Atlanta City FC
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NWSL'in en yeni genişleme takımı, adını 'Atlanta City FC' olarak açıkladı; ekip 2028'de ilk kez sahne alacak
- Andreas Beil
Atlanta'nın NWSL kulübünün adı 'Atlanta City FC' oldu
Atlanta'ya 2025'te NWSL'nin 17. genişleme takımı verildi ve pazartesi günü Atlanta Founding Member depozito sahipleri, AMBSE çalışanları ve yerel liderler, kulübün adının, armasının ve renklerinin belirlenme sürecini ve ortaya çıkan nihai ürünü açıkladı.
Atlanta City FC, resmi açıklamada, "Atlanta'nın ruhundan ilham alan bu kulüp; dayanıklılık, kültür, yenilik ve hırsla tanımlanan bir şehri temsil etmek için kuruldu. Atlanta City FC, profesyonel bir futbol kulübü olmanın ötesinde, ülkenin en dinamik şehirlerinden birinde kadın sporlarının büyümesini ilerletirken bölge genelindeki topluluklar için birleştirici bir güç olarak hizmet edecek" ifadelerini kullandı.
İsim ve arma, zengin bir tarihe ve cesur renklere sahip, 'yaratıcılar, inşa edenler ve vizyonerler' şehri olarak Atlanta'ya saygı duruşunda bulunacak şekilde tasarlandı.
Blank Family of Businesses'ın Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Arthur M. Blank, "NWSL'de bir franchise hakkı aldığımızda hedefimiz, şehrimizin gücünü, çeşitliliğini ve ruhunu yansıtan bir markayla dünya standartlarında bir kulüp inşa etmekti" dedi. "Kapsamlı bir sürecin ardından Atlanta City FC'yi tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu markayı hayata geçirirken bu şehrin tutkulu futbol taraftarlarının görüşlerini de dahil eden liderlik ekibimize titiz çalışmaları için teşekkür ederim. Taraftarlarımız yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve onların enerjisi ile inancı bu kulübün ruhunu şekillendirecek. Atlanta City FC'nin birkaç kısa yıl içinde sahaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
- Getty Images
'Atlanta City FC enerjiyi, çeşitliliği ve hırsı yansıtıyor'
"Atlanta, her zaman kendi yolunu çizmiş bir şehir" dedi Atlanta City FC'nin baş iş sorumlusu Deandra Duggans. "Atlanta City FC, bu topluluğu tanımlayan enerji, çeşitlilik ve hırsı yansıtıyor; Atlanta'ya ait olan ve onun ulusal sahnedeki geleceğini temsil eden bir kulüp inşa etmekten gurur duyuyoruz."
Kulüp, kimliğinin temsil etmeyi umduğu topluluk tarafından şekillendirildiğini söylüyor. AMB Sports and Entertainment, isim, arma ve renklerin seçilmesi süreci boyunca Atlanta futbol taraftarlarından, NWSL Atlanta Founding Member depozito sahiplerinden, AMBSE çalışanlarından ve yerel liderlerden geri bildirim topladı.
"Atlanta'nın geçmişine saygı duruşunda bulunan bir arma"
Atlanta City FC'nin arması, ilhamını bizzat şehirden aldı ve tasarıma düşünülerek dört ana sembol dahil edildi: Phoenix, Dogwood çiçeği, kökler ve gizli bir "A".
Phoenix dayanıklılığı temsil ediyor; dört yapraklı Dogwood çiçeği birlik ve bağı simgeliyor; kökler Atlanta'daki temeli ve tarihi ifade ediyor, gizli "A" ise şehrin kalbine bir gönderme niteliği taşıyor.
Sırada ne var?
İsim, arma ve renklerin tanıtımını kutlamak için Atlanta City FC, pazar günü 4 Ekim'de taraftarların kulübün kimliğini öğrenebileceği ve ilk ürünleri satın alabileceği bir etkinlik düzenleyecek.
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