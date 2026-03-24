NXGN 2026: Barselona'nın ikilisi Lamine Yamal ve Sydney Schertenleib, futbolun en iyi genç yetenekleri seçildi

Yamal, 2024 ve 2025 yıllarındaki başarılarının ardından üçüncü kez NXGN ödülünün sahibi oldu; 18 yaşındaki oyuncu, NXGN’nin 11 yıllık tarihinde bu ödülü birden fazla kez kazanan tek isim oldu. Yamal'ın yükselişi, onu sadece gezegendeki en olağanüstü genç oyuncu değil, İspanya milli takımında geçirdiği muhteşem 12 ayın ardından belki de şimdiden dünyanın en iyi oyuncusu haline getirdi.

Barça'daki performansları, özellikle de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları, 2025 Ballon d'Or oylamasında ikinci olmasını sağladı ve Yamal, Blaugrana'nın hem La Liga'da hem de Avrupa'da şampiyonluk peşinde koşarken kadrosundaki en belirleyici isim olmaya devam etti.