünüyor. Bir süredir Brezilya’da gündemde olan bu isim, birkaç yıl önce Waksman’ın erkek takımlarında oynadığı Botafogo’nun sahibi John Textor’un, onun FC Florida akademisinde antrenman yapması ve eyaletteki özel bir hazırlık okulu olan Pine School’a devam etmesi için Florida’ya taşınmasını ayarlamasıyla ABD’ye de sıçradı.

    Pine Knights'ta bu genç oyuncunun istatistikleri sanki yazım hatası gibi görünüyor: Geçen sezon 19 maçta 87 gol attı ve 14 asist yaptı! Pine'daki baş antrenörü Kelly Hilton-Green'in TCPalm'a "25 yıldır kız futbolu ve lise futbolu antrenörlüğü yapıyorum ve bence hiç kimse onun kadar gruptan sıyrılmayı başaramadı" demesi hiç de şaşırtıcı değil.

    Geçtiğimiz yıl, Waksman bu dünya çapındaki potansiyelini ve çalışma ahlakını küresel sahneye taşıdı. 2024'te U17 Dünya Kupası'nda oynamıştı, ancak 2025'teki turnuvada dört maçta attığı üç gol ve yaptığı iki asistle gerçekten dikkatleri üzerine çekti; ancak bir diz sorunu nedeniyle turnuvanın geri kalanında forma giyemedi. Zaten sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon ile adı anılan bu 17 yaşındaki yıldızın geleceğinin nasıl şekilleneceğini izlemek çok ilginç olacak.

  • Laila Harbert NXGN 2026Getty/GOAL

    15Laila Harbert (Arsenal - Everton'da kiralık)

    Geçen yılın en ilginç transferlerinden biri, Arsenal’in yetenekli genç defansif orta saha oyuncusu Laila Harbert’in Portland Thorns’a kiralanmasıydı. Portland, kendilerini playofflara taşıyacak bir sezonun ortasındaydı ve 18 yaşındaki oyuncunun, bir NWSL Şampiyonluğu daha kazanma hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacağına inanıyorlardı. Bu, oldukça büyük bir güven göstergesiydi.

    O ana kadar sadece İngiltere'nin ikinci liginde kiralık olarak forma giymiş olan Harbert için bu farklı bir deneyimdi. Devasa stadyumlar, tıklım tıklım dolu tribünler ve bu kadar genç yaşta evinden 5.000 mil uzakta olmanın getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalan orta saha oyuncusu, ABD'de geçirdiği süreden, parçası olduğu ve karşı karşıya kaldığı farklı oyun tarzlarının ötesinde bir şeyler kazandı.

    Bunlar, Harbert'in Arsenal'in ilk takımına girmeye çalışırken daha da gelişmesine yardımcı olmasını umduğu maddi olmayan faydalar. Portland'a kiralanması ve son zamanlarda İngiltere U23 takımında yer alması, yaşına göre çok yetenekli bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve şu anda Everton'da kiralık olarak oynarken kademeli ilerleme kaydetmeye devam ederse, Arsenal kadrosuna er ya da geç girme şansı olabilir.

    Gunners, bir nesil değişimi dönemine yaklaşıyor ve kariyeri boyunca kulübün kültürüne ve stiline aşina olan Harbert gibi kendi altyapısından yetişen bir yetenek, ön plana çıkmak için en uygun aday olacaktır.

  • Ranneke Derks NXGN 2026Getty/GOAL

    14Derks (Ajax)

    Hollanda, son derece heyecan verici bir genç yetenek kuşağına sahip; bu durum özellikle 2025 yılında göze çarpıyordu. Mayıs ayında U17 Avrupa Şampiyonası’nı kazanan Hollanda, ardından ilk kez katıldığı U17 Dünya Kupası’nda finale yükseldi. Bu nedenle, öne çıkan yeteneklerden sadece birkaçını seçmek oldukça zor.

    Liv Pennock, Rosalie Renfurm, Aline Weerelts ve Lina Touzani, bu listeye girmemiş ancak bahsedilmeye değer isimlerden sadece birkaçı; ancak Avrupa Şampiyonası'nda Turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçilen Ranneke Derks'i öne çıkarmamak imkansız.

    Hollanda kıtada zafer kazandığında, dört maçta dört gol atan Derks'in golcü kimliği ön plana çıktı. Ancak, 9 numaranın geleneksel olarak işgal ettiği alanların ötesinde bir tehdit oluşturma yeteneği de göze çarpıyordu; geniş alanlara inerek oyun kurmaya da önemli katkılar sağladı.

    Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Derks, 2025-26 sezonu öncesinde PSV'den Ajax'a transfer olarak Eredivisie'de tüm bu yeteneklerini sergiliyor. Amsterdam'daki ilk yılı, yine ülkesinin kilit oyuncusu olduğu U17 Dünya Kupası nedeniyle kesintiye uğramış ve kendisine oyun süresi altın tepside sunulmamış olsa da, Derks kendisine sunulan fırsatları sonuna kadar değerlendiriyor ve yetişkin seviyesinde henüz çok az deneyimi olan biri için dikkat çekici bir verimlilikle gol atıyor.

  • Anais Ebayilin NXGN 2026Getty/GOAL

    13Anais Ebayilin (Paris Saint-Germain)

    Anais Ebayilin’in oyununda beğenilecek pek çok yön var. Birçok kişi tarafından daha çok defansif orta saha oyuncusu olarak görülüyor ve topu kaybettiği anlarda sergilediği özellikler, en iyi rolünün bu olduğu düşüncesini pekiştiriyor. Oyunu mükemmel bir şekilde okuyan bir oyuncu; pozisyon alışı ve öngörüsü olağanüstü, bu da çoğu zaman en doğru şekilde müdahale etmesini sağlıyor. Ayrıca, özellikle yaşına göre oldukça güçlü.

    Ancak Ebayilin'in tek özelliği bu değil. Topa sahipken de muhteşemdir ve bu sadece orta sahada kısa paslar atmakla sınırlı değildir. 18 yaşındaki oyuncu, doğru zamanda ileriye çıkıp daha tehlikeli pozisyonlarda topu kapabilir ve bu pozisyonlarda da hünerli dokunuşunu ve harika görüşünü sergileyerek gol fırsatları yaratır.

    Tüm bu özellikler, Ebayilin'in Paris Saint-Germain'in A takımına girmesini sağladı ki bu hiç de kolay bir başarı değil. 16 yaşında A takımın kapısını çalıyordu ki, Fransa ile etkileyici bir U17 Avrupa Şampiyonası'ndan sadece birkaç ay sonra, Manchester City ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında yıkıcı bir ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi. Neyse ki, bu acımasız engelden muhteşem bir şekilde geri döndü ve kaybettiği zamanı telafi ederek, şimdiden Paris ekibinin düzenli ilk 11'inde yerini aldı.

  • Camila Haro NXGN 2026Getty/GOAL

    12Camila Haro (Atlas)

    Kaleci pozisyonu, genç bir oyuncunun kendini kanıtlaması açısından tartışmasız en zor pozisyonlardan biridir. A takım futbolunda genç kalecilere fırsatların sık sık sunulduğu söylenemez, ancak Camila Haro, Meksika’nın Atlas takımında bolca şans buluyor ve bu fırsatı sonuna kadar değerlendiriyor.

    18 yaşındaki oyuncu, 2024 yılında U17 CONCACAF Şampiyonası'nda üç maçta kalesini gole kapatarak, Altın Eldiven ödülünü kazanarak ve Meksika'nın finale yükselmesine yardımcı olarak adını duyurdu. Finalde ise Meksika, yalnızca ABD'ye yenildi. Bundan kısa bir süre sonra Haro, Liga MX Femenil futbolunu ilk kez deneyimledi ve bir yıl sonra Atlas'ın birinci kalecisi oldu.

    Las Rojinegras son zamanlarda zor günler geçiriyor, ancak bu, gelişmek ve kendini geliştirmek isteyen deneyimsiz bir kaleci için iyi bir haber olabilir. Haro tam da bunu yapıyor ve sonuçlara rağmen düzenli olarak takımının en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Şu anda Meksika U20 kadrosunda yer alan Haro'nun U17 kadrosundaki yerini, geçen yılki Dünya Kupası'nda ülkesinin üçüncü olmasıyla Altın Eldiven ödülünü kazanan Valentina Murrieta'nın umut verici bir şekilde doldurması da dikkat çekicidir. Dolayısıyla kaleci pozisyonu, Meksika'nın gelecekte bolca oyuncuya sahip olduğu bir pozisyon gibi görünüyor.

  • Miharu Shinjo NXGN 2026Getty/GOAL

    11Miharu Shinjo (Tokyo Verdy Beleza)

    Miharu Shinjo’nun ne kadar umut vaat eden bir yetenek olduğunu açıklamanın belki de en iyi yolu, 2024 yılında U17 Asya Kupası’nda Japonya formasıyla sergilediği performansların ardından “yeni Yui Hasegawa” olarak anılmaya başlanması ve bu başarısının ardından turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçilmesidir.

    "Çok heyecanlıyım," dedi Shinjo. "Takımı ileriye taşırken sürekli düşünen, çevikliğimi ve kendi fırsatlarımı yaratma yeteneğimi kullanarak oyunu şekillendiren, gol atan ve savunma da yapan onun gibi bir oyuncu olmak istiyorum."

    İki yıl sonra Shinjo, bu karşılaştırmanın iddialı olsa da abartılı olmadığını kanıtlamaya devam ediyor. Birkaç gençlik turnuvasında bu yeteneklerini sergilediği Shinjo, 2024-25 WE League sezonunun başında 17 yaşında A takımdaki ilk maçına çıktı ve Tokyo Verdy Beleza'nın ilk lig şampiyonluğunda kilit rol oynayarak sezonu ligin En İyi Genç Oyuncusu seçilerek tamamladı.

    O yılı mükemmel bir ikinci sezonla desteklemeye devam ederken, Shinjo’nun Nadeshiko’da düzenli olarak yer alması sadece an meselesi gibi görünüyor ve Japon yeteneklerinin dünyanın en iyi liglerine ve takımlarına ihraç edildiği ve yurtdışı kulüplerin ilgisini çektiği bir dönemde. Aslında, 19 yaşındaki oyuncunun çok sayıda yabancı takımın radarında olmaması şaşırtıcı olurdu.

  • Sophie Proost NXGN 2026Getty/GOAL

    10Sophie Proost (Twente)

    Ajax kadrosunda Hollanda’nın en heyecan verici genç yeteneklerinden birçoğuna sahip olsa da, 2024 yazında 17 yaşındaki Sophie Proost’un Twente’ye transfer olmasıyla bu gelecek vaat eden neslin en iyilerinden birine ne yazık ki veda etmek zorunda kaldı. Enschede'de ilk başta forma şansı bulması zordu, ancak bu sezon genç oyuncu muhteşem bir performans sergiledi ve üst üste üçüncü, son sekiz yılda yedinci Eredivisie şampiyonluğuna doğru ilerleyen Hollanda şampiyonunun ilk on birinde yerini aldı.

    Proost sadece ulusal ligde değil, uluslararası arenada da adından söz ettirdi. Eğlenceli ve yetenekli forvet, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde attığı üç golle takımını grup aşamasına taşıdı ve Twente için sonuçlar açısından zorlu bir deneyim olsa da, üst düzey rakipler karşısında dikkatleri üzerine çekti.

    Her iki ayağını da mükemmel bir şekilde kullanabilen ve bu sayede sol kanattan hem yaratıcı hem de golcü bir tehdit oluşturan Proost, aynı zamanda iyi bir çalışma ahlakına sahip. Geçtiğimiz yıl üst düzey ve elit seviyedeki rekabet ortamında yer almasının faydasını açıkça gördü ve bu durum, 19 yaşındaki oyuncunun geleceği için umut verici.

  • Kennedy Fuller NXGN 2026Getty/GOAL

    9Kennedy Fuller (Angel City)

    Şu anda NWSL'de parlamak için fırsat bulan çok sayıda yetenekli genç Amerikalı oyuncu var. 2025 sezonunda 13'ten fazla yerli genç oyuncu çift haneli maç sayısına ulaştı; bunlardan biri de Kennedy Fuller. Ligdeki ikinci yılında gösterdiği performanslar ve maçın gidişatını belirleyen katkılarıyla yeni zirvelere ulaşan Fuller'dan daha fazla süre alan oyuncu ise sadece üç kişi oldu.

    Bu genç ofansif orta saha oyuncusu, uzun süredir dikkat çeken bir yetenek olarak biliniyor. Fuller, iki yılı aşkın bir süre önce, henüz 16 yaşındayken Nike ile isim, imaj ve benzerlik anlaşması imzaladı. Bu dönemde Washington Spirit, Kansas City Current, San Diego Wave, North Carolina Courage ve hatta o dönem mevcut ABD milli takım teknik direktörü Emma Hayes'in çalıştırdığı Chelsea dahil olmak üzere birçok profesyonel takımla zaman geçirdi.

    Bu ortamlara maruz kalmak, Fuller'ın üniversiteye gitmek yerine profesyonel futbola adım atmaya hazır olduğuna inanmasına neden oldu ve 17. yaş gününden birkaç gün önce Angel City ile sözleşme imzaladığından beri yaptıkları, kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı. Yaratıcı, iki ayağını da kullanabilen ve golcü bir oyun kurucu olan Fuller'ın, topu aldığında savunmaları aşma yeteneği her zaman öne çıkarken, çok yönlülüğü ve liderlik vasıfları da umut verici bir hızla gelişmeye devam ediyor.

  • Luisa Agudelo NXGN 2026Getty/GOAL

    8Luisa Agudelo (Deportivo Cali)

    Geçen sezon Deportivo Cali'de kaleci pozisyonu için genç takım arkadaşı Jimena Ospina ile rekabet eden Luisa Agudelo, 2025 yılında kulübün birinci kalecisi olarak öne çıktı ve neden dünyanın en iyi genç kalecilerinden biri olduğunu kanıtladı. 18 yaşındaki kaleci, Deportivo'nun ligi kazandığı 14 maçta 7 kez kalesini gole kapattı, ardından Copa Libertadores finaline ulaştıkları 6 maçta da 5 kez kalesini gole kapattı; finalde ise Corinthians'a penaltılarda yenildiler.

    Agudelo, geçtiğimiz yıl uluslararası düzeyde de benzer bir yükseliş yaşadı. 2025 yılında Kolombiya A Milli Takımı'na düzenli olarak çağrılan Agudelo, SheBelieves Cup'ta Japonya karşısında ilk kez forma giydi. Şubat ayında düzenlenen U20 kıtasal şampiyonasında ilk 11'de yer alan kaleci, 5 maçta kalesini gole kapatarak takımının bu yılın sonlarında düzenlenecek U20 Dünya Kupası'na katılmasını sağladı.

    Kendi alanını mükemmel bir şekilde kontrol eden, inanılmaz reflekslere sahip ve pozisyonunu iyi alan kendine güvenen genç bir kaleci olan Agudelo'nun, kadrodaki en genç oyunculardan biri olmasına rağmen U20 dahil olmak üzere genç milli takımlarda kaptanlık pazubandını takmış olması, karakteri hakkında çok şey söylüyor.

  • Trinity Armstrong NXGN 2026Getty/GOAL

    7Trinity Armstrong (San Diego Wave)

    Naomi Girma, Ocak 2025’te San Diego Wave’den Chelsea’ye transfer olarak kadın futbol tarihinin ilk 1 milyon dolarlık oyuncusu olduğunda, The Athletic’te yer alan bir haberde, NWSL kulübünün dünya çapındaki stoperini “kaybetmeye hazır” olduğu belirtildi; zira bir hafta önce 17 yaşındaki Trinity Armstrong ile üç yıllık bir sözleşme imzalamışlardı. Armstrong daha önce hiç profesyonel maç oynamamıştı, ancak San Diego, Girma'nın ayrılışının yarattığı boşluğu dolduracak seviyede performans gösterebileceğinden emindi.

    Kulübün bu güveni, 2025 NWSL sezonu boyunca haklı çıkacaktı. Elbette Armstrong henüz Girma'nın seviyesinde değil, ancak şimdiden gösterdiği performans son derece heyecan verici. Takıma sorunsuz bir şekilde uyum sağladı, Wave'in ligin en iyi savunma istatistiklerinden birine sahip olarak playofflara kalmasında 18 maçta ilk 11'de yer aldı ve 95. dakikada Bay FC ile oynanan Kaliforniya derbisini belirleyen ilk profesyonel golünü attı.

    Armstrong'un inanılmaz soğukkanlılığı, güçlü savunması ve top hakimiyeti sadece San Diego'da heyecan yaratmayacak. Bu stoper, ABD'nin 2024 U17 Dünya Kupası'nda üçüncü olduğu turnuvada her maçta forma giydi ve ülkesinin altı maçta dört kez kalesini gole kapatmasına yardımcı olarak, doğduğu yılın ertesi yılı olan 2008'den bu yana turnuvadaki en iyi sonucunu elde etmesini sağladı. Hayes, yeni nesil en yetenekli Amerikalı oyunculara A milli takımda şans vermeye devam ederken, Armstrong'un da radarında olduğu kesin.

  • Aiara Agirrezabala NXGN 2026Getty/GOAL

    6Aiara Agirrezabala (Real Sociedad)

    İspanya, genç milli takımlarının büyük turnuvalarda elde etmeye devam ettiği muhteşem sonuçların da gösterdiği gibi, elinde çok sayıda heyecan verici genç yetenek barındırıyor. 2024 yılında, U17 Avrupa Şampiyonası’nın beşinci kez kazanıldığı turnuvada pek çok isim dikkatleri üzerine çekti, ancak Aiara Agirrezabala’nın performansları özellikle ilgi çekiciydi. Sadece 15 yaşında kadrodaki en genç oyuncu olmasına rağmen, oyun stili aksini gösteriyordu ve ona Turnuvanın En İyi Kadrosu'nda bir yer kazandırdı.

    Agirrezabala, sonraki yıl gençlik turnuvalarında parlamaya devam etti; U17 Dünya Kupası'nda ve ardından İspanya'nın da kazandığı U19 Avrupa Şampiyonası'nda etkileyici bir performans sergiledi. Ardından, yetişkin futboluna zorlu bir geçiş yaptı ve bu alanda da başarılı oldu. Çok yönlü bir sol kanat oyuncusu olan 17 yaşındaki Agirrezabala, bu sezon Real Sociedad'da düzenli olarak ilk 11'de yer aldı ve takımın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıkarak bu hakkı hak etti.

    Sol kanatta ve çeşitli sistemlerde her rolü oynayabilen, özellikle kanat bek rolüyle çok yönlü oyun stiline çok yakışan Agirrezabala, teknik açıdan olağanüstü bir oyuncu; bu kadar uyumlu olabilmesi ise yüksek futbol zekasının bir göstergesi. İnanılmaz potansiyeli geçen yaz Bask bölgesinde La Real ile 2029'a kadar yeni bir sözleşme imzaladığında dikkat çekici bir şekilde kabul gördü ve Şubat ayında Agirrezabala ilk kez İspanya A Milli Takımı'na çağrıldığında bu potansiyel ulusal düzeyde de tanınmaya başladı.

    La Roja teknik direktörü Sonia Bermudez, "Onun takıma uyum sağlamasına büyük önem veriyoruz" dedi. Agirrezabala'nın A milli takımdaki ilk tam sezonunda gösterdiği performansa bakıldığında, bu hiç de şaşırtıcı değil.

  • Claudia Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    5Claudia Martinez (Washington Spirit)

    Claudia Martinez, henüz 17 yaşındayken geçen yılki Copa America'da inanılmaz bir etki yarattı. Bu kadar genç ve tecrübesiz olmasına rağmen, forvet sadece beş maçta altı gol atarak Altın Ayakkabı ödülünü paylaştı ve turnuva tarihinin bu ödülü kazanan en genç oyuncusu oldu. Paraguay'ın Bolivya'yı 4-0 yendiği açılış maçında attığı hat-trick, Martinez'in yazının gidişatını belirledi; bu yazda, turnuvanın finalistleri Brezilya ve Kolombiya'ya da gol attı.

    Güney Amerika kadın futbolunu yakından takip edenler, bu genç yeteneğin farkındaydı. Martinez, genç milli takım seviyesinde yeteneklerini çoktan sergilemişti; o yılın başlarında Paraguay'ın U17 kıtasal şampiyonasında galip gelmesinde en çok gol atan oyuncu olmuştu ve Copa Libertadores'te de forma giymişti. Ancak 2025 yazında kendisine verilen fırsatla kendini dünyaya tanıttı ve muhteşem golcü içgüdülerini, etkileyici atletizmini ve akıllı hareketlerini sergiledi.

    O turnuvadaki yüksek profilli olayların, şu anda 18 yaşında olan bu oyuncuyu nereye götürdüğü ise pek de şaşırtıcı değil. Martinez, Ocak ayında kadın futbol tarihinin en yüksek 10 transfer ücreti arasında yer alan bir bedelle Washington Spirit ile sözleşme imzaladı ve bu yıl ABD'nin ikonik ismi Trinity Rodman da dahil olmak üzere bazı seçkin hücum yetenekleriyle bir araya gelecek. Bu büyük bir adım, ancak Martinez'in geçmiş performansı, bu atılımı gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor.

  • Clara Serrajordi NXGN 2026Getty/GOAL

    4Clara Serrajordi (Barselona)

    Çoğu kadın takımı, Barcelona’nın içinde bulunduğu durumu aşılmaz bulurdu. Zorlu bir mali durumun sınırladığı Katalan ekibinin kadrosu, dört cephede mücadele eden herhangi bir takımın, hele de mevcut tüm kupaları kazanmayı hedefleyen bir takımın isteyeceği büyüklüğe hiç de yakın değil. Aitana Bonmati'yi sezonun geri kalanında sahalardan uzak tutabilecek gibi görünen sakatlık gibi bazı önemli kayıplar da eklenince, çoğu takımın hedefleri küçülür. Ancak Barça, dünyadaki hiçbir kadın takımının rekabet edemeyeceği kadar zengin bir genç yetenek havuzuna sahip.

    Clara Serrajordi, La Masia'nın bu gerçeği kanıtlama şansı bulan en son ürünü. 2024-25 sezonunun sonlarında A takımda ilk kez forma giydikten sonra, o zamandan beri birinci takıma sağlam bir şekilde entegre oldu ve yaz transfer dönemindeki eksiklikler ile bazı önemli sakatlıkların yarattığı endişeleri hafifletiyor.

    Orta sahada her pozisyonda oynayabilen Serrajordi, oyuna olağanüstü bir kavrayışa ve Barça tarzıyla özdeşleşmiş teknik yeteneklere sahip; bu özellikleri sayesinde henüz 18 yaşında olmasına rağmen maçı kontrol edebiliyor. Ekim ayında, 17 yaşında İspanya milli takımında ilk kez forma giymesi ve Barça ile sözleşmesini 2028'e kadar uzatması, ilk A takım sezonunda yarattığı etkiyi tümüyle ortaya koyuyor.

    Barça'nın iki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncusu Alexia Putellas, sezonun başlarında Sportdergisine Serrajordi hakkında "Zamanlamayı, alanı ve oyunu anlama şekliyle sanki hayatı boyunca en üst seviyede oynamış gibi görünüyor" demişti. Bundan daha büyük bir övgü olamaz.

  • Felicia Schroder NXGN 2026Getty/GOAL

    3Felicia Schroder (Hacken)

    Felicia Schroder, 2023 yılında henüz 16 yaşındayken İsveç kadın futbolunun en üst ligi olan Damallsvenskan'da ilk kez sahneye çıktığından beri doğru yönde ilerliyor. Genç forvet, o yıl 7 maçta 3 gol ve 1 asistle etkileyici bir performans sergiledi. 2024'te ise 12 maçta 12 gol ve 2 asistle bu performansını sürdürdü. Ardından 2025'te, ligin en iyi genç oyuncularından biri olmaktan çıkıp, ligin en iyi oyuncularından biri haline geldi.

    Henüz 18 yaşında olmasına rağmen, Schroder geçen yıl sadece 26 maçta 30 gol ve 9 asist gibi inanılmaz bir performans sergiledi ve Hacken'in 2020'den bu yana ilk kez lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Ligin En Değerli Oyuncusu, En İyi Genç Oyuncu ve Yılın Forveti seçildi.

    Hızlı, zeki ve her iki ayağıyla da mükemmel olan Schroder'in elinde olmayan pek bir şey yok. Klasik 9 numara gollerini atıyor, doğru zamanda doğru yerde bulunarak basit vuruşlarla golü bulurken, aynı zamanda düzenli olarak savunmanın arkasına sızarak bire bir pozisyonlarda gol atıyor. Ancak uzak mesafeden şut yeteneği ve muhteşem hünerleri sayesinde muhteşem goller de atabiliyor. Bu yetenek, etkileyici pas görüşüyle birleştiğinde, asist sayısını da artırmasına olanak tanıyor.

    Schroder soğukkanlı, etkili ve bu yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyacak bir sonraki Damallsvenskan yıldızı olacağı kesin. Barcelona, Chelsea, Lyon, Wolfsburg ve Manchester City gibi kulüpler onunla ilgileniyor. 18 yaşındaki oyuncu geçen yıl 2029'a kadar yeni bir sözleşme imzaladığı için, Hacken de sonunda ayrıldığında iyi bir tazminat alacaktır.

  • Lily Yohannes NXGN 2026Getty/GOAL

    2Lily Yohannes (Lyon)

    Lily Yohannes, 15 yaşında Ajax ile profesyonel sözleşme imzalayan en genç oyuncu (erkek ya da kadın) olduktan sonra, son birkaç yılda futbol dünyasının zirvesine doğru büyüleyici bir yükseliş sergiledi. Yedi ay sonra, Amsterdam kulübünün Şampiyonlar Ligi kadrosunda ilk 11’de yer aldı ve grup aşamasında kadınlar kategorisinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.

    Yohannes'in kendisini izlenmesi gereken bir isim olarak dünyaya duyurmasının Şampiyonlar Ligi'nde olması, baskı ile başa çıkma ve önemli anlarda kendini gösterme yeteneği hakkında çok şey söylüyor. 16 yaşındayken, Ajax'ın ilk kez çeyrek finale yükselmesiyle sürekli dikkatleri üzerine çekti ve kısa süre sonra dünyanın en iyi iki takımı olan Hollanda ile ABD arasında onun hizmetleri için uluslararası bir çekişme başladı.

    Tüm bu süreç boyunca Yohannes'in seviyesi hiç düşmedi. Topa sahipken rakiplerini atlatma yeteneği, pas menzili, oyunu okuma becerisi ve kusursuz çalışma temposu ile dikkat çekmeye devam etti. Bu nitelikleri sayesinde, milli takım geleceğini belirleyip ABD'ye karar verdiğinde, dört kez dünya şampiyonu olan takımdaki ilk maçında 10. dakikada gol atarak anında iz bırakmayı başardı.

    Sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon ile sözleşme imzalayarak bu niteliklerini kulüp seviyesinde bir üst seviyeye taşıyan Yohannes, dünyadaki en heyecan verici genç yeteneklerden biri ve 18 yaşındaki oyuncunun gelecekteki gelişimi, temsil ettiği iki dev kulüp nedeniyle daha da ilgi çekici hale geliyor. Çoğu kişi bu spot ışığı altında çekinirdi; ancak Yohannes çoğu kişi gibi değil.

  • Sydney Schertenleib NXGN 2026Getty/GOAL

    1Sydney Schertenleib (Barselona)

    Sydney Schertenleib gibi bir yetenek pek sık karşımıza çıkmaz. 2024 yazında Barcelona tarafından önce B takımında gelişmesi planlanan bir oyuncu olarak transfer edilen genç futbolcu, sadece birkaç hafta içinde A takıma yükseldi ve o günden bu yana da orada kalarak, üç kez Avrupa şampiyonu olan takımda çeşitli pozisyonlarda düzenli olarak fark yaratıyor.

    Teknik açıdan olağanüstü olan Schertenleib'in topla olan yeteneği, İsviçre U17 takımının eski teknik direktörü Veronica Maglia tarafından GOAL'a verdiği demeçte en iyi şekilde tanımlandı: "Top, adeta vücudunun bir uzantısı." Topu bırakmaya karar verdiğinde ortaya çıkan sonuç da aynı derecede çarpıcı; bu inanılmaz 19 yaşındaki oyuncudan bolca gol ve asist geliyor.

    Schertenleib, FC Zurich'in erkek takımlarında yetişti, 16 yaşında kadınlar birinci takımına girdi ve sürpriz bir şekilde çok az süre almasına rağmen, Grasshoppers'ta geçirdiği tek sezonda kulübe neyi kaçırdıklarını gösterdi. Kısa süre sonra Katalonya'ya giden Schertenleib, şu anda Alexia Putellas ve Aitana Bonmati gibi isimlerden dersler alırken, kendisine en uygun görünen box-to-box orta saha rolüne giderek daha fazla alışıyor.

    Barça'da büyük bir havuzda küçük bir balık olsa da, kulübün uzun vadede kadrosunda tutmak istediği değerli bir oyuncu olduğu bildiriliyor; ancak milli takım düzeyinde durum Schertenleib için farklı. Henüz çok genç ve deneyimsiz olmasına rağmen, şimdiden İsviçre'nin yıldız oyuncusu. Neyse ki forvet, bunun getirdiği baskıyla başa çıkabilecek doğru kişiliğe sahip görünüyor ve aynı zamanda büyük hedefleri de var. 

    "En büyük hayalim Ballon d'Or'u kazanmak," demişti geçen yıl. Schertenleib'e yapılabilecek en büyük iltifat, şu ana kadar görülenlere dayanarak, NXGN 2026 kazananının böylesine yüce bir hedefe ulaşamayacağını düşündürecek hiçbir şeyin olmamasıdır.