Yamal Schertenleib Barcelona
Tom Maston

Çeviri:

NXGN 2026: Barselona'nın ikilisi Lamine Yamal ve Sydney Schertenleib, futbolun en iyi genç yetenekleri seçildi

Barcelona'nın iki oyuncusu Lamine Yamal ve Sydney Schertenleib, GOAL'un her yıl yayınladığı en iyi genç futbolcular listesinde (1 Ocak 2007 ve sonrasında doğanlar) birinci sıraya yerleşerek NXGN 2026'nın kazananları oldular. Bu, 2025'te Yamal ve Vicky Lopez'in zaferlerinin ardından, Barça'nın her iki listede de birinci sırayı alan oyuncuyu çıkardığı ikinci yıl oldu.

  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Yamal, NXGN'nin kraliyet ailesinden

    Yamal, 2024 ve 2025 yıllarındaki başarılarının ardından üçüncü kez NXGN ödülünün sahibi oldu; 18 yaşındaki oyuncu, NXGN’nin 11 yıllık tarihinde bu ödülü birden fazla kez kazanan tek isim oldu. Yamal'ın yükselişi, onu sadece gezegendeki en olağanüstü genç oyuncu değil, İspanya milli takımında geçirdiği muhteşem 12 ayın ardından belki de şimdiden dünyanın en iyi oyuncusu haline getirdi.

    Barça'daki performansları, özellikle de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları, 2025 Ballon d'Or oylamasında ikinci olmasını sağladı ve Yamal, Blaugrana'nın hem La Liga'da hem de Avrupa'da şampiyonluk peşinde koşarken kadrosundaki en belirleyici isim olmaya devam etti.

  Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5

    Her zamanki ilk üç

    Yamal bir kez daha NXGN sıralamasının zirvesinde yer alırken, listenin üst sıraları tamamen tanıdık isimlerden oluşuyor; zira ikinci yıl üst üste ilk üçü, Chelsea’nin kanat oyuncusu Estevao ve Yamal’ın Barcelona’daki takım arkadaşı Pau Cubarsi tamamladı. Estevao, yaz aylarında Stamford Bridge'e transfer olduktan sonra Palmeiras'taki muhteşem performansını Premier League'e de taşıyabildi. Cubarsi ise iki yılı aşkın süredir Barça'nın A takımında yer alarak dünya futbolunun önde gelen genç savunmacılarından biri olmaya devam ediyor.

    İlk beşi Real Madrid forveti Franco Mastantuono ve Bayern Münih forveti Lennart Karl tamamlarken, altıncı sırada Premier League'in en genç golcüsü Arsenal'den Max Dowman yer aldı.

  Sydney Schertenleib Barcelona Women 2025-26

    Schertenleib hüküm sürüyor

    Kadınlar kategorisinde ise Schertenleib, geçtiğimiz yıl Katalonya’da gösterdiği gelişimle 2025’te elde ettiği üçüncü sıradan zirveye tırmandı. İsviçre milli takımının oyuncusu, 2025 Avrupa Şampiyonası’nda kendi evinde büyük turnuvalara ilk kez katılarak etkileyici bir performans sergilemiş ve bu performansların kendisine kazandırdığı özgüveni kulüp maçlarına da taşımıştı.

    Schertenleib, ikinci sırada yer alan ABD ve Lyon orta saha oyuncusu Lily Yohannes ile Hacken kulübünde forma giyen ve üçüncü sırada yer alan İsveçli forvet Felicia Schroder'i kıl payı geride bıraktı. Schertenleib'in Barça'daki takım arkadaşı Clara Serrajordi dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada Washington Spirit forveti Claudia Martinez yer aldı. Martinez, kadınlar kategorisinde ilk 10'a giren üç NWSL oyuncusundan ilki oldu.

