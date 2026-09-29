24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Jaedyn ShawGetty Images
Çeviri:

NWSL güç sıralaması: Jaedyn Shaw tarihe geçti, Gotham FC 1 numarada kaldı, Ashley Sanchez tek sezonluk gol rekoruna ortak oldu

ABD 1
FEATURES
Gotham FC
Washington Spirit
Orlando Pride
Chicago Stars
J. Shaw
S. Kerr
A. Sanchez

Angel City, Washington'u şaşkına çevirdi ve Kansas City dört gol attı; Chicago Stars, Racing Louisville ve Bay FC'nin ise play-off umutları sona erdi.

Jaedyn Shaw, Gotham FC için rutin gibi görünen bir hafta sonunu yeni bir dönüm noktasına dönüştürdü. Son sıradaki Chicago karşısında Gotham FC, Shaw’ın dublesiyle dominant sezonunu sürdürdü. Bu sezon attığı sekizinci ve dokuzuncu goller, onu NWSL tarihinde kariyerinde 25 gole ulaşan en genç oyuncu yaptı.

Chicago için ise bu mağlubiyet, play-off umutlarını resmen sona erdirdi. Racing Louisville ve Bay FC de hafta sonunda elendi.

North Carolina Courage, Utah Royals karşısında üç puan bıraktı ancak Ashley Sanchez’in yine de kutlayacak bir anı vardı. Gol krallığı yarışının lideri, sezonun 20. golünü atarak Temwa Chawinga’nın tek sezondaki rekorunu egalledi.

Diğer yanda Angel City, Washington Spirit’i şaşkına çevirirken Jess Fishlock’un dublesi Seattle Reign’in Boston Legacy’yi rahat geçmesine yardımcı oldu. Kansas City Current, Denver Summit FC ağlarına dört gol gönderdi; Haley Hopkins ise hat-trick yaptı.

Haftalar azalıyor ve play-off tablosu daha da netleşiyor. Olaylı geçen bir hafta sonunun ardından GOAL, NWSL’deki 16 takımın tamamını sıraladı.

  • Chicago StarsScoreplay

    Chicago Stars

    Önceki sıralama: 16

    Sonuç: Gotham FC'ye 3-1 kaybetti

    Sonuçları: Vlatko Andonovski'nin de devreye girmesiyle Chicago için belki biraz umut vardır, ancak bu sezonu kurtarmanın yolu yok. Stars şu anda sadece 17 puanda ve 5-19-2'lik genel dereceyle lig sıralamasında son sırada kalmaya devam ediyor.

    • Reklam
  • Racing LouisvilleScoreplay

    Racing Louisville

    Önceki sıralama: 14

    Sonuç: San Diego Wave'e 2-0 kaybetti

    Sonuçları: Racing Louisville bir maç daha kaybetti; bu kez çok iyi bir San Diego ekibine karşı. Racing Louisville, yalnızca 23 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Wave'e karşı alınan bu yenilgi, takımın bu sezonki 17. mağlubiyeti oldu.

  • Bay FCScoreplay

    Bay FC

    Önceki sıralama: 15

    Sonuç: Orlando Pride'a karşı 3-1 kaybetti

    Yansımaları: Bay FC'den Racheal Kundananji sezonun üçüncü golünü attı, ancak Kuzey Kaliforniya ekibi konuk Pride'ı durduramadı. Bay FC, lig sıralamasında 13. sırada yer alıyor ve 26 puanla Legacy ile aynı puanda bulunuyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Boston LegacyScoreplay

    Boston Legacy

    Önceki sıralama: 13

    Sonuç: Seattle Reign'e karşı 2-0 kaybetti

    Yansımaları: Boston, son birkaç haftada daha rekabetçi görünüyordu; bu da Seattle'a karşı gol atamadan alınan yenilgiyi biraz sürpriz hale getirdi. Legacy, puan durumunda 26 puanla Bay FC ile aynı puanda 14. sırada yer alıyor.

  • Houston DashGetty Images

    Houston Dash

    Önceki sıralama: 12

    Sonuç: Portland Thorns ile 1-1 berabere kaldı

    Etkileri: Portland karşısında alınan bir puan, 12. sıradaki Houston için iyi bir sonuç. Çaylaklar Kat Rader ve Kate Faasse, orta alanda Dash'e canlılık kattı, ancak takım bütünlüklü bir performans ortaya koymakta zorlandı.

  • Orlando PrideScoreplay

    Orlando Pride

    Önceki sıralama: 11

    Sonuç: Bay FC karşısında 3-1 kazandı

    Etkileri: Orlando Pride, Haley McCutcheon'ın iki golü ve Jacqueline Ovalle'nin uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde Bay FC ağlarına üç gol gönderdi. Pride, şu anda 11. sırada yer alırken hâlâ playofflar için işi garantiye almış değil.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    Kansas City Current

    Önceki sıralama: 10

    Sonuç: Denver Summit FC karşısında 4-1 kazandı

    Yansımaları: Kansas City Current, hafta sonunda kendi en iyi versiyonu gibi göründü ve Current adına büyük sorumluluk alan isim, hat-trick yapan Haley Hopkins oldu.

  • imago-sport-1082987863.jpgZUMA Press Wire

    Denver Zirvesi

    Önceki sıralama: 9

    Sonuç: Kansas City Current'a karşı 4-1 kaybetti

    Yansımaları: Lindsey Heaps 13. dakikada Denver ekibini öne geçirse de Summit bunu koruyamadı. Denver, lig sıralamasında 10. sırada yer alıyor, bu nedenle sezon sonrasına kalmak istiyorsa daha fazla galibiyet bulması gerekecek.

  • Seattle Reign FCScoreplay

    Seattle Reign

    Önceki sıralama: 8

    Sonuç: Boston Legacy karşısında 2-0 kazandı

    Yansımaları: Seattle Reign'den Jess Fishlock, cuma günü Legacy karşısında takımının 2-0 kazanmasını sağlayan iki golü de attı. Reign, puan tablosunun orta sıralarında, sekizinci basamakta yer alıyor ve cuma günü playoff hattının üstünde kalmak için Courage karşısında büyük bir sonuç almak zorunda.

  • Angel City FCScoreplay

    Angel City

    Önceki sıralama: 7

    Sonuç: Washington Spirit'e karşı 1-0 kazandı

    Etkileri: Angel City için harika bir sonuç. Bu sezon iyi görünmesine rağmen takım, henüz istikrarlı bir galibiyet serisi yakalayamadı. Liderlik yarışındaki bir takıma karşı alınan bu galibiyet, Los Angeles ekibinin sezonun sonunda güçlü bir çıkış yapması için tam da ihtiyaç duyduğu destek.

  • Portland ThornsGetty Images

    Portland Thorns

    Önceki sıralama: 6

    Sonuç: Houston Dash karşısında 1-1 beraberlik

    Yansımaları: Thorns, maçın henüz 10. dakikasında gol yedi ancak ikinci yarının sonlarında eşitliği sağlamayı başardı. Ligin alt sıralarına yakın Houston ekibine karşı sahadan bir puanla ayrıldı.

  • Utah RoyalsScoreplay

    Utah Royals

    Önceki sıra: 5

    Sonuç: North Carolina Courage karşısında 2-1 kazandı

    Etkileri: Utah Royals ilk golü attı ve devre arasından önce penaltı golü yemesine rağmen Courage'a karşı bir gol daha bulmayı başardı. Royals, lig sıralamasında artık dördüncü sırada ve Spirit'in sadece bir puan gerisinde.

  • Trinity RodmanGetty Images

    Washington Spirit

    Önceki sıralama: 4

    Sonuç: Angel City'ye karşı 1-0 kaybetti

    Yansımaları: Washington Spirit, sahasında Angel City'ye 88. dakikada yenildi. Spirit, son iki hafta sonunda zorlu bir maç periyodu geçirdi ve üç puan kaybetmesine rağmen hâlâ üçüncü sırada yer alıyor.

  • North Carolina CourageScoreplay

    North Carolina Courage

    Önceki sıralama: 3

    Sonuç: Utah Royals'a 2-1 kaybetti

    Etkileri: Ashley Sanchez, sezonun 20. golünü atarak NWSL'de tek sezonda en fazla gol rekoruna ortak oldu, ancak Courage yine de Utah'a yenildi. Sanchez ile North Carolina'nın hücum hattının ne kadar etkili olduğu düşünüldüğünde, Courage'ı dokuzuncu sırada, play-off çizgisinin hemen altında görmek şaşırtıcı.

  • San Diego WaveGetty

    San Diego Wave

    Önceki sıralama: 2

    Sonuç: Racing Louisville'u 2-0 mağlup etti

    Etkileri: Wave, ilk yarıda attığı iki golle işini yaptı ve müthiş formunu sürdürdü. Bunu, bu yılın başlarında imza atan ancak henüz kulüp adına forma giymeyen Cat Macario olmadan başardılar. Macario kısa süre önce sezonu kapatan sakatlık listesine alındı.

  • Jaedyn Shaw, GothamGetty Images

    Gotham FC

    Önceki sıralama: 1


    Sonuç: Chicago Stars'ı 3-1 yendi


    Yansımaları: Play-off bileti almayı garantileyen Gotham, kulüp tarihindeki ilk NWSL Shield'ın peşinde. Sam Kerr, Chicago karşısında ilk golün asistini yaptı ve ikinci golü kafayla attı; bu da Gotham'ın kulüp rekoru olan iç sahadaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmasına yardımcı oldu. Dört maç kala zirvede altı puanlık farkla lider durumdalar.