Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde (NWSL) Shield'ın sahibi ve play-off sıralamasındaki son yerler Karar Günü'nde belli olacak. 1 Kasım Pazar günü oynanacak Karar Günü'nde 16 NWSL kulübünün tamamı sahaya çıkacak.

NWSL'de sezonun son haftalarından biri geride kalırken play-off yarışında hâlâ kapılacak birkaç yer vardı. Angel City ve Kansas City, en kritik anda etkileyici performanslar sergiledi. Los Angeles merkezli Angel City, Bay FC'yi 2-0 yenerek yenilmezlik serisini dokuz maça çıkardı. Current da tam zamanında formunun zirvesine ulaşıyor. Washington Spirit'ı sahasında 2-1 mağlup ederek lig sıralamasında dördüncülüğe yükseldi. Bu, takımın NWSL'de ilk haftadan bu yana ulaştığı en yüksek sıra oldu.

Gotham FC, Shield'ı kazanabilecek konumdaydı ancak ligdeki diğer sonuçlar nedeniyle Karar Günü'nü beklemek zorunda kalacak. Utah Royals karşısında alacağı galibiyet veya beraberlik, Shield'ı Gotham'a getirecek. Utah ise Seattle Reign FC ile 0-0 berabere kalarak tarihinde ilk kez play-off biletini aldı.

San Diego Wave, Shield yarışında Gotham'ın işini zorlaştırabilirdi ancak Boston Legacy ile 2-2 berabere kaldı. San Diego hâlâ Shield'ı kazanabilir fakat bunun için Gotham'ın kaybetmesi ve gol averajında rakibini geçmesi gerekiyor. Haftanın en çılgın maçıysa Natasha Flint'in iki golüyle öne çıktığı, Denver Summit'in Racing Louisville'i 6-1 gibi farklı bir skorla yendiği karşılaşmaydı. Denver hâlâ play-off'lara kalabilir. Takım, ligdeki ilk sezonunda attığı 53 golle bu alanda lider durumda.

Yine sıralamada değişikliklerin, heyecan verici gollerin ve sürpriz sonuçların yaşandığı bir hafta sonu geride kaldı. GOAL, Karar Günü öncesinde 16 takımın tamamını sıralıyor...