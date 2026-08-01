Üç aydan kısa bir süre önce, ligin yönetim kurulu takvimin 2030'a kadar olduğu gibi korunması için oylama yaptı.

Lig, bir açıklamada, "National Women's Soccer League, 2028, 2029 ve 2030 boyunca mevcut ilkbahardan sonbahara takvimiyle faaliyet göstermeye devam edecek" dedi.

"Kapsamlı değerlendirmelerin ve kilit paydaşlarla yakın iş birliğinin ardından, bu dönem için mevcut müsabaka takvimimizi koruma yönünde bilinçli bir karar aldık. Bu karar, ligin mevcut yapısı altında yakaladığı güçlü ivmeye ve büyümeye olan güvenimizi, ayrıca NWSL'nin başarısına yatırım yapan herkes için istikrar sağlama taahhüdümüzü yansıtıyor."