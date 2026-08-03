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North Carolina CourageGetty Images

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NWSL güç sıralaması: Utah Royals ve North Carolina Courage golleri sıraladı, Gotham FC zirvedeki yerini korudu

ABD 1

Sam Kerr ve Gotham iki kez sahne aldı, Utah Portland'a beş gol attı ve Courage, Orlando karşısında aldığı 5-0'lık dikkat çekici galibiyetle yeniden iddiaya ortak oldu.

NWSL’de sıralama yavaş yavaş netleşiyor gibi görünürken, 15. hafta puan durumuna bir kez daha çomak soktu. Hafta içi maçları her zaman biraz kaos yaratır ve Kansas City Current bunun iki tarafını da yaşadı. Önce Racing Louisville’e beş gol attılar, ardından haftanın ikinci maçında Angel City ile 1-1 berabere kalarak bir puanla yetindiler.

Washington, özellikle hafta içindeki Utah Royals karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle, Shield’ın en güçlü favorisi gibi görünmeyi sürdürdü. Pazar günü San Diego’ya kaybetmesine rağmen Spirit, ligin en komple takımlarından biri olmayı sürdürüyor. Trinity Rodman da yıldız forvetten gördüğümüz en iyi formlardan birine yaklaşmış durumda ve attığı sekiz golle Golden Boot yarışının içine girdi. Orlando Pride forveti Barbra Banda ise Afrika Kadınlar Uluslar Kupası’nda Zambiya ile birlikte olduğu için takımından ayrı kalmasına rağmen 12 golle yarışta hâlâ zirvede.

Lig genelinde gollü bir hafta yaşandı. Utah, Washington yenilgisinin ardından pazar günü Portland’ı 5-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı, North Carolina Courage ise cuma günü Orlando’yu 5-0’lık skorla dağıtarak kendi mesajını verdi.

Gotham FC de giderek kabaran sakatlık listesine rağmen bir yol bulmaya devam ediyor; diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklanan Emily Sonnett artık bu listenin bir parçası. Sonnett olmadan da Gotham, çarşamba günü Bay FC’yi 1-0 mağlup etti, cumartesi günü ise Sam Kerr sayesinde Houston Dash’i kıl payı geçti.

Bu haftaki Güç Sıralaması çok sayıda değişiklik gerektirdi. İşte bir başka kritik haftaya girilirken 16 kulübün son durumu...

  • Chicago StarsGetty Images

    16Chicago Stars

    Önceki sıralama: 16

    Sonuç: Racing Louisville'a 2-1 kaybetti

    Yansımaları: Stars istikrar arayışını sürdürüyor ve Racing karşısındaki performansı zaman zaman olumlu sinyaller verse de, bir başka kıl payı yenilgi onların tabloda yükselme fırsatlarını giderek azaltıyor.

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  • Racing LouisvilleGetty Images

    15Racing Louisville

    Önceki sıralama: 15

    Sonuç: Chicago Stars karşısında 2-1 kazandı

    Yansımaları: Louisville'ın acilen bir reaksiyon vermesi gerekiyordu ve bunu verdi. Kulüp hâlâ puan durumunda sondan ikinci sırada, ancak hafta sonunda gelen çok ihtiyaç duyulan üç puanın ardından artık 14 puana sahip.

  • Boston LegacyGetty Images

    14Boston Legacy

    Önceki sıralama: 12

    Sonuç: Denver Summit karşısında 1-1 beraberlik

    Yansımaları: Boston ilk golü attı ve diğer yeni kurulan takım karşısında üç puanı alacak gibi görünüyordu. Ne var ki Summit 72. dakikada bir penaltı kazandı ve penaltıyı gole çevirdi. Boston, lig sıralamasında 12. basamakta yer alan Summit'in hemen arkasında bulunuyor.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Denver Zirvesi

    Önceki sıralama: 13

    Sonuç: Boston Legacy karşısında 1-1 beraberlik

    Etkileri: Denver Summit, Boston'ı maçın içinde tutan bazı tartışmalı savunma kararları aldı; ancak skoru eşitlemek için bir penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Play-off'ta yerini garantilemek için hâlâ daha fazla sonuca ihtiyaçları var ve Lindsey Heaps'in de bunu başarmalarına yardımcı olmak için gollerle katkı vermeye başlaması gerekecek.

  • Kansas City CurrentGetty Images

    12Kansas City Current

    Önceki sıralama: 14

    Sonuç: Angel City ile 1-1 berabere

    Etkileri: Kansas City, muhtemelen bu maçtan iki puan bırakmış hissiyle ayrılacak. NWSL'de puan almak hiçbir zaman önemsiz olmasa da, Current'ın ivme yakalama ve puan tablosunda tırmanışını sürdürme fırsatı vardı, ancak bunun yerine sürpriz yapmaya hevesli bir Angel City takımına karşı beraberlikle yetindi.

  • Orlando prideGetty Images

    11Orlando Pride

    Önceki sıralama: 9

    Sonuç: North Carolina Courage'a karşı 5-0 kaybetti

    Etkileri: Orlando, sahanın her iki yönünde de rakibi karşısında tamamen etkisiz kaldı ve son haftalarda ivme kazanan takım hakkında soru işaretleri yarattı. Pride, toparlanmak için yeterli yeteneğe sahip, ancak bu ölçekte bir yenilgi onların sıralamada sert bir düşüş yaşamasına yol açacak gibi görünüyor...

  • Bay FCGetty Images

    10Bay FC

    Önceki sıralama: 11

    Sonuç: Seattle Reign'e karşı 3-2 kaybetti

    Yansımaları: Seattle karşısında iki gol atmak olumlu bir işaret, ancak savunmadaki hatalar bu ilerlemenin çok büyük bir kısmını silmeye devam ediyor. Bay rekabetçi kalmayı sürdürüyor, ancak puanların giderek daha değerli hâle gelmesiyle hata payını gerekçelendirmek de zorlaşıyor. Ayrıca, doğum izni nedeniyle sahalardan uzak kaldıktan sonra Abby Dahlkemper'i yeniden sahada görmek de cesaret vericiydi.

  • Houston DashGetty Images

    9Houston Dash

    Önceki sıra: 10

    Sonuç: Gotham FC'ye 1-0 yenildi

    Yansımaları: Houston'ın yenilgisi cesaret kırıcı olmaktan çok sinir bozucuydu. Dash, ligin en yetenekli hücum hatlarından birini uzun süreler boyunca kontrol altında tutmayı başardı, ancak golsüz geçen bir başka maç süregelen bir soruna işaret ediyor. Dash'in son üçte birlik bölgede yeterince istikrarlı tehlike yaratması gerekiyor.

  • Angel CityGetty Images

    8Angel City

    Önceki sıralama: 8

    Sonuç: Kansas City Current karşısında 1-1 beraberlik

    Yansımaları: Angel City, sıralamada ciddi bir yükseliş yakalamak istiyorsa hücumda daha fazla istikrara ihtiyaç duyuyor. Bir puan yine de olumlu bir işaret, ancak bu, kadrosunda Ally Sentnor'dan Sveindís Jane Jónsdóttir'e kadar dünyanın en iyi hücum oyuncularından bazılarını barındıran bir takım için daha fazla gol üretmesi gereken bir ekip.

  • Seattle ReignGetty Images

    7Seattle Reign

    Önceki sıra: 6

    Sonuç: Bay FC'yi 3-2 yendi

    Etkileri: Reign, ligin elit takımlarından biri olduğuna dair iddiasını güçlendirmeyi sürdürüyor. Bay FC karşısında alınan 3-2'lik galibiyet her zaman rahat olmadı, ancak Seattle üç puanı çıkarmak için gereken hücum gücünü ve direnci gösterdi. Mia Fishel, Jess Fishlock ve Maddie Dahlien'in golleri heyecana heyecan kattı.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Önceki sıralama: 4

    Sonuç: Utah Royals'a karşı 5-1 kaybetti

    Yansımaları: Bu, Portland'ın çabucak unutmak isteyeceği bir sonuçtu. Thorns, açılış vuruşundan itibaren oyunda ezildi ve beş gollü mağlubiyet, savunma istikrarları ile maçlar kontrolden çıkmaya başladığında tepki verme becerileri hakkında ciddi soru işaretleri yaratıyor. Portland, en son 16 Mart 2024'te Kansas City'ye 5-4 kaybettiği maçtan bu yana bir karşılaşmada beş gol yememişti.

  • North Carolina CourageGetty Images

    5North Carolina Courage

    Önceki sıralama: 8

    Sonuç: Orlando Pride karşısında 5-0 kazandı

    Etkileri: Courage, bir takım etrafındaki tartışmayı tamamen değiştirebilecek türden bir mesaj niteliğinde performans sergiledi. Orlando karşısındaki beş gollü yıkım sadece üç puan değildi; aynı zamanda Ashley Sanchez ile North Carolina hücumunun herkesi kısa sürede bunaltabileceğinin bir hatırlatmasıydı. İstikrarsız geçen bir dönemin ardından bu sonuç büyük bir özgüven artışı sağlıyor ve Courage'ı yeniden play-off yarışının içine taşıyabilir.

  • San Diego WaveGetty Images

    4San Diego Wave

    Önceki sıralama: 5

    Sonuç: Washington Spirit'e karşı 1-0 kazandı

    Yansımaları: San Diego sadece üç puan almakla kalmadı; ligin en tehlikeli takımlarından birini durdurarak ve en büyük maçları kazanabileceklerini kanıtlayarak güçlü bir mesaj verdi. Galibiyeti perçinlemek için Wave'in ihtiyaç duyduğu tek şey Lia Godfrey oldu.

  • Washington SpiritGetty Images

    3Washington Spirit

    Önceki sıralama: 1

    Sonuç: San Diego Wave'e karşı 1-0 kaybetti

    Etkileri: Spirit'in ilk sıradaki konumu, ligin savunma açısından en güçlü takımlarından birine karşı nadir görülen kötü bir gecenin ardından küçük bir darbe aldı. Washington, San Diego'nun savunma hattını aşmakta zorlandı ve bu sezon onu ligin geri kalanından ayıran geç anlarda bulduğu fırsatı yine yaratamadı. Spirit hâlâ umut verici bir konumda; şu anda 36 puanla ikinci sırada ve şampiyonluk yarışında Gotham'ın sadece bir puan gerisinde.

  • Utah RoyalsGetty Images

    2Utah Royals

    Önceki sıralama: 3

    Sonuç: Portland Thorns karşısında 5-1 kazandı

    Yansımaları: Royals, sezonun en güçlü mesajlarından birini verdi. Sürekli zirveye oynayan bir rakibe karşı gelen beş gollü patlama, yalnızca bir galibiyet değildi; Utah'ın ligin en üst seviyesine ait olduğunun ilanıydı ve bu da daha önce gerçekten hiç söylenmemiş bir şey olmaya devam ediyor. Utah, 33 puanla lig sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.

  • Gotham FCGetty Images

    1Gotham FC

    Önceki sıralama: 2

    Sonuç: Houston Dash'e karşı 1-0 kazandı

    Etkileri: Gotham, fark dar olduğunda ve sakatlıklar kadroyu vurmaya devam ettiğinde bile bir şampiyonluk takımı gibi görünmeyi sürdürüyor. Houston'a karşı alınan 1-0'lık galibiyet skor tabelasında gösterişli bir zafer değildi, ancak Gotham'ın maçları kontrol etme, düzenli kalma ve kritik anlarda belirleyici o tek anı bulma becerisinin bir başka örneğiydi.