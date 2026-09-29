Jaedyn Shaw, Gotham FC için rutin gibi görünen bir hafta sonunu yeni bir dönüm noktasına dönüştürdü. Son sıradaki Chicago karşısında Gotham FC, Shaw’ın dublesiyle dominant sezonunu sürdürdü. Bu sezon attığı sekizinci ve dokuzuncu goller, onu NWSL tarihinde kariyerinde 25 gole ulaşan en genç oyuncu yaptı.

Chicago için ise bu mağlubiyet, play-off umutlarını resmen sona erdirdi. Racing Louisville ve Bay FC de hafta sonunda elendi.

North Carolina Courage, Utah Royals karşısında üç puan bıraktı ancak Ashley Sanchez’in yine de kutlayacak bir anı vardı. Gol krallığı yarışının lideri, sezonun 20. golünü atarak Temwa Chawinga’nın tek sezondaki rekorunu egalledi.

Diğer yanda Angel City, Washington Spirit’i şaşkına çevirirken Jess Fishlock’un dublesi Seattle Reign’in Boston Legacy’yi rahat geçmesine yardımcı oldu. Kansas City Current, Denver Summit FC ağlarına dört gol gönderdi; Haley Hopkins ise hat-trick yaptı.

Haftalar azalıyor ve play-off tablosu daha da netleşiyor. Olaylı geçen bir hafta sonunun ardından GOAL, NWSL’deki 16 takımın tamamını sıraladı.