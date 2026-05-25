Notts County, Wembley'de Salford City'yi ezici bir skorla mağlup ederek League One'a yükselirken, David Beckham ve Gary Neville hayal kırıklığına uğradı

37 dereceye ulaşan bunaltıcı sıcaklıkta Notts County, rakibine karşı çok daha üstün bir performans sergiledi; top hakimiyetini elinde tuttu ve gol vuruşlarında son derece etkili oldu. Temkinli geçen bir başlangıcın ardından Magpies, 32. dakikada Jatta'nın golüyle skoru açtı.

Kaleci James Belshaw'ın başlattığı hızlı bir kontra atak, Jones'un Salford savunmasını yararak Jatta'ya sezonun 17. golünü atmasını sağlayan muhteşem bir pas atmasını sağladı.

Maçı izleyen 20.000'den fazla County taraftarı, devre arasına kadar daha da fazla sevinç yaşadı. Haji Mnonga'nın Jones'a yaptığı dikkatsiz faulün ardından, Notts County kazanılan duran topta skoru ikiye katladı. Kaptan Rod McDonald, kale önündeki ortayı yumuşattı ve Lucas Ness en yükseğe çıkarak kafayla golü attı. Böylece Salford, ikinci yarıda aşması zor bir engelle karşı karşıya kaldı.