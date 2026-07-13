NWSL Güç Sıralaması: Angel City, lig lideri San Diego Wave’i şaşkına çevirdi; Trinity Rodman, Washington Spirit’i 1. sıraya taşıdı; Racing Louisville ise dibe vurdu

Ulusal Kadınlar Futbol Ligi’nde “Rivalry Week” haftasıydı ve Cascadia Classic ile SoCal Showdown arasında lig genelinde heyecan doruk noktasına ulaşmıştı.

Cascadia Classic'te Portland Thorns ve Seattle Reign karşı karşıya geldi; Reign, Ryanne Brown ve Maddie Mercado'nun golleriyle 2-0'lık rahat bir galibiyet elde etti. SoCal Showdown ise belki de hafta sonunun en büyük sürprizine sahne oldu; Angel City, lig lideri San Diego Wave'i 2-0'lık skorla şaşkına çevirdi.

Angel City, 5-6-1'lik ligin en kötü derecelerinden biriyle 11. haftaya girdi. Buna Ally Sentnor etkisi ya da orta sahadaki yeni enerji deyin, Los Angeles ekibi Snapdragon Stadyumu'nda neredeyse kusursuz bir ilk yarı sergiledi, iki gol attı ve ardından sağlam savunmasıyla üç puanı garantiledi.

Mağlubiyete rağmen Wave, 28 puanla NWSL tablosunun zirvesinde kalmaya devam ediyor. Washington Spirit, Portland’ın Seattle’a yenilmesinin ardından ikinci sıraya yükselirken, Cumartesi günü North Carolina Courage’ı deplasmanda mağlup ederek kendisi de üç puan topladı.

Heyecan yaratan sadece derbi maçları değildi. Hafta sonunun son maçı olan Pazar günkü karşılaşmada Denver Summit ile Houston Dash, birkaç muhteşem golün atıldığı 2-2'lik bir beraberlikle ayrıldı.

Denver'dan Yazmeen Ryan, 14. dakikada skoru açtı; birçok savunma oyuncusunu geçtikten sonra ceza sahası çizgisinde boşluk buldu ve uzak mesafeden sağ üst köşeye bir şut gönderdi.

Dash, sadece bir dakika sonra cevap verdi. Houston hızlı bir kontra atağa çıktı ve Denver’ın savunma hattının üzerinden mükemmel bir pas gönderdi; bu pasın ardından Kat Rader golü attı ve takımlar ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı.

Şu anki duruma göre, ilk üç takımı sadece bir puan ayırıyor. Wave 28 puanla liderlik koltuğunda otururken, Spirit ve Thorns 27 puanla hemen arkasında yer alıyor. 24 puanla eşit puanda olan üç takım daha var: dördüncü sıradaki Gotham FC, beşinci sıradaki Utah Royals ve altıncı sıradaki Kansas City Current.

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