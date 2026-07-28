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NWSL güç sıralaması: Washington Spirit bir yolunu buluyor, Sam Kerr Gotham FC'deki ilk golünü atıyor ve Utah Royals FC alev alıyor

FEATURES
Women's football
ABD 1
Angel City FC
Bay FC
Boston Legacy FC
Chicago Stars
Denver Summit FC
Gotham FC
Houston Dash
Kansas City Current
North Carolina Courage
Orlando Pride
Portland Thorns
Racing Louisville
San Diego Wave FC
Seattle Reign FC
Utah Royals
Washington Spirit
S. Kerr

Sam Kerr, Bats'ın Portland Thorns FC ile 2-2 berabere kaldığı maçta Gotham FC formasıyla ilk golünü attı; Sofia Cantore ise Washington Spirit'i Lindsey Heaps ve Denver Summit FC karşısında 1-0'lık galibiyete taşıdı. GOAL, bu haftaki Güç Sıralaması'nda NWSL'deki 16 takımın tamamını sıraladı.

NWSL'de bir hafta sonu daha, puan tablosunun hem üst hem alt sıralarında önemli değişikliklere sahne oldu.

En büyük mesajı Seattle Reign verdi; deplasmanda San Diego'yu 2-0 mağlup etti. Maddie Mercado perdeyi açtı, ardından Jordyn Bugg üç puanı takımına getiren golü atarak Wave'e sahasında pahalıya mal olan bir yenilgi yaşattı. San Diego puan durumunda dördüncü sıraya gerilerken, Seattle 10. sıraya yükseldi.

Cuma gecesinin öne çıkan karşılaşması da büyük önem taşıyordu; Orlando, yıldız forveti ve Altın Ayakkabı lideri Barbra Banda'nın Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle yokluğuna rağmen Chicago'yu 1-0 yenerek sonuç almaya devam etti.

Diğer yandan Gotham ile Portland puanları paylaşırken, bu sonuç ligin iki güçlü ekibini birbirinden ayırmak adına fazla bir şey ifade etmedi. Washington ise İtalyan harika çocuk Sofia Cantore'nin 61. dakikadaki golü sayesinde lige yeni katılan Denver karşısında 1-0 kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Puan durumunda bu kadar çok takım birbirine yakınken, play-off yarışı kızıştıkça her puan daha da büyük önem taşıyor. İddialı ekipler arasındaki fark küçülmeye devam ederken, GOAL 16 takımın tamamını sıralıyor...

  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    16Chicago Stars

    Önceki sıralama: 16

    Sonuç: Orlando Pride'a 1-0 kaybetti

    Yansımaları: Chicago, ligin en iyi takımlarından biri olan Orlando Pride karşısında rekabetçi kalabileceğini gösterdi, ancak bir maç daha kaybederek bu sezonki yenilgi sayısını 12'ye çıkardı.

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  • Emma Sears Racing Louisville Getty Images

    15Racing Louisville

    Önceki sıralama: 15

    Sonuç: Angel City karşısında 2-1 kazandı

    Etkileri: Racing Louisville, hafta sonunun ve kulüp tarihinin en etkili galibiyetlerinden birini aldı; daha üst sıradaki Angel City'yi mağlup etti ve bu sezon zaman zaman eksik kalan dirençli yapısını ortaya koydu.

  • Michelle Cooper, Kansas City CurrentGetty Images

    14Kansas City Current

    Önceki sıralama: 12

    Sonuç: Boston Legacy'ye 1-0 kaybetti

    Etkileri: Kansas City, Boston karşısında kıl payı kaybederek bir kez daha can sıkıcı bir sonuç aldı. Temwa Chawinga'nın eksikliği açıkça hissedildi, ancak şampiyonluk hedefleyen bir takımın golü bulmak için tek bir oyuncudan fazlasına sahip olması gerekir.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Denver Zirvesi

    Önceki sıralama: 11

    Sonuç: Washington Spirit'e 1-0 kaybetti

    Yansımaları: Washington Spirit'e tek gollü mağlubiyet almak pek de felaket sayılmaz, ancak Denver Summit FC, ilk sezonlarında play-off'a kalan genişleme takımları San Diego Wave FC ve Bay FC'ye katılmayı umuyorsa yakın geçen maçları puana çevirmeye başlamalı.

  • Boston Legacy FCGetty

    12Boston Legacy

    Önceki sıralama: 13

    Sonuç: Kansas City Current karşısında 1-0 kazandı

    Etkileri: Boston, sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldı ve Kansas City karşısında mücadele gücü yüksek bir sonuç elde etti. Casey Murphy kalede kusursuza yakın bir performans sergiledi ve Current'ın hücumda istediğini yapmasına izin vermedi.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11Bay FC

    Önceki sıralama: 9

    Sonuç: Houston Dash'e 1-0 mağlup oldu

    Yansımaları: Bay FC'nin ivmesi, Linda Ullmark'ın uzatma dakikalarında attığı galibiyet golünün kulübün üç maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmesiyle darbe aldı. Bay fırsatlar üretti ve Jane Campbell'ı yedi kurtarış yapmaya zorladı, ancak bunları gole çevirememesi takımı Houston'ın geç gelen golüne karşı savunmasız bıraktı.

  • Jane Campbell, USWNTGetty

    10Houston Dash

    Önceki sıralama: 12

    Sonuç: Bay FC karşısında 1-0 kazandı

    Etkileri: Houston, çekişmeli geçen maçta çok değerli üç puan aldı ve yakın geçen maçları kazanmak için gereken savunma disiplini ile soğukkanlılığı gösterdi. Hücum Bay FC karşısında ezici olmasa da Dash'in skoru koruma ve gol yemeden galibiyeti alma becerisi cesaret verici bir işaret. Jane Campbell, yaptığı yedi kurtarışla gecenin yıldızı oldu.

  • Marta, Orlando PrideGetty Images

    9Orlando Pride

    Önceki sıralama: 8

    Sonuç: Chicago Stars'ı 1-0 mağlup etti

    Etkileri: Chicago karşısında alınan dar farkla galibiyet en baskın performans olmayabilir, ancak Pride'ın organize kalma, üstünlüğünü koruma ve üç puanı alma becerisi, onları tam da yarışın içinde ve play-off mücadelesinde tutan şey.

  • Sarah Gorden, Angel CityGetty Images

    8Angel City

    Önceki sıra: 6

    Sonuç: Racing Louisville'a karşı 2-1 kaybetti

    Yansımaları: Angel City FC sonunda biraz ivme yakalama fırsatı buldu, ancak puana şiddetle ihtiyaç duyan Racing Louisville FC'ye karşı alınan yenilgi, kulübün süregelen istikrarsızlığını, özellikle de çekişmeli maçları bitirememe sorununu bir kez daha ortaya koydu. Angel City hâlâ önemli bir potansiyele sahip yetenekli bir ekip, ancak puan tablosunun orta sıraları giderek daha da sıkışırken bu sonucun kulübü büyük olasılıkla sıralamada aşağı itmesi bekleniyor.

  • Ashley SanchezGetty Images

    7North Carolina Courage

    Önceki sıralama: 5

    Sonuç: Utah Royals'a karşı 4-1 kaybetti

    Yansımaları: Courage, Utah karşısında tek taraflı geçen yenilgide oyunun gerisinde kalarak önemli bir darbe aldı. Bu sonuç, bu sezon kaydettikleri ilerlemeyi ortadan kaldırmasa da yenen dört gol, savunmadaki kırılganlıkları ortaya çıkardı ve bunların hızla giderilmesi gerekiyor.


  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    6Seattle Reign

    Önceki sıralama: 10

    Sonuç: San Diego Wave'e karşı 2-0 kazandı

    Etkileri: Seattle Reign FC, sahanın her iki yönünde de kontrollü bir performans ortaya koyarak San Diego Wave FC'yi mağlup etti ve hafta sonunun en dikkat çekici galibiyetlerinden birine imza attı. İstikrarsız bir dönemin ardından Reign, play-off sıralamasına yaklaşma yolunda nihayet üzerine inşa edebileceği güçlü bir sonuç aldı.

  • San Diego WaveGetty

    5San Diego Wave

    Önceki sıralama: 3

    Sonuç: Seattle Reign'e karşı 2-0 kaybetti

    Etkileri: San Diego, hafta sonuna ligin en iyileri arasındaki yerini sağlamlaştırma fırsatıyla girdi, ancak formda olan Seattle ekibine karşı ortaya konan sönük performans bazı soru işaretleri yarattı. Wave, hücum bölgesinde istikrarlı fırsatlar üretmekte zorlandı ve bunun bedelini disiplinli Reign savunması karşısında ödedi.

  • Sophia WilsonGetty Images

    4Portland Thorns

    Önceki sıralama: 7

    Sonuç: Gotham FC ile 2-2 berabere

    Etkileri: Portland Thorns FC, elit savunmalara sorun çıkarabileceğini göstermeyi sürdürüyor, ancak sıkışık bir play-off yarışında yol alırken en büyük soru işareti istikrar olmaya devam ediyor. Gotham FC karşısında alınan 1 puan, Thorns'u bu sıralamanın yeniden üst basamaklarına yaklaştırdı. Portland, lig tablosunda 28 puanla beşinci sırada yer alıyor ve San Diego Wave FC'nin bir puan gerisinde bulunuyor.

  • Utah RoyalsGetty Images

    3Utah Royals

    Önceki sıralama: 4

    Sonuç: North Carolina Courage'u 4-1 mağlup etti

    Etkileri: Utah, hafta sonunun en net galibiyetlerinden birine imza atarak North Carolina'yı etkili hücum performansıyla ezip geçti. Güçlü bir rakibe karşı dört gollü bir performans sergilemesi, Royals'ın ligin en iyi takımlarıyla fazlasıyla rekabet edebileceğini ve belki de playoff bileti almayı er ya da geç başarabileceğini bir kez daha gösterdi.

  • Sam KerrGetty Images

    2Gotham FC

    Önceki sıralama: 1

    Sonuç: Portland Thorns karşısında 2-2 beraberlik

    Etkileri: Bir başka şampiyonluk adayına karşı bir puan almak kötü bir sonuç değil, ancak Bats, vitrin niteliğindeki bu eşleşmede güçlü bir mesaj verme fırsatını kaçırdı. Zirveye yakın kalmaya devam ediyorlar, ancak bir büyük galibiyet daha alamadıkları bir haftanın ardından arkalarındaki takımların farkı kapatmasının önü açıldı. Yine de Gotham adına odağın büyük bölümü, Gotham'a ve NWSL'ye dönüşünden bu yana ilk golünü atan Sam Kerr'ün üzerindeydi.

  • Trinity Rodman, Washington SpiritGetty Images

    1Washington Spirit

    Önceki sıralama: 2

    Sonuç: Denver Summit karşısında 1-0 kazandı

    Etkileri: Spirit, savunmada nadiren zorlandı ve Sofia Cantore’nin 61. dakikada attığı gol, Audi Field’da üç puanı almaya yetti. Bu, en baskın performanslarından biri değildi ancak neden hâlâ ilk sıra yarışının içinde olduklarını bir kez daha gösterdi: Hücumda en iyi seviyelerinde olmadıklarında bile puan toplamaya devam ediyorlar.