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Nuno Espirito Santo, Millwall derbisi öncesi West Ham'ı savunmadaki hataları düzeltmeye çağırdı
Nuno, zorlu Londra derbisi öncesi odaklanma talep etti
West Ham United Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, takımının dikkatini cumartesi günkü Millwall derbisine çevirdiği süreçte savunmada acil bir gelişim gerektiğini söyledi. Championship liderinin Carabao Cup serüveni, salı gecesi sahasında Fulham'a 3-2'lik kıl payı bir yenilgi almasının ardından sona erdi.
Yaz transferleri Morato ve Pablo'nun golleri West Ham United'a iki kez eşitliği getirdi ancak konuk ekipte Oscar Bobb 77. dakikada galibiyet golünü attı.
Nuno, oyuncularının Güneydoğu Londra deplasmanı öncesinde savunmadaki aksaklıkları ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı.
- Martin Dalton
Teknik direktör, takımdan kupa hayal kırıklığını geride bırakmasını istedi
Maçın ardından konuşan Nuno, sonuçtan dolayı üzüntüsünü dile getirirken oyuncularının gösterdiği çabayı ve taraftarlarının iç saha desteğini övdü. Takımının hücumdaki üretkenliğinden memnun olsa da, bireysel savunma hatalarının tur atlamalarına mal olduğunu vurguladı.
Teknik direktör, kritik bir karşılaşma yaklaşırken takımın bu hayal kırıklığına takılıp kalamayacağını söyledi.
Nuno, "Oyuncuların ortaya koyduğu çaba nedeniyle üzgünüm ama hatalar yaptık ve bunun cezasını çektik" dedi. "Savunmada gelişmemiz gereken noktalar var ama üzülmeye vaktimiz yok. Cumartesi gününe odaklanmalıyız, bizim için çok büyük bir hafta."
Rakipler, 2012'den bu yana ilk karşılaşmaları için hazırlanıyor
Hafta sonu The Den'de oynanacak karşılaşma, West Ham ile Millwall'ı Şubat 2012'den bu yana ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya getirecek. Söz konusu maçta West Ham 2-1 kazanmıştı. Millwall yedek kulübesinde Harry Kane'in, West Ham kulübesinde ise Gary O'Neil'in yer aldığı o karşılaşmadan bu yana çok şey değişti.
West Ham, Championship'te puan tablosunun zirvesinde yer alarak Premier League'e hemen dönmeyi hedeflerken, Millwall ise tüm kulvarlarda son altı maçının dördünü kaybettikten sonra çıkış arıyor.
Aslanlar, son dönemdeki galibiyetsiz serisine rağmen zirvenin yalnızca dört puan gerisinde bulunuyor.
- Martin Dalton
West Ham, zirvedeki yerini korumayı hedefliyor
Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa, göreve geldiğinden bu yana ilk deplasman galibiyetini kutlarken, West Ham'in lige dönüşü öncesinde hızla toparlanması gerekiyor. Nuno'nun ekibi, puan tablosunun zirvesindeki avantajını korumayı hedefliyor.
Teknik direktör, takımının İngiliz futbolunun en sert rekabetlerinden biri için gereken tempoyu yakalamasını bekliyor.
West Ham, The Den'de üç kritik puanı almak için hücumdaki formunu sahaya yansıtmayı amaçlıyor.
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