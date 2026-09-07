Yenilgisiz seri sona erdi, gol rekoru kırıldı ve zirve yarışı her hafta daha da sıkılaşıyor. 20. hafta, NWSL genelinde bolca heyecana sahne oldu.

Lige yeni katılan Denver Summit FC, Gotham FC'nin 10 maçlık yenilmezlik serisine son verirken, North Carolina Courage da Chicago Stars karşısında altı gollü bir resital sundu. Ashley Sanchez hat-trick yaparak takımına öncülük etti, Altın Ayakkabı yarışındaki liderliğini perçinledi ve 23 maçta attığı 18 golle bir Amerikalının NWSL'de tek sezonda attığı gol rekorunu kırdı.

Providence Park'ta 'Triple Espresso'nun iki üyesi yeniden karşı karşıya geldi, ancak sahadan üç puanla ayrılan yalnızca biri oldu. Trinity Rodman'lı Washington Spirit, Sophia Wilson'lı Portland Thorns'u 2-1 mağlup ederek lider Gotham'ın iki puan gerisine yaklaştı.

Diğer maçlarda Boston Legacy, Utah Royals'u 2-1'lik skorla şaşırttı; Seattle Reign ise San Diego Wave'i 1-0 yenerek sürprize imza attı. Bu sonuçların ardından Royals, Courage ve Wave 39 puanla üçüncülüğü paylaştı ve zirve yarışına daha da fazla heyecan kattı.

Sanchez'in Courage adına yaptığı hat-trick'ten Evelyn Shores'un Angel City formasıyla kaydettiği dubleye kadar, yeniden izlemeye değer gol sayısı hiç de az değildi. Peki yükselenler kimler, düşüştekiler kimler? İşte GOAL'ün son NWSL Güç Sıralaması'nda 16 takımın tamamının yeri.