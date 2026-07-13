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Ary Borges, Angel CityGetty

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NWSL Güç Sıralaması: Angel City, lig lideri San Diego Wave’i şaşkına çevirdi; Trinity Rodman, Washington Spirit’i 1. sıraya taşıdı; Racing Louisville ise dibe vurdu

ABD 1
Angel City FC
Bay FC
Boston Legacy FC
Chicago Stars
Denver Summit FC
Gotham FC
Houston Dash
Kansas City Current
North Carolina Courage
Orlando Pride
Portland Thorns
Racing Louisville
San Diego Wave FC
Seattle Reign FC
Utah Royals
Washington Spirit
T. Rodman

Angel City, San Diego’yu şaşkına çevirdi; Seattle, Cascadia derbisinde üstünlüğünü kanıtladı ve Washington, GOAL’un 16 NWSL takımının tamamını kapsayan en son sıralamasında zirveye yükseldi.

Ulusal Kadınlar Futbol Ligi’nde “Rivalry Week” haftasıydı ve Cascadia Classic ile SoCal Showdown arasında lig genelinde heyecan doruk noktasına ulaşmıştı.

Cascadia Classic'te Portland Thorns ve Seattle Reign karşı karşıya geldi; Reign, Ryanne Brown ve Maddie Mercado'nun golleriyle 2-0'lık rahat bir galibiyet elde etti. SoCal Showdown ise belki de hafta sonunun en büyük sürprizine sahne oldu; Angel City, lig lideri San Diego Wave'i 2-0'lık skorla şaşkına çevirdi.

Angel City, 5-6-1'lik ligin en kötü derecelerinden biriyle 11. haftaya girdi. Buna Ally Sentnor etkisi ya da orta sahadaki yeni enerji deyin, Los Angeles ekibi Snapdragon Stadyumu'nda neredeyse kusursuz bir ilk yarı sergiledi, iki gol attı ve ardından sağlam savunmasıyla üç puanı garantiledi.

Mağlubiyete rağmen Wave, 28 puanla NWSL tablosunun zirvesinde kalmaya devam ediyor. Washington Spirit, Portland’ın Seattle’a yenilmesinin ardından ikinci sıraya yükselirken, Cumartesi günü North Carolina Courage’ı deplasmanda mağlup ederek kendisi de üç puan topladı.

Heyecan yaratan sadece derbi maçları değildi. Hafta sonunun son maçı olan Pazar günkü karşılaşmada Denver Summit ile Houston Dash, birkaç muhteşem golün atıldığı 2-2'lik bir beraberlikle ayrıldı.

Denver'dan Yazmeen Ryan, 14. dakikada skoru açtı; birçok savunma oyuncusunu geçtikten sonra ceza sahası çizgisinde boşluk buldu ve uzak mesafeden sağ üst köşeye bir şut gönderdi.

Dash, sadece bir dakika sonra cevap verdi. Houston hızlı bir kontra atağa çıktı ve Denver’ın savunma hattının üzerinden mükemmel bir pas gönderdi; bu pasın ardından Kat Rader golü attı ve takımlar ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı.

Şu anki duruma göre, ilk üç takımı sadece bir puan ayırıyor. Wave 28 puanla liderlik koltuğunda otururken, Spirit ve Thorns 27 puanla hemen arkasında yer alıyor. 24 puanla eşit puanda olan üç takım daha var: dördüncü sıradaki Gotham FC, beşinci sıradaki Utah Royals ve altıncı sıradaki Kansas City Current.

NWSL Rivalry Week'in ardından GOAL, 16 takımı sıraladı...

  • Racing LouisvilleGetty Images

    16Louisville Yarışı

    Önceki sıra: 16

    Sonuç: Bay FC'ye 2-0 yenildi

    Sonuç: Racing Louisville'nin düşüşü kendi sahasında da devam etti; Bay FC, Racing'e 13 maçta 10. mağlubiyetini yaşattı. Sadece 7 puana sahip olan Racing, ligin en alt sıralarında kalmaya devam ediyor ve üst sıralardaki takımlarla arasındaki fark giderek açılıyor.

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  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    15Chicago Yıldızları

    Önceki sıra: 14

    Sonuç: Boston Legacy'ye 2-0 yenildi

    Sonuçları: Chicago, Boston'a karşı deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve 4-10-0'lık derecesiyle sıralamanın sondan ikinci sırasında kaldı. Yakın rakipler puan toplamaya başladıkça, Stars'ın diğer takımlardan kopma riski artıyor.

  • Boston Legacy FCGetty

    14Boston Mirası

    Önceki sıra: 15

    Sonuç: Chicago Stars'ı 2-0 yendi

    Sonuç: Boston, ligin en alt sıralarında yer alan iki takım arasındaki mücadeleden galip ayrıldı ve Chicago karşısında üç değerli puan topladı. Bu sonuç, takımın sezonunu tamamen değiştiremeyebilir, ancak rakibine karşı gol yemeden alınan galibiyet, bu yeni kurulan takım için anlamlı bir ilerlemeyi temsil ediyor.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Denver Zirvesi

    Önceki sıra: 13

    Sonuç: Houston Dash ile 2-2 berabere

    Sonuçlar: Dramayı yaratan sadece derbi maçları değildi. Pazar günkü son maçta Denver Summit ve Houston Dash, Yazmeen Ryan'ın hafta sonunun en güzel gollerinden birini attığı, izlemeye değer 2-2'lik bir beraberlikle karşılaştı.

    Ryan, 14. dakikada skoru açtı; birkaç savunma oyuncusunu geçtikten sonra ceza sahası çizgisinde boşluk buldu ve uzun mesafeden sağ üst köşeye bir şut gönderdi. Houston, sadece bir dakika sonra Kat Rader'ın Denver savunma hattının üzerinden gelen mükemmel bir pası gole çevirmesiyle cevap verdi.

  • Malia Berkely, Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Önceki sıra: 12

    Sonuç: Denver Summit ile 2-2 berabere

    Sonuç: Houston, geriye düşmesinin ardından hemen tepki gösterdi ve Denver'da bir puan için mücadele etti. Dash, deplasmanda dirençli bir performans sergiledi, ancak playoff sıralamasına tırmanmak için beraberlikleri galibiyete çevirmeye başlaması gerekecek.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11Bay FC

    Önceki sıra: 10

    Sonuç: Racing Louisville'e karşı 2-0 galibiyet

    Sonuç: Bay FC, Racing Louisville deplasmanında 3 puanı topladı, geçen haftaki mağlubiyetin ardından toparlanarak doğru yönde ilerlemeye başladı.

  • Final Match - Teal Rising Cup 2025Getty Images Sport

    10Kansas City Current

    Önceki sıra: 7

    Sonuç: Orlando Pride'a 3-0 yenildi

    Sonuçları: Kansas City'nin sıralamada üç basamak gerilemesi, Orlando'ya ne kadar ezici bir şekilde yenildiklerini yansıtıyor. Bir diğer şampiyonluk adayı karşısında alınan 3-0'lık yenilgi, Current ile ligin en güçlü takımlarından biri arasındaki endişe verici farkı ortaya koydu.

  • Angel CityGetty Images

    9Melek Şehri

    Önceki sıra: 11

    Sonuç: San Diego Wave'i 2-0 yendi

    Sonuç: Angel City, San Diego'ya karşı 2-0'lık bir galibiyetle ligin en iyi takımlarından birini zorlayabildiğini ve fırsatlarını değerlendirebildiğini gösterdi. Bu galibiyet, takıma ivme kazandırdı ve playoff yarışında önemli bir destek sağladı.

  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    8Seattle Reign

    Önceki sıra: 9

    Sonuç: Portland Thorns'a karşı 2-0 galibiyet

    Sonuç: Seattle, Cascadia derbisinde Portland'ı 2-0'lık ikna edici bir galibiyetle mağlup ederek üstünlüğünü kanıtladı. Kalesini gole kapatması ve sergilediği güçlü performans, takıma ileriye dönük büyük bir güven aşıladı.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    7Orlando Pride

    Önceki sıra: 8

    Sonuç: Kansas City Current'ı 3-0 yendi

    Sonuç: Orlando, Kansas City karşısında önemli bir galibiyet elde ederek ligin elit takımları arasındaki yerini pekiştirdi. Barbra Banda, oynadığı 13 maçta attığı 12 golle Altın Ayakkabı yarışında hâlâ lider konumda.

  • Angel City FC v Portland Thorns FCGetty Images Sport

    6Portland Thorns

    Önceki sıra: 4

    Sonuç: Seattle Reign'e 2-0 yenildi

    Sonuçları: Portland, Seattle ile oynadığı derbi maçını 2-0 kaybetti ve maç boyunca tutarlı bir hücum ritmi yakalayamadı. Bu mağlubiyet, çekişmeli playoff yarışında bir gerileme anlamına geliyor ve önümüzdeki birkaç maçın önemini daha da artırıyor.

  • North Carolina CourageGetty Images

    5North Carolina Courage

    Önceki sıra: 6

    Sonuç: Washington Spirit'e 2-0 yenildi

    Sonuçları: Courage, Washington'a 2-0 mağlup oldu ve Spirit'in savunmasını aşmakta zorlandı. Playoff tablosunda daha da geriye düşmemek için hücum ritmini yeniden bulmaları gerekecek.

  • Utah RoyalsGetty Images

    4Utah Royals

    Önceki sıra: 2

    Sonuç: Gotham FC'ye 3-1 yenildi

    Sonuç: Utah kısa bir süre öne geçse de, şampiyon Gotham kontrolü ele geçirdikten sonra maçı 3-1 kaybetti. Royals zaman zaman iyi anlar yaşasa da ligin en güçlü takımlarından birine karşı performansını sürdüremedi.

  • Gotham FCGetty Images

    3Gotham FC

    Önceki sıra: 5

    Sonuç: Utah Royals'ı 3-1 yendi

    Sonuç: Gotham, Esther González'in bir kez daha kusursuz performansının da katkısıyla Utah'ı 3-1 mağlup etti. Son şampiyon, yoğun bir döneme girerken ligin en eksiksiz takımlarından biri olmaya devam ediyor.

  • Makenzy Robbe, San Diego WaveGetty Images

    2San Diego Wave

    Önceki sıra: 1

    Sonuç: Angel City FC'ye 2-0 yenildi

    Sonuçları: San Diego, derbi haftasında Angel City'ye karşı evinde 2-0'lık sürpriz bir mağlubiyet yaşadı. The Wave, ligin zirvesine yakın konumunu koruyor ancak alışılmadık derecede sönük geçen hücum performansı sonrasında bir an önce toparlanmaya çalışacak.

  • Washington SpiritScoreplay

    1Washington Spirit

    Önceki sıra: 3

    Sonuç: North Carolina Courage'ı 2-0 yendi

    Sonuç: Washington, Leicy Santos ve Trinity Rodman'ın golleriyle North Carolina karşısında etkileyici bir 2-0 deplasman galibiyeti elde etti. Spirit, önemli anlarda performans gösteren yıldız oyuncularıyla gerçek bir şampiyon adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.