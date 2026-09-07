24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Denver Summit FCScoreplay

Çeviri:

NWSL Güç Sıralaması: Rekor kıran Ashley Sanchez, North Carolina Courage'u 1 numaraya taşıdı; Denver Summit ise Gotham FC'yi şaşkına çevirdi

ABD 1
A. Sanchez
Gotham FC
Washington Spirit
Denver Summit FC

Ashley Sanchez, North Carolina'nın sıralamamızda zirveye çıkmasıyla birlikte Amerikan NWSL'de tek sezonda gol rekorunu kırarken, Denver da Gotham'ın 10 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Yenilgisiz seri sona erdi, gol rekoru kırıldı ve zirve yarışı her hafta daha da sıkılaşıyor. 20. hafta, NWSL genelinde bolca heyecana sahne oldu.

Lige yeni katılan Denver Summit FC, Gotham FC'nin 10 maçlık yenilmezlik serisine son verirken, North Carolina Courage da Chicago Stars karşısında altı gollü bir resital sundu. Ashley Sanchez hat-trick yaparak takımına öncülük etti, Altın Ayakkabı yarışındaki liderliğini perçinledi ve 23 maçta attığı 18 golle bir Amerikalının NWSL'de tek sezonda attığı gol rekorunu kırdı.

Providence Park'ta 'Triple Espresso'nun iki üyesi yeniden karşı karşıya geldi, ancak sahadan üç puanla ayrılan yalnızca biri oldu. Trinity Rodman'lı Washington Spirit, Sophia Wilson'lı Portland Thorns'u 2-1 mağlup ederek lider Gotham'ın iki puan gerisine yaklaştı.

Diğer maçlarda Boston Legacy, Utah Royals'u 2-1'lik skorla şaşırttı; Seattle Reign ise San Diego Wave'i 1-0 yenerek sürprize imza attı. Bu sonuçların ardından Royals, Courage ve Wave 39 puanla üçüncülüğü paylaştı ve zirve yarışına daha da fazla heyecan kattı.

Sanchez'in Courage adına yaptığı hat-trick'ten Evelyn Shores'un Angel City formasıyla kaydettiği dubleye kadar, yeniden izlemeye değer gol sayısı hiç de az değildi. Peki yükselenler kimler, düşüştekiler kimler? İşte GOAL'ün son NWSL Güç Sıralaması'nda 16 takımın tamamının yeri.

  • Chicago StarsScoreplay

    16Chicago Stars

    Önceki sıralama: 16

    Sonuç: North Carolina Courage'a karşı 6-0 kaybetti

    Sonuçları: Bir hafta sonu daha, yenilen bir altı gol daha. Chicago Stars, sadece 16 puanla puan durumunun en altında kalmaya devam ediyor ve zaten zayıf olan play-off umutları hızla tükeniyor.

    • Reklam
  • Bay FCScoreplay

    15Bay FC

    Önceki sıralama: 14

    Sonuç: Kansas City Current'a 2-1 kaybetti

    Yansımaları: Bay FC, hafta sonunda Kansas City Current karşısında üç puan bıraktıktan sonra sondan ikinci sıraya geriledi. Forvet Karlie Lema, devre arasından birkaç dakika sonra attığı golle skoru eşitledi ancak Bay FC, Current'ı skor üretmekten alıkoyamadı ve konuk ekip 90. dakikadan hemen önce yeniden öne geçti.

  • Boston LegacyScoreplay

    14Boston Legacy

    Önceki sıralama: 15

    Sonuç: Utah Royals'u 2-1 mağlup etti

    Yansımaları: Güçlü bir Utah ekibine karşı alınan etkileyici galibiyet, Boston Legacy'ye ilk sezonunda üzerine inşa edebileceği bir temel sağlıyor. Yine de, 23 puanla ve play-off çizgisinin altı sıra gerisinde olmaları nedeniyle kat etmeleri gereken çok yol var.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Racing LouisvilleScoreplay

    13Racing Louisville

    Önceki sıralama: 13

    Sonuç: Angel City'ye karşı 2-0 kaybetti

    Yansımaları: Racing Louisville zaman zaman harika anlar yaşadı, ancak ne yazık ki gol bulamadı ve Angel City'nin gol atmasına engel olamadı. Racing Louisville, 23 puan ve genel toplamda 7-14-2'lik derecesiyle sondan üçüncü sırada eşit durumda.

  • Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Önceki sıralama: 12

    Sonuç: Orlando Pride'a 3-1 kaybetti

    Yansımaları: Dash, lig puan durumunda 12. sırada yer alıyor ve gerçekten iki tarafa da gidebilecek bir maçta Pride'a üç puan kaptırdı. Dash'in yalnızca 26 puanı var ve Pride'ın üç puan gerisinde.

  • Orlando PrideScoreplay

    11Orlando Pride

    Önceki sıra: 11

    Sonuç: Houston Dash'i 3-1 mağlup etti

    Yansımaları: Dash'e karşı atılan üç gol, Pride için güçlü bir sonuç oldu ve elbette gollerinden biri Barbra Banda'dan geldi. Banda, 19 maçta attığı 14 golle hâlâ Altın Ayakkabı yarışının içinde.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    10Kansas City

    Önceki sıralama: 10

    Sonuç: Bay FC'yi 2-1 yendi

    Sonuçları: Current, Izzy Rodriguez ve Rocky Rodriguez'in golleriyle Bay FC'yi 2-1 mağlup etti. Current'ın 37 puanı var ve lig puan durumunda yedinci sırada yer alıyor.

  • Seattle ReignGetty Images

    9Seattle Reign

    Önceki sıralama: 9

    Sonuç: San Diego Wave'i 1-0 mağlup etti

    Yansımaları: Seattle Reign, San Diego Wave'i kıl payı mağlup etti, ancak bu sonuç 34 puanla lig sıralamasında sekizinci sırayı almasını sağladı. Reign'i cumartesi günü sırada Bay FC maçı bekliyor.

  • Denver Summit FCGetty Images

    8Denver Zirvesi

    Önceki sıralama: 8

    Sonuç: Gotham FC'yi 3-0 mağlup etti

    Etkileri: Denver Summit, son şampiyonu sadece bir ya da iki değil, üç farkla yenerek haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmış olabilir. Denver adına üç farklı oyuncu gol attı ve bu galibiyet, yeni kulübü 30 puana ve lig sıralamasında 10. basamağa taşıdı.

  • Angel City FCScoreplay

    7Angel City

    Önceki sıra: 7

    Sonuç: Racing Louisville'u 2-0 mağlup etti

    Sonuçları: Angel City tam da doğru zamanda formunu yakaladı ve artık sekizinci sıranın ve bir play-off yerinin sadece bir puan gerisinde. Evelyn Shores, attığı iki golle Angel City'ye deplasmanda üç puanı getirdi.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Önceki sıra: 6

    Sonuç: Washington Spirit'e 2-1 kaybetti

    Yansımaları: Sophia Wilson penaltıyı erken dakikalarda gole çevirdi, ancak bu Washington Spirit'in skoru eşitleyip ardından öne geçmesini engellemeye yetmedi. Thorns, 38 puanla lig sıralamasında altıncı sırada yer alıyor. Thorns, pazar günü sıradaki maçında Chicago Stars ile karşılaşacak.

  • Utah RoyalsScoreplay

    5Utah Royals

    Önceki sıralama: 2

    Sonuç: Boston Legacy'ye 2-1 yenildi

    Etkileri: Lige yeni katılan Boston'a karşı alınan yenilgi, Utah'ın zirveye yakın kalma mücadelesine darbe vurdu ve ekibimizi hazırladığımız sıralamada üç basamak geriye düşürdü. Ancak Royals, puan durumundaki yarışın içinde kalmayı sürdürüyor; North Carolina ve San Diego ile 39 puanda eşit durumda.

  • San Diego WaveGetty Images

    4San Diego Wave

    Önceki sıralama: 5

    Sonuç: Seattle Reign'e karşı 1-0 kaybetti

    Etkileri: San Diego topa sahip olmayı kontrol etti ancak aradığı golü bulamadı ve Seattle can sıkıcı bir yenilgi yaşattı. Wave, puan durumunda 39 puanla Utah ve North Carolina ile aynı puanda beşinci sırada yer alıyor. Buna rağmen, Royals'ın Boston'a kaybettikten sonra onların altına düşmesiyle sıralamamızda bir basamak yükseliyorlar.

  • Washington SpiritScoreplay

    3Washington Spirit

    Önceki sıralama: 4

    Sonuç: Portland Thorns'u 2-1 mağlup etti

    Yansımaları: Washington, Gotham'la arasındaki farkı kapatmayı sürdürüyor; Portland'da geri dönüşle gelen galibiyet, takımı zirvenin sadece iki puan gerisine taşıdı. Tara Rudd'ın 59. dakikada penaltıdan attığı gol, Sophia Wilson'ın maçın başındaki penaltı golünü geçersiz kıldıktan sonra Trinity Rodman, 80. dakikada gelen galibiyet golünde Mélissa Bethi'ye asist yaptı.

  • Gotham FCScoreplay

    2Gotham FC

    Önceki sıralama: 1

    Sonuç: Denver Summit'e karşı 3-0 kaybetti

    Yansımaları: Denver, pazar günü Gotham'ın 10 maçlık yenilmezlik serisini etkileyici bir şekilde sonlandırarak son şampiyonu şaşkına çevirdi. Gotham zirvede kalmaya devam ediyor, ancak puan farkı azalıyor; Washington Spirit artık sadece iki puan geride.

  • Ashley SanchezGetty Images

    1North Carolina Courage

    Önceki sıralama: 3

    Sonuç: Chicago Stars karşısında 6-0 kazandı

    Etkileri: İki kelime: Ashley Sanchez. Yaptığı hat-trick, onu 23 maçta 18 gole taşıdı; bu da Altın Ayakkabı yarışındaki liderliğini artırırken bir Amerikalı için NWSL'de tek sezonda gol rekorunu kırmasını sağladı. Chicago tüm sezon boyunca zorlandı, ancak onlara karşı altı gol atmak, Courage'ın zirvedeki yerimizi devralması için son derece net bir yol oldu.