NWSL'de bir hafta sonu daha, puan tablosunun hem üst hem alt sıralarında önemli değişikliklere sahne oldu.

En büyük mesajı Seattle Reign verdi; deplasmanda San Diego'yu 2-0 mağlup etti. Maddie Mercado perdeyi açtı, ardından Jordyn Bugg üç puanı takımına getiren golü atarak Wave'e sahasında pahalıya mal olan bir yenilgi yaşattı. San Diego puan durumunda dördüncü sıraya gerilerken, Seattle 10. sıraya yükseldi.

Cuma gecesinin öne çıkan karşılaşması da büyük önem taşıyordu; Orlando, yıldız forveti ve Altın Ayakkabı lideri Barbra Banda'nın Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle yokluğuna rağmen Chicago'yu 1-0 yenerek sonuç almaya devam etti.

Diğer yandan Gotham ile Portland puanları paylaşırken, bu sonuç ligin iki güçlü ekibini birbirinden ayırmak adına fazla bir şey ifade etmedi. Washington ise İtalyan harika çocuk Sofia Cantore'nin 61. dakikadaki golü sayesinde lige yeni katılan Denver karşısında 1-0 kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Puan durumunda bu kadar çok takım birbirine yakınken, play-off yarışı kızıştıkça her puan daha da büyük önem taşıyor. İddialı ekipler arasındaki fark küçülmeye devam ederken, GOAL 16 takımın tamamını sıralıyor...