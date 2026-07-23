Nottingham Forest, yeni teknik direktörün yönetimindeki ilk transferini resmileştirirken Oliver Glasner eski öğrencisiyle yeniden bir araya geldi

Bu transferle Avusturya milli takım oyuncusu, vatandaşı Glasner ile bir kez daha bir araya geliyor. İkili, daha önce Wolfsburg’da geçirdikleri dönemde verimli bir iş birliği sergilemişti; Schlager, o dönemde Avrupa Ligi eleme turlarına yükselen ve Bundesliga’da dördüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan takımın vazgeçilmez bir parçasıydı.

Takıma resmi olarak tanıtıldığı sırada kulübün resmi web sitesine konuşan Schlager, bu tarihi takıma katıldığından duyduğu gururu dile getirdi. Schlager şunları söyledi: “Nottingham Forest’a katılmak benim için büyük bir onur. Burası, Brian Clough yönetiminde iki kez Avrupa Kupası’nı kazanan, köklü bir geçmişe sahip çok geleneksel bir kulüp. Yeni bir meydan okuma arıyordum ve iyi oyunculara sahip bir kulübe katılmak istiyordum. Wolfsburg’da birlikte çalıştığım Oliver ile yeniden bir araya geldiğim için mutluyum. Kulübün büyük hedefleri var, benim de öyle. Avrupa kupalarına geri dönmek istiyorum ve bunun için iyi bir şansımız var. Hafta içi uluslararası maçlarda oynamak harika bir duygu ve bunu başarmak istiyorum. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum; kulüp ve taraftarları için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”







