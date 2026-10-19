Seattle Reign FC, Chicago Stars'ı 3-1 yenerek play-off umutlarını artırdı ve normal sezonun sonuna yaklaşılırken NWSL'de play-off'a katılma hakkı veren son sıraya yükseldi.

Kısa bir millî maç arasının ardından lig yeniden başlarken bazı takımlar play-off yarışındaki yerini sağlamlaştırdı, diğerlerinin ise sezonu sona erme noktasına geldi. Washington Spirit, Gotham FC karşısında aldığı etkileyici galibiyetle play-off biletini garantiledi. Altın Ayakkabı yarışının lideri Ashley Sanchez'e rağmen North Carolina Courage, San Diego'ya 2-1 yenilerek play-off sıralamasının dışına düştü.

Racing Louisville, Houston Dash, Bay FC ve Chicago Stars, play-off yarışından resmen elendi. Ancak NWSL Shield'ın sahibi henüz belli olmadı ve play-off biletleri için mücadele sürerken hâlâ oynanacak çok şey var.

Hareketli geçen bir hafta sonunun ardından GOAL, 16 takımın tamamını sıralıyor...