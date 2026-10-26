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CanlıBiletler
Kansas City CurrentGetty Images
Çeviri:

NWSL güç sıralaması: Karar günü heyecanı! Son hafta sonuna girilirken play-off bileti için yarış sürüyor, Shield ise henüz garantilenmedi

Analysis
ABD 1
Gotham FC
San Diego Wave FC
Kansas City Current

NWSL’de Shield’ın sahibi kesinleşmedi, son play-off bileti de sahibini bulmadı. Play-off’lardaki sekiz sıranın tamamını hangi takımların alacağı, sezonun Karar Günü’nde belli olacak.

Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde (NWSL) Shield'ın sahibi ve play-off sıralamasındaki son yerler Karar Günü'nde belli olacak. 1 Kasım Pazar günü oynanacak Karar Günü'nde 16 NWSL kulübünün tamamı sahaya çıkacak.

NWSL'de sezonun son haftalarından biri geride kalırken play-off yarışında hâlâ kapılacak birkaç yer vardı. Angel City ve Kansas City, en kritik anda etkileyici performanslar sergiledi. Los Angeles merkezli Angel City, Bay FC'yi 2-0 yenerek yenilmezlik serisini dokuz maça çıkardı. Current da tam zamanında formunun zirvesine ulaşıyor. Washington Spirit'ı sahasında 2-1 mağlup ederek lig sıralamasında dördüncülüğe yükseldi. Bu, takımın NWSL'de ilk haftadan bu yana ulaştığı en yüksek sıra oldu.

Gotham FC, Shield'ı kazanabilecek konumdaydı ancak ligdeki diğer sonuçlar nedeniyle Karar Günü'nü beklemek zorunda kalacak. Utah Royals karşısında alacağı galibiyet veya beraberlik, Shield'ı Gotham'a getirecek. Utah ise Seattle Reign FC ile 0-0 berabere kalarak tarihinde ilk kez play-off biletini aldı.

San Diego Wave, Shield yarışında Gotham'ın işini zorlaştırabilirdi ancak Boston Legacy ile 2-2 berabere kaldı. San Diego hâlâ Shield'ı kazanabilir fakat bunun için Gotham'ın kaybetmesi ve gol averajında rakibini geçmesi gerekiyor. Haftanın en çılgın maçıysa Natasha Flint'in iki golüyle öne çıktığı, Denver Summit'in Racing Louisville'i 6-1 gibi farklı bir skorla yendiği karşılaşmaydı. Denver hâlâ play-off'lara kalabilir. Takım, ligdeki ilk sezonunda attığı 53 golle bu alanda lider durumda.

Yine sıralamada değişikliklerin, heyecan verici gollerin ve sürpriz sonuçların yaşandığı bir hafta sonu geride kaldı. GOAL, Karar Günü öncesinde 16 takımın tamamını sıralıyor...

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16Racing Louisville

    Önceki sıralama: 15

    Sonuç: Denver Summit'e 6-1 yenildi

    Yansımaları: Racing Louisville, play-off'larda mücadele edemeyecek. Hafta sonu Denver Summit karşısında oyun, skor ve mücadele bakımından tamamen geride kaldı. Altı gol yiyen Racing, sezonun 19. yenilgisini aldı.

  • Chicago StarsGetty Images

    15Chicago Stars

    Önceki sıralama: 16

    Sonuç: Houston Dash'e 3-1 mağlup oldu

    Yansımaları: Chicago Stars, 21. haftada play-off'a kalma şansını yitirdi. O hâlde tüm bu maçlar sadece... sürecin bir parçası mıydı? Stars, Houston Dash karşısında üç puan kaybederek bu sezon üst üste beşinci yenilgisini aldı.

  • Bay FCGetty Images

    14Bay FC

    Önceki sıralama: 14

    Sonuç: Angel City'ye 2-0 yenildi

    Yansımaları: Bay FC sağlam bir temele sahip ancak sonuç almanın gerçekten önemli olduğu anlarda zorlanıyor. Angel City karşısında üç puan kaybetti ve savunmada bazı iyi anlar yaşamasına rağmen rakibinin 15 şutuna karşılık yalnızca beş şut çekebildi.


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  • Orlando PrideGetty Images

    13Orlando Pride

    Önceki sıralama: 11

    Sonuç: Gotham FC'ye 2-1 yenildi

    Yansımaları: Orlando Pride, Orlando'da Gotham'a karşı üç puan kaybetti. Hücumda Barbra Banda'nın yokluğunu ne kadar hissettiği zaten belliydi, artık iyice belirginleşti. Solai Washington üzerine düşeni yaparak Pride'ın tek golünü attı.

  • Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Önceki sıralama: 13

    Sonuç: Chicago Stars karşısında 3-1 galibiyet

    Etkileri: Houston, Chicago'ya üç gol atmayı başardı. Bu, takımın morali için iyi olsa da sezon sonu play-off'larına kalma umutlarına pek katkı sağlamadı. Dash'in play-off şansı kalmadı, ancak üç gol atmış olmaktan memnuniyet duyabilir.

  • Boston LegacyGetty Images

    11Boston Legacy

    Önceki sıralama: 12

    Sonuç: San Diego Wave ile 2-2 beraberlik

    Yansımaları: Play-off yarışının dışında kalan Boston, lig liderleriyle nasıl mücadele edeceğini iyi biliyor. San Diego Wave'e karşı zorlu bir mücadele ortaya koydu ve maçtan bir puan çıkarmayı başardı. Bu sezon her maçta daha iyi oynayan Boston, gelecek yıl için büyük umut veriyor.

  • North Carolina CourageScoreplay

    10North Carolina Courage

    Önceki sıralama: 4

    Sonuç: Portland Thorns'a 1-0 mağlup oldu

    Yansımaları: North Carolina Courage'ın kadrosunda bu sezon 20 gol atan Ashley Sanchez gibi bir oyuncu olmasına rağmen play-off'a katılmayı hâlâ garantileyememiş olması şaşırtıcı. Courage, Portland'a 1-0 yenildi. Courage'ın kalede tehlike yarattığı iki pozisyonu bulan Sanchez ise bunları gole çeviremedi. Courage hâlâ play-off'a kalabilir, ancak bunu Karar Günü belirleyecek.

  • Utah RoyalsScoreplay

    9Utah Royals

    Önceki sıralama: 8

    Sonuç: Seattle Reign ile 0-0 beraberlik

    Etkileri: Utah, Reign FC karşısında üç puan alamasa da bu beraberlikle tarihinde ilk kez NWSL play-off'larına katılma hakkı kazandı. Utah, lig sıralamasında 47 puanla Portland ile aynı puanda altıncı sırada yer alıyor.

  • Denver Summit FCGetty Images

    8Denver Summit

    Önceki sıralama: 10

    Sonuç: Racing Louisville karşısında 6-1 galibiyet

    Yansımaları: NWSL'de en çok gol atan takım olan Denver Summit, hafta sonunda Racing Louisville'e altı gol atarak bunun nedenini gösterdi. Flint iki gol kaydederken dört Summit oyuncusu daha galibiyete katkıda bulundu. Denver'ın play-off'a kalma şansı hâlâ sürüyor ve her şey karar gününde belli olacak.

  • Portland ThornsGetty Images

    7Portland Thorns

    Önceki sıralama: 6

    Sonuç: North Carolina Courage karşısında 1-0 galibiyet

    Yansımaları: Portland Thorns, North Carolina Courage karşısında aldığı üstün oyunla gelen 1-0'lık galibiyetle play-off'lara kaldı. Sakatlıklar ve Sophia Wilson'ın devam eden kırmızı kart cezası nedeniyle zorlu bir sezon geçiren Portland Thorns, kritik anlarda sonuç almayı başarıyor. Maçın kaderini Marie Müller'in nefis şutu belirledi. Portland Thorns, pazar günü Houston Dash ile karşılaşacak.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    6Seattle Reign

    Önceki sıralama: 5

    Sonuç: Utah Royals ile 0-0 beraberlik

    Yansımaları: Seattle Reign, Utah ile 0-0 berabere kaldı ve bu sonuçla play-off yarışındaki son sırayı korudu. Play-off'a kalan son takım olmak için North Carolina ve Denver ile mücadele eden Reign, Karar Günü'nde Orlando ile karşılaşacak. Takımı ya sezon sonrası için son bilet ya da daha iyi bir «gelecek yıl şansını dene» kartı bekliyor.

  • Kansas City CurrentGetty Images

    5Kansas City Current

    Önceki sıralama: 9

    Sonuç: Washington Spirit karşısında 2-1 kazandı

    Yansımaları: Kansas City Current, çok arzulanan Shield için hâlâ yarışta olan Spirit karşısında güçlü bir performans sergiledi. Lo'eau LaBonta'nın golü ve yalnızca birkaç dakika sonra gelen Vanessa DiBernardo'nun golüyle Kansas City Current hünerlerini gösterdi. Croix Bethune da bir sezonda en fazla asist yapma rekorunu kırdı (11).

  • Washington SpiritGetty Images

    4Washington Spirit

    Önceki sıralama: 3

    Sonuç: Kansas City Current'a 2-1 yenildi

    Sonuçları: Washington Spirit, Current karşısında üç puan kaybetmesinin ardından Shield yarışından resmen elendi. Sert geçen maçın büyük bölümünde Spirit rakibinin peşinden koşmak zorunda kaldı. Clara Luvanga, 12. dakikada maçın ilk golünü attı. Bu, Spirit'in maçtaki tek golüydü.

  • Angel City FCGetty Images

    3Angel City

    Önceki sıralama: 7

    Sonuç: Bay FC'yi 2-0 mağlup etti

    Yansımaları: Angel City yoluna rahatça devam ediyor. Üst üste beşinci galibiyetini alan takım, play-off'lara katılmayı resmen garantiledi. Gisele Thompson müthiş bir gol attı, Riley Tiernan ise son sözü söyleyerek Angel City'nin Bay FC karşısında üç puanı almasını sağladı.

  • San Diego WaveGetty Images

    2San Diego Wave

    Önceki sıralama: 1

    Sonuç: Boston Legacy ile 2-2 beraberlik

    Yansımaları: San Diego Wave'in Shield'i kazanma ihtimali matematiksel olarak hâlâ sürüyor. Diğer hemen her şey gibi bu da Decision Day'de belli olacak. Boston ile 2-2 berabere kalan Wave, maçın büyük bölümünde savunmada yoğun baskı altındaydı. İlk golü yemesine rağmen Wave, devre arasından hemen sonra Gia Corely'nin golüyle skoru eşitledi.

  • Gotham FCGetty Images

    1Gotham FC

    Önceki sıralama: 2

    Sonuç: Orlando Pride'ı 2-1 yendi

    Sonuçları: Gotham FC, Shield'i kazanmaya yakındı ancak artık gelecek pazar Utah'a karşı oynayacağı maçı beklemek zorunda. Gotham, New York/New Jersey ekibi için nispeten zorlu geçen maçta Orlando karşısında galibiyete ulaşmayı başardı. Gotham'a üç puanı getiren iki golü Midge Purce ve Tierna Davidson kaydetti.