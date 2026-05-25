Notts County, Wembley'de Salford City'yi ezici bir skorla mağlup ederek League One'a yükselirken, David Beckham ve Gary Neville hayal kırıklığına uğradı
Magpies, Wembley'deki sıcak havada uçuyor
37 dereceye ulaşan bunaltıcı sıcaklıkta Notts County, rakibine karşı çok daha üstün bir performans sergiledi; top hakimiyetini elinde tuttu ve gol vuruşlarında son derece etkili oldu. Temkinli geçen bir başlangıcın ardından Magpies, 32. dakikada Jatta'nın golüyle skoru açtı.
Kaleci James Belshaw'ın başlattığı hızlı bir kontra atak, Jones'un Salford savunmasını yararak Jatta'ya sezonun 17. golünü atmasını sağlayan muhteşem bir pas atmasını sağladı.
Maçı izleyen 20.000'den fazla County taraftarı, devre arasına kadar daha da fazla sevinç yaşadı. Haji Mnonga'nın Jones'a yaptığı dikkatsiz faulün ardından, Notts County kazanılan duran topta skoru ikiye katladı. Kaptan Rod McDonald, kale önündeki ortayı yumuşattı ve Lucas Ness en yükseğe çıkarak kafayla golü attı. Böylece Salford, ikinci yarıda aşması zor bir engelle karşı karşıya kaldı.
Salford bir çözüm bulmakta zorlanıyor
Manchester United efsaneleri David Beckham ve Gary Neville'in ortak sahibi olduğu Salford City, normal sezonda County'yi iki kez yenmiş olmasına rağmen maçta üstünlüğünü kurmakta zorlandı.
Salford, oyuna sonradan giren Ben Woodburn'un ortasının Jacob Bedeau'nun dirseğine çarptığı görüldüğünde penaltı verilmesi gerektiğini düşündü, ancak hakem Tom Reeves kararını değiştirmedi. Bu küçük şanslar da kendilerine gülmeyince, Salford bir sezon daha İngiliz futbolunun dördüncü liginde kalmak zorunda kaldı.
Jones zaferi garantiledi
Maçın en dikkat çeken ismi Jones, 70. dakikada üçüncü golü atarak muhteşem bireysel performansını taçlandırdı. Conor Grant sağ kanatta zorlu bir mücadele verdikten sonra topu geriye doğru Jones’un önüne indirdi. Kanat oyuncusu, Graydon’dan önce topa ulaşmak için üstün bir öngörü sergiledi ve topu ağlara göndererek maçın heyecanını fiilen sona erdirdi.
Bu zafer, dünyanın en eski profesyonel futbol kulübü ve Futbol Ligi'nin kurucu üyesi olan County için tarihi bir an oldu. Üçüncü ligden 11 yıl süren acı bir aradan sonra, Magpies nihayet League One'daki yerini geri aldı, Salford ise liglerde yükselişini sürdürmek için beklemek zorunda kaldı.
Beckham ve Neville için hayal kırıklığı
Wembley tribünlerinde kameralar, takımlarının performansından gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğramış görünen Beckham ve Neville’e sık sık odaklandı. Beckham için, 115 İngiltere milli maçının çoğunu oynadığı ulusal stadyuma mutsuz bir dönüş oldu. Yanında, projesinin son engelde başarısızlığa uğradığını izleyen eski takım arkadaşları Nicky Butt ve Neville de vardı.
Salford, son on yılda amatör liglerde hızlı bir yükseliş kaydetmiş olsa da, bu yenilgi League Two'nun ne kadar rekabetçi bir lig olduğunu bir kez daha hatırlattı. Notts County için ise kutlamalar gece boyu sürecek ve takım, League One'da yeni bir sayfa açmayı dört gözle bekliyor.