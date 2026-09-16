Hafta sonu The Den'de oynanacak karşılaşma, West Ham ile Millwall'ı Şubat 2012'den bu yana ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya getirecek. Söz konusu maçta West Ham 2-1 kazanmıştı. Millwall yedek kulübesinde Harry Kane'in, West Ham kulübesinde ise Gary O'Neil'in yer aldığı o karşılaşmadan bu yana çok şey değişti.

West Ham, Championship'te puan tablosunun zirvesinde yer alarak Premier League'e hemen dönmeyi hedeflerken, Millwall ise tüm kulvarlarda son altı maçının dördünü kaybettikten sonra çıkış arıyor.

Aslanlar, son dönemdeki galibiyetsiz serisine rağmen zirvenin yalnızca dört puan gerisinde bulunuyor.