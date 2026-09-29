24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Jaedyn ShawGetty Images
Çeviri:

NWSL güç sıralaması: Jaedyn Shaw tarihe geçti, Gotham FC 1 numaradaki yerini korudu, Ashley Sanchez ise tek sezonda gol rekoruna ortak oldu

ABD 1
Gotham FC
Washington Spirit
Orlando Pride
Chicago Stars
J. Shaw
S. Kerr
A. Sanchez
Women's football
FEATURES

Angel City, Washington'ı şaşkına çevirdi ve Kansas City dört gol attı; Chicago Stars, Racing Louisville ve Bay FC'nin ise play-off umutları sona erdi.

Jaedyn Shaw, Gotham FC için sıradan görünen bir hafta sonunu bir dönüm noktasına daha çevirdi. Son sıradaki Chicago karşısında Gotham FC, Shaw’ın iki golüyle baskın sezonunu sürdürdü. Bu sezonki sekizinci ve dokuzuncu golleri, onu NWSL tarihinde kariyerinde 25 gole ulaşan en genç oyuncu yaptı.

Chicago için ise bu mağlubiyet, play-off umutlarını resmen bitirdi. Racing Louisville ve Bay FC de hafta sonunda elendi.

North Carolina Courage, Utah Royals karşısında üç puan bıraktı, ancak Ashley Sanchez’in yine de kutlayacak bir anı vardı. Gol krallığı yarışının lideri, sezonun 20. golünü atarak Temwa Chawinga’nın tek sezondaki rekorunu egalledi.



Diğer maçlarda Angel City, Washington Spirit’i şaşırttı; Jess Fishlock’un iki golü de Seattle Reign’in Boston Legacy’yi rahat geçmesine yardımcı oldu. Kansas City Current, Denver Summit FC ağlarına dört gol gönderirken Haley Hopkins hat-trick yaptı.

Haftalar azalıyor ve play-off tablosu daha da netleşiyor. Bir hareketli hafta sonunun daha ardından, GOAL NWSL’deki 16 takımın tamamını sıralıyor.

  • Chicago StarsScoreplay

    Chicago Stars

    Önceki sıralama: 16

    Sonuç: Gotham FC'ye 3-1 kaybetti

    Yansımaları: Belki Vlatko Andonovski'nin devreye girmesiyle Chicago için biraz umut vardır, ancak bu sezonu kurtarmanın yolu yok. Stars şu anda sadece 17 puanda ve toplamda 5-19-2'lik derecesiyle lig sıralamasında son sırada kalmayı sürdürüyor.

  • Racing LouisvilleScoreplay

    Racing Louisville

    Önceki sıralama: 14

    Sonuç: San Diego Wave'e 2-0 kaybetti

    Sonuçları: Racing Louisville bir maç daha kaybetti, hem de bu kez çok iyi bir San Diego ekibine karşı. Racing Louisville, yalnızca 23 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Wave'e karşı alınan bu yenilgi, takımın bu sezonki 17. mağlubiyeti oldu.

  • Bay FCScoreplay

    Bay FC

    Önceki sıra: 15

    Sonuç: Orlando Pride'a karşı 3-1 kaybetti

    Yansımaları: Bay FC'den Racheal Kundananji, sezonun üçüncü golünü attı ancak Kuzey Kaliforniya ekibi konuk Pride'ı durduramadı. Bay FC, lig sıralamasında 13. basamakta yer alıyor ve 26 puanla Legacy ile aynı puanda bulunuyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Boston LegacyScoreplay

    Boston Legacy

    Önceki sıralama: 13

    Sonuç: Seattle Reign'e 2-0 kaybetti

    Etkileri: Boston, son birkaç haftada daha rekabetçi görünüyordu; bu yüzden Seattle'a karşı gol atamadan alınan yenilgi biraz sürpriz oldu. Legacy, puan tablosunda 26 puanlı Bay FC ile aynı seviyede 14. sırada yer alıyor.

  • Houston DashGetty Images

    Houston Dash

    Önceki sıralama: 12

    Sonuç: Portland Thorns ile 1-1 berabere kaldı

    Etkileri: Portland karşısında alınan bir puan, 12. sıradaki Houston için iyi bir sonuç. Çaylaklar Kat Rader ve Kate Faasse, Dash'e merkezden hareketlilik kattı ancak takım ortaya bütünlüklü bir performans koymakta zorlandı.

  • Orlando PrideScoreplay

    Orlando Pride

    Önceki sıralama: 11

    Sonuç: Bay FC'yi 3-1 mağlup etti

    Etkileri: Orlando Pride, Haley McCutcheon'ın attığı iki gol ve Jacqueline Ovalle'nin uzatma dakikalarındaki golü sayesinde Bay FC ağlarına üç gol gönderdi. Pride, şu anda 11. sırada yer alırken hâlâ play-off için işi garantiye almış değil.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    Kansas City Current

    Önceki sıralama: 10

    Sonuç: Denver Summit FC'yi 4-1 mağlup etti

    Etkileri: Kansas City Current, hafta sonunda adeta en iyi hâliyle sahadaydı ve Current adına büyük sorumluluk alan isim hat-trick yapan Haley Hopkins oldu.

  • imago-sport-1082987863.jpgZUMA Press Wire

    Denver Zirvesi

    Önceki sıralama: 9

    Sonuç: Kansas City Current'a karşı 4-1 kaybetti

    Yansımaları: Lindsey Heaps, Denver ekibini 13. dakikada öne geçirmesine rağmen Summit üstünlüğünü koruyamadı. Denver, lig sıralamasında 10. sırada yer alıyor, bu yüzden sezon sonrasına kalmak istiyorsa daha fazla galibiyet bulması gerekecek.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    Seattle Reign

    Önceki sıralama: 8

    Sonuç: Boston Legacy karşısında 2-0 kazandı

    Etkileri: Seattle Reign'den Jess Fishlock, cuma günü Legacy'yi 2-0 geçerken iki golü de attı. Reign, ligin orta sıralarında, sekizinci basamakta yer alıyor ve cuma günü Courage karşısında büyük bir sonuç alarak play-off çizgisinin üstünde kalmak zorunda.

  • Angel City FCScoreplay

    Angel City

    Önceki sıralama: 7

    Sonuç: Washington Spirit karşısında 1-0 kazandı

    Etkileri: Bu sezon iyi bir görüntü vermesine rağmen istikrarlı bir galibiyet serisi yakalayamayan Angel City için harika bir sonuç. Los Angeles ekibi için zirvedeki bir takıma karşı alınan bu galibiyet, sezonun son bölümünde güçlü bir çıkış yapmaları adına tam da ihtiyaç duydukları destek.

  • Portland ThornsGetty Images

    Portland Thorns

    Önceki sıralama: 6

    Sonuç: Houston Dash ile 1-1 berabere

    Yansımaları: Thorns, maçın henüz 10. dakikasında gol yedi ancak ikinci yarının sonlarında skoru eşitlemeyi başardı. Ligin alt sıralarına yakın Houston takımına karşı sahadan 1 puanla ayrıldı.

  • Utah RoyalsScoreplay

    Utah Royals

    Önceki sıralama: 5

    Sonuç: North Carolina Courage karşısında 2-1 kazandı

    Yansımaları: Utah Royals maça önde başladı ve devre arasından önce bir penaltı golü yemesine rağmen Courage ağlarını bir kez daha havalandırmayı başardı. Royals, lig sıralamasında artık dördüncü sırada ve Spirit'in sadece bir puan gerisinde.

  • Trinity RodmanGetty Images

    Washington Spirit

    Önceki sıralama: 4

    Sonuç: Angel City'ye karşı 1-0 kaybetti

    Yansımaları: Washington Spirit, sahasında 88. dakikada Angel City'ye yenildi. Spirit, son iki hafta sonunda zorlu bir maç serisi geçirdi ve üç puan kaybetmesine rağmen hâlâ üçüncü sırada yer alıyor.

  • North Carolina CourageScoreplay

    North Carolina Courage

    Önceki sıralama: 3

    Sonuç: Utah Royals'a 2-1 mağlup oldu

    Yansımaları: Ashley Sanchez, sezonun 20. golünü atarak NWSL'de tek sezonda en çok gol rekoruna ortak oldu, ancak North Carolina Courage yine de Utah'a kaybetti. Sanchez ile North Carolina'nın hücum hattının ne kadar güçlü olduğu düşünüldüğünde, Courage'ın play-off çizgisinin hemen altında dokuzuncu sırada yer alması şaşırtıcı.

  • San Diego WaveGetty

    San Diego Wave

    Önceki sıralama: 2

    Sonuç: Racing Louisville'u 2-0 mağlup etti

    Etkileri: Wave, ilk yarıda attığı iki golle işini yaptı ve üst düzey formunu koruyor. Bunu, bu yılın başlarında imza atan ancak kulüp için henüz forma giymeyen Cat Macario olmadan başardı. Macario kısa süre önce sezonu kapatan sakatlık listesine alındı.

  • Jaedyn Shaw, GothamGetty Images

    Gotham FC

    Önceki sıralama: 1


    Sonuç: Chicago Stars'ı 3-1 mağlup etti


    Yansımaları: Play-off biletini garantileyen Gotham, kulüp tarihindeki ilk NWSL Shield'ın peşinde. Sam Kerr, Chicago karşısında ilk golün pasını verdi ve ikinciyi kafayla attı; böylece Gotham'ın kulüp rekoru olan iç saha yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmasına yardımcı oldu. Kalan dört maç öncesi zirvede altı puan farkla yer alıyor.