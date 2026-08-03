NWSL’de sıralama yavaş yavaş netleşiyor gibi görünürken, 15. hafta puan durumuna bir kez daha çomak soktu. Hafta içi maçları her zaman biraz kaos yaratır ve Kansas City Current bunun iki tarafını da yaşadı. Önce Racing Louisville’e beş gol attılar, ardından haftanın ikinci maçında Angel City ile 1-1 berabere kalarak bir puanla yetindiler.

Washington, özellikle hafta içindeki Utah Royals karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle, Shield’ın en güçlü favorisi gibi görünmeyi sürdürdü. Pazar günü San Diego’ya kaybetmesine rağmen Spirit, ligin en komple takımlarından biri olmayı sürdürüyor. Trinity Rodman da yıldız forvetten gördüğümüz en iyi formlardan birine yaklaşmış durumda ve attığı sekiz golle Golden Boot yarışının içine girdi. Orlando Pride forveti Barbra Banda ise Afrika Kadınlar Uluslar Kupası’nda Zambiya ile birlikte olduğu için takımından ayrı kalmasına rağmen 12 golle yarışta hâlâ zirvede.

Lig genelinde gollü bir hafta yaşandı. Utah, Washington yenilgisinin ardından pazar günü Portland’ı 5-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı, North Carolina Courage ise cuma günü Orlando’yu 5-0’lık skorla dağıtarak kendi mesajını verdi.

Gotham FC de giderek kabaran sakatlık listesine rağmen bir yol bulmaya devam ediyor; diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği açıklanan Emily Sonnett artık bu listenin bir parçası. Sonnett olmadan da Gotham, çarşamba günü Bay FC’yi 1-0 mağlup etti, cumartesi günü ise Sam Kerr sayesinde Houston Dash’i kıl payı geçti.

Bu haftaki Güç Sıralaması çok sayıda değişiklik gerektirdi. İşte bir başka kritik haftaya girilirken 16 kulübün son durumu...