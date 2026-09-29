Jaedyn Shaw, Gotham FC için sıradan görünen bir hafta sonunu bir dönüm noktasına daha çevirdi. Son sıradaki Chicago karşısında Gotham FC, Shaw’ın iki golüyle baskın sezonunu sürdürdü. Bu sezonki sekizinci ve dokuzuncu golleri, onu NWSL tarihinde kariyerinde 25 gole ulaşan en genç oyuncu yaptı.

Chicago için ise bu mağlubiyet, play-off umutlarını resmen bitirdi. Racing Louisville ve Bay FC de hafta sonunda elendi.

North Carolina Courage, Utah Royals karşısında üç puan bıraktı, ancak Ashley Sanchez’in yine de kutlayacak bir anı vardı. Gol krallığı yarışının lideri, sezonun 20. golünü atarak Temwa Chawinga’nın tek sezondaki rekorunu egalledi.









Diğer maçlarda Angel City, Washington Spirit’i şaşırttı; Jess Fishlock’un iki golü de Seattle Reign’in Boston Legacy’yi rahat geçmesine yardımcı oldu. Kansas City Current, Denver Summit FC ağlarına dört gol gönderirken Haley Hopkins hat-trick yaptı.

Haftalar azalıyor ve play-off tablosu daha da netleşiyor. Bir hareketli hafta sonunun daha ardından, GOAL NWSL’deki 16 takımın tamamını sıralıyor.