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CanlıBiletler
San Diego WaveGetty Images
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NWSL güç sıralaması: San Diego Wave zirveye yükseldi, Washington Spirit Gotham'ın Shield kutlamasını erteledi, Seattle Reign ise play-off umutlarını artırdı

ABD 1

NWSL Shield yarışı hâlâ sürüyor. NWSL'de geride kalan bir hafta sonu daha bazı takımların play-off'a kalmasını garantilerken birkaç takımın da elenmesine yol açtı.

Seattle Reign FC, Chicago Stars'ı 3-1 yenerek play-off umutlarını artırdı ve normal sezonun sonuna yaklaşılırken NWSL'de play-off'a katılma hakkı veren son sıraya yükseldi.

Kısa bir millî maç arasının ardından lig yeniden başlarken bazı takımlar play-off yarışındaki yerini sağlamlaştırdı, diğerlerinin ise sezonu sona erme noktasına geldi. Washington Spirit, Gotham FC karşısında aldığı etkileyici galibiyetle play-off biletini garantiledi. Altın Ayakkabı yarışının lideri Ashley Sanchez'e rağmen North Carolina Courage, San Diego'ya 2-1 yenilerek play-off sıralamasının dışına düştü.

Racing Louisville, Houston Dash, Bay FC ve Chicago Stars, play-off yarışından resmen elendi. Ancak NWSL Shield'ın sahibi henüz belli olmadı ve play-off biletleri için mücadele sürerken hâlâ oynanacak çok şey var.

Hareketli geçen bir hafta sonunun ardından GOAL, 16 takımın tamamını sıralıyor...

  • Chicago StarsScoreplay

    16Chicago Stars

    Önceki sıra: 16

    Sonuç: Seattle Reign'e 3-1 yenildi

    Yansımaları: Chicago bir maç daha kaybetti. Uzun süredir play-off yarışının dışında olan Stars için bu sonuç pek bir şey değiştirmese de Seattle'ın 8. sırayı almasına yardımcı oldu. Simone Charley'nin Stars formasıyla attığı ilk gol sayesinde Chicago da skora katkı yaptı.

  • Racing LouisvilleScoreplay

    15Racing Louisville

    Önceki sıralama: 15

    Sonuç: Boston Legacy'ye 2-1 mağlup oldu

    Değerlendirme: Racing Louisville zihnen yarıştan kopmuş gibi görünüyor. Play-off umutları sona ermiş olabilir, ancak hâlâ uğruna oynayacakları bir şey var. Kayla Fischer, 22. dakikada Racing'i öne geçirdi, fakat takım maçın geri kalanını Boston'ın peşinden koşarak geçirdi. Boston, ikinci yarıda iki kez fileleri havalandırıp geri dönüşü tamamladı.

  • Bay FCScoreplay

    14Bay FC

    Önceki sıralama: 14

    Sonuç: Portland Thorns ile 2-2 berabere kaldı

    Yansımaları: Bay FC'nin Portland Thorns ile karşılaşması, bu hafta sonu izlenmesi gereken maçtı. Bay, 23. haftada elenmesine rağmen play-off umutları bu maça bağlıymış gibi oynadı. Caroline Conti ve Kennedy Fuller'ın attığı birer gol, Bay'in bir puan almasını sağladı.

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  • imago-sport-1075445294.jpgZUMA Press Wire

    13Houston Dash

    Önceki sıralama: 13

    Sonuç: Orlando Pride'a 2-1 yenildi

    Yansımaları: Houston Dash, 24. haftada play-off yarışından elenmiş olmasının ardından Orlando Pride karşısında üç puan kaybetti. Danielle Colaprico, Houston'ın golünü attı ancak bu gol yenilgiyi önlemeye yetmedi.

  • Boston Legacy celebrateGetty

    12Boston Legacy

    Önceki sıralama: 14

    Sonuç: Racing Louisville karşısında 2-1 galibiyet

    Yansımalar: Boston Legacy ve Racing Louisville'in play-off'a kalma umudu yoktu. Bu nedenle mesele, hangi takımın daha fazla mücadele etmek istediğiydi. Bu kez o takım Boston'du. Boston'ın gollerini Amanda Gutierres ve Deja Davis attı.

  • Orlando PrideScoreplay

    11Orlando Pride

    Önceki sıralaması: 11

    Sonuç: Houston Dash karşısında 2-1 galibiyet

    Sonuçları: Orlando Pride'ın galibiyete ihtiyacı vardı. Luana'nın penaltı golü ve Solai Washington'ın NWSL'deki ilk golü, takıma aradığı galibiyeti getirdi. Ancak üç puana rağmen Orlando Pride'ın play-off'a kalma şansı kalmadı.

  • Denver SummitGetty Images

    10Denver Summit

    Önceki sıralaması: 9

    Sonuç: Angel City FC'ye 3-2 yenildi

    Yansımaları: Denver Summit, etkili Angel City karşısında savunmada çözüm bulmakta zorlandı. Melissa Kössler ve Lindsey Heaps, Colorado temsilcisi adına gol atsa da takım, 1-0 öne geçtikten sonra kısa süre içinde art arda üç gol yedi.

  • Croix BethuneGetty Images

    9Kansas City Current

    Önceki sıralama: 10

    Sonuç: Utah Royals'ı 2-0 yendi

    Yansımaları: Kansas City Current, tam da kritik bir dönemde formunu buluyor. Utah Royals karşısında farkı yaratan Haley Hopkins'in attığı iki goldü. Kansas City Current, 47 puanla bir anda puan tablosunda dördüncü sıraya yükseldi.

  • Utah RoyalsGetty Images

    8Utah Royals

    Önceki sıralama: 4

    Sonuç: Kansas City Current'a 2-0 mağlup oldu

    Yansımaları: Utah Royals, Hopkins'in iki golüne yanıt veremeyen Current karşısında şaşkına dönmüş görünüyordu. Royals, 46 puanla altıncı sırada yer alıyor ve play-off yarışında hâlâ güvenli bir konumda.

  • Angel City FCGetty Images

    7Angel City

    Önceki sıralama: 7

    Sonuç: Denver Summit'i 3-2 yendi

    Yansımaları: Angel City, fark ettirmeden üst sıralara tırmanan takımlardan biri. Los Angeles kulübü, Denver'a üç gol attıktan sonra lig sıralamasında beşinci sıraya yükseldi. Sveindís Jónsdóttir, Taylor Suarez ve Ally Sentnor, Denver ikinci golüyle karşılık vermeden önce 11 dakika içinde gol attı.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Önceki sıralama: 6

    Sonuç: Bay FC ile 2-2 beraberlik

    Yansımaları: Her iki takımın taraftarları da tribünleri doldururken bu maç, yeni bir rekabetin başlangıcı gibi göründü. Oyuncular da mücadelenin önemine uygun biçimde ikili mücadelelerde sertliği artırıp kaleye daha kararlı yöneldi. Thorns FC'den Morgan Weaver erken dakikalarda harika bir gol attı ancak Bay FC iki golle karşılık verdi. Caiya Hanks ise attığı golle Thorns FC'ye deplasmanda bir puan kazandırdı.

  • Seattle Reign FCGetty Images

    5Seattle Reign

    Önceki sıralama: 8

    Sonuç: Chicago Stars karşısında 3-1'lik galibiyet

    Etkileri: Seattle Reign'in galibiyete ihtiyacı vardı ve bu sonuç, lig sıralamasında sekizinci sırayı almalarına yardımcı olmak için tam da aradıkları galibiyetti. Reign FC'den Maddie Mercado bu galibiyette iki gol atarken Nérilia Mondésir de ağları buldu.

  • North Carolina CourageGetty Images

    4North Carolina Courage

    Önceki sıralama: 3

    Sonuç: San Diego Wave karşısında 2-1 mağlubiyet

    Etkileri: North Carolina Courage haftalardır play-off çizgisinde gidip geliyordu, ancak artık çizginin altında. Seattle karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle sekizinci sıraya yükseldikten sadece bir maç sonra San Diego'ya 2-1 yenilerek dokuzunculuğa geriledi. Sezonun sonu yaklaşırken play-off umutlarını play-off biletine dönüştürmek için zamanı azalıyor.

  • Trinity RodmanGetty Images

    3Washington Spirit

    Önceki sıralama: 4

    Sonuç: Gotham FC'yi 1-0 yendi

    Sonuçları: Washington Spirit, play-off biletini aldı. Bunu Doğu Yakası'ndaki rakibi Gotham FC'ye karşı başarması galibiyeti daha da özel kıldı. Lucia Di Guglielmo'nun NWSL'deki ilk golü iki takım arasındaki farkı yarattı.

  • Gotham FCGetty Images

    2Gotham FC

    Önceki sıralama: 1

    Sonuç: Washington Spirit'e 1-0 mağlup oldu

    Etkileri: Gotham, Shield'ı garantileme fırsatına sahipti ancak pahalıya mal olan bir top kaybı nedeniyle deplasmandan puansız döndü ve kutlamaları ertelemek zorunda kaldı. Play-off yeri garanti olsa da kupa bu kadar yakınken alınan bu sonuç hayal kırıklığı yarattı.

  • Melanie BarcenasGetty Images

    1San Diego Wave

    Önceki sıralama: 2

    Sonuç: North Carolina Courage karşısında 2-1 galibiyet

    Yansımaları: San Diego Wave, Melanie Barcenas ve Trinity Byars'ın golleriyle galibiyet serisini dört maça çıkardı. Byars, bu sezonki gol sayısını 11'e yükseltti. Bu, 2022'de Alex Morgan'dan bu yana bir Wave oyuncusunun bir sezonda attığı en yüksek gol sayısı.