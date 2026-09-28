Atlanta'ya 2025'te NWSL'nin 17. genişleme takımı verildi ve pazartesi günü Atlanta Founding Member depozito sahipleri, AMBSE çalışanları ve yerel liderler, kulübün adının, armasının ve renklerinin belirlenme sürecini ve ortaya çıkan nihai ürünü açıkladı.

Atlanta City FC, resmi açıklamada, "Atlanta'nın ruhundan ilham alan bu kulüp; dayanıklılık, kültür, yenilik ve hırsla tanımlanan bir şehri temsil etmek için kuruldu. Atlanta City FC, profesyonel bir futbol kulübü olmanın ötesinde, ülkenin en dinamik şehirlerinden birinde kadın sporlarının büyümesini ilerletirken bölge genelindeki topluluklar için birleştirici bir güç olarak hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

İsim ve arma, zengin bir tarihe ve cesur renklere sahip, 'yaratıcılar, inşa edenler ve vizyonerler' şehri olarak Atlanta'ya saygı duruşunda bulunacak şekilde tasarlandı.

Blank Family of Businesses'ın Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Arthur M. Blank, "NWSL'de bir franchise hakkı aldığımızda hedefimiz, şehrimizin gücünü, çeşitliliğini ve ruhunu yansıtan bir markayla dünya standartlarında bir kulüp inşa etmekti" dedi. "Kapsamlı bir sürecin ardından Atlanta City FC'yi tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu markayı hayata geçirirken bu şehrin tutkulu futbol taraftarlarının görüşlerini de dahil eden liderlik ekibimize titiz çalışmaları için teşekkür ederim. Taraftarlarımız yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve onların enerjisi ile inancı bu kulübün ruhunu şekillendirecek. Atlanta City FC'nin birkaç kısa yıl içinde sahaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.