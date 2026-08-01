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NWSL'nin, Dünya Kupası'na uyum sağlamak için 2027'de şimdiye kadarki en erken sezon başlangıcını planladığı bildirildi
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NWSL takviminde değişiklikler mi geliyor?
Nisan ayında NWSL Yönetim Kurulu, ligin ilkbahardan sonbahara uzanan takvimini 2030'a kadar koruma kararı aldı. Bildirilen değişiklik, 2027 sezonunun başlangıcını yaklaşık bir ay öne çekerken bu geniş çerçeveyi koruyacak.
NWSL daha önce hiç bir sezona bu kadar erken başlamadı. Önerilen takvime göre kulüpler, 11 Şubat'taki başlangıç öncesinde ocak ayında sezon öncesi çalışmalarına başlayacak. Lig daha sonra 24 Haziran'dan 25 Temmuz'a kadar sürecek Dünya Kupası için ara verecek, ardından sezonu tamamlamak ve play-off'lar ile şampiyonluğu kasım ayında düzenlemek üzere yeniden başlayacak.
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Takvim bilmecesi sürüyor
Üç aydan kısa bir süre önce, ligin yönetim kurulu takvimin 2030'a kadar olduğu gibi korunması için oylama yaptı.
Lig, bir açıklamada, "National Women's Soccer League, 2028, 2029 ve 2030 boyunca mevcut ilkbahardan sonbahara takvimiyle faaliyet göstermeye devam edecek" dedi.
"Kapsamlı değerlendirmelerin ve kilit paydaşlarla yakın iş birliğinin ardından, bu dönem için mevcut müsabaka takvimimizi koruma yönünde bilinçli bir karar aldık. Bu karar, ligin mevcut yapısı altında yakaladığı güçlü ivmeye ve büyümeye olan güvenimizi, ayrıca NWSL'nin başarısına yatırım yapan herkes için istikrar sağlama taahhüdümüzü yansıtıyor."
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Oyuncular ne düşünüyor?
NWSL Oyuncular Birliği daha önce, özellikle oyuncu sağlığı ve güvenliği, altyapı ve profesyonel standartlar üzerindeki olası etkileri nedeniyle takvim değişikliklerine ilişkin endişelerini dile getirmişti.
NWSL Yönetim Kurulu, nisan ayında 2030'a kadar ilkbahardan sonbahara uzanan takvimini koruma yönünde oy kullandığında, NWSLPA icra direktörü Meghann Burke bu kararın sağladığı istikrarı överken, gelecekte yapılacak olası görüşmelerde sendikanın önceliklerini de sıraladı.
Burke, “NWSL, önümüzdeki birkaç yıl için takvim yapısında istikrar ve netlik sağlama adına doğru kararı aldı” dedi. “Bu süreç boyunca Oyuncular, takvime ilişkin her türlü görüşmede Oyuncu sağlığı ve güvenliği, altyapı [antrenman ve maç tesisleri dahil] ve en üst seviyede rekabet edebilmek için gerekli profesyonel standartların önceliklendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu. NWSLPA, NWSL'nin büyümesini sürdürmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla NWSL ile çalışmayı sürdürme konusunda kararlıdır.”
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Sırada ne var?
NWSL, son olarak 2026 FIFA Erkekler Dünya Kupası için ara vermişti. Turnuvanın sona ermesinin ardından sezon yeniden başladı ve lig şu anda 14. hafta maçlarına sahne oluyor.
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