Getty/GOAL
Çeviri:
NXGN 2026: Barselona'nın ikilisi Lamine Yamal ve Sydney Schertenleib, futbolun en iyi genç yetenekleri seçildi
- Getty Images Sport
Yamal, NXGN'nin kraliyet ailesinden
Yamal, 2024 ve 2025 yıllarındaki başarılarının ardından üçüncü kez NXGN ödülünün sahibi oldu; 18 yaşındaki oyuncu, NXGN’nin 11 yıllık tarihinde bu ödülü birden fazla kez kazanan tek isim oldu. Yamal'ın yükselişi, onu sadece gezegendeki en olağanüstü genç oyuncu değil, İspanya milli takımında geçirdiği muhteşem 12 ayın ardından belki de şimdiden dünyanın en iyi oyuncusu haline getirdi.
Barça'daki performansları, özellikle de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları, 2025 Ballon d'Or oylamasında ikinci olmasını sağladı ve Yamal, Blaugrana'nın hem La Liga'da hem de Avrupa'da şampiyonluk peşinde koşarken kadrosundaki en belirleyici isim olmaya devam etti.
- Getty Images Sport
Her zamanki ilk üç
Yamal bir kez daha NXGN sıralamasının zirvesinde yer alırken, listenin üst sıraları tamamen tanıdık isimlerden oluşuyor; zira ikinci yıl üst üste ilk üçü, Chelsea’nin kanat oyuncusu Estevao ve Yamal’ın Barcelona’daki takım arkadaşı Pau Cubarsi tamamladı. Estevao, yaz aylarında Stamford Bridge'e transfer olduktan sonra Palmeiras'taki muhteşem performansını Premier League'e de taşıyabildi. Cubarsi ise iki yılı aşkın süredir Barça'nın A takımında yer alarak dünya futbolunun önde gelen genç savunmacılarından biri olmaya devam ediyor.
İlk beşi Real Madrid forveti Franco Mastantuono ve Bayern Münih forveti Lennart Karl tamamlarken, altıncı sırada Premier League'in en genç golcüsü Arsenal'den Max Dowman yer aldı.
- Getty Images
Schertenleib hüküm sürüyor
Kadınlar kategorisinde ise Schertenleib, geçtiğimiz yıl Katalonya’da gösterdiği gelişimle 2025’te elde ettiği üçüncü sıradan zirveye tırmandı. İsviçre milli takımının oyuncusu, 2025 Avrupa Şampiyonası’nda kendi evinde büyük turnuvalara ilk kez katılarak etkileyici bir performans sergilemiş ve bu performansların kendisine kazandırdığı özgüveni kulüp maçlarına da taşımıştı.
Schertenleib, ikinci sırada yer alan ABD ve Lyon orta saha oyuncusu Lily Yohannes ile Hacken kulübünde forma giyen ve üçüncü sırada yer alan İsveçli forvet Felicia Schroder'i kıl payı geride bıraktı. Schertenleib'in Barça'daki takım arkadaşı Clara Serrajordi dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada Washington Spirit forveti Claudia Martinez yer aldı. Martinez, kadınlar kategorisinde ilk 10'a giren üç NWSL oyuncusundan ilki oldu.