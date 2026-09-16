24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1083370534.jpgNews Images
Alvino Hanafi

Çeviri:

Nuno Espirito Santo, Millwall derbisi öncesi West Ham'ı savunmadaki hataları düzeltmeye çağırdı

Millwall - West Ham United
N. Espirito Santo
Millwall
West Ham United
Championship

Nuno Espirito Santo, cumartesi gün Millwall ile oynanacak kritik derbi öncesinde West Ham United'ı savunmadaki hataları ortadan kaldırması konusunda uyardı. Fulham'a karşı Carabao Cup'ta alınan 3-2'lik yenilginin ardından teknik direktör, Championship lideri takım The Den deplasmanına hazırlanırken üzüntüye vakit olmadığını vurguladı.

  • Nuno, zorlu Londra derbisi öncesi odaklanma talep etti

    West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, takımının dikkatini cumartesi günkü Millwall derbisine çevirdiği süreçte savunmada acil bir gelişim gerektiğini söyledi. Championship liderinin Carabao Cup serüveni, salı gecesi sahasında Fulham'a 3-2'lik kıl payı bir yenilgi almasının ardından sona erdi.

    Yaz transferleri Morato ve Pablo'nun golleri West Ham United'a iki kez eşitliği getirdi ancak konuk ekipte Oscar Bobb 77. dakikada galibiyet golünü attı.

    Nuno, oyuncularının Güneydoğu Londra deplasmanı öncesinde savunmadaki aksaklıkları ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı.

    • Reklam
  • imago-sport-1083368837.jpgMartin Dalton

    Teknik direktör, takımdan kupa hayal kırıklığını geride bırakmasını istedi

    Maçın ardından konuşan Nuno, sonuçtan dolayı üzüntüsünü dile getirirken oyuncularının gösterdiği çabayı ve taraftarlarının iç saha desteğini övdü. Takımının hücumdaki üretkenliğinden memnun olsa da, bireysel savunma hatalarının tur atlamalarına mal olduğunu vurguladı.

    Teknik direktör, kritik bir karşılaşma yaklaşırken takımın bu hayal kırıklığına takılıp kalamayacağını söyledi.

    Nuno, "Oyuncuların ortaya koyduğu çaba nedeniyle üzgünüm ama hatalar yaptık ve bunun cezasını çektik" dedi. "Savunmada gelişmemiz gereken noktalar var ama üzülmeye vaktimiz yok. Cumartesi gününe odaklanmalıyız, bizim için çok büyük bir hafta."

  • Rakipler, 2012'den bu yana ilk karşılaşmaları için hazırlanıyor

    Hafta sonu The Den'de oynanacak karşılaşma, West Ham ile Millwall'ı Şubat 2012'den bu yana ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya getirecek. Söz konusu maçta West Ham 2-1 kazanmıştı. Millwall yedek kulübesinde Harry Kane'in, West Ham kulübesinde ise Gary O'Neil'in yer aldığı o karşılaşmadan bu yana çok şey değişti.

    West Ham, Championship'te puan tablosunun zirvesinde yer alarak Premier League'e hemen dönmeyi hedeflerken, Millwall ise tüm kulvarlarda son altı maçının dördünü kaybettikten sonra çıkış arıyor.

    Aslanlar, son dönemdeki galibiyetsiz serisine rağmen zirvenin yalnızca dört puan gerisinde bulunuyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1083361209.jpgMartin Dalton

    West Ham, zirvedeki yerini korumayı hedefliyor

    Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa, göreve geldiğinden bu yana ilk deplasman galibiyetini kutlarken, West Ham'in lige dönüşü öncesinde hızla toparlanması gerekiyor. Nuno'nun ekibi, puan tablosunun zirvesindeki avantajını korumayı hedefliyor.

    Teknik direktör, takımının İngiliz futbolunun en sert rekabetlerinden biri için gereken tempoyu yakalamasını bekliyor.

    West Ham, The Den'de üç kritik puanı almak için hücumdaki formunu sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

Championship
Millwall crest
Millwall
MIL
West Ham United crest
West Ham United
WHU