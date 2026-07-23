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Nottingham Forest, yeni teknik direktörün yönetimindeki ilk transferini resmileştirirken Oliver Glasner eski öğrencisiyle yeniden bir araya geldi
Trentside’da tanıdık yüzler yeniden bir araya geliyor
Bu transferle Avusturya milli takım oyuncusu, vatandaşı Glasner ile bir kez daha bir araya geliyor. İkili, daha önce Wolfsburg’da geçirdikleri dönemde verimli bir iş birliği sergilemişti; Schlager, o dönemde Avrupa Ligi eleme turlarına yükselen ve Bundesliga’da dördüncü sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan takımın vazgeçilmez bir parçasıydı.
Takıma resmi olarak tanıtıldığı sırada kulübün resmi web sitesine konuşan Schlager, bu tarihi takıma katıldığından duyduğu gururu dile getirdi. Schlager şunları söyledi: “Nottingham Forest’a katılmak benim için büyük bir onur. Burası, Brian Clough yönetiminde iki kez Avrupa Kupası’nı kazanan, köklü bir geçmişe sahip çok geleneksel bir kulüp. Yeni bir meydan okuma arıyordum ve iyi oyunculara sahip bir kulübe katılmak istiyordum. Wolfsburg’da birlikte çalıştığım Oliver ile yeniden bir araya geldiğim için mutluyum. Kulübün büyük hedefleri var, benim de öyle. Avrupa kupalarına geri dönmek istiyorum ve bunun için iyi bir şansımız var. Hafta içi uluslararası maçlarda oynamak harika bir duygu ve bunu başarmak istiyorum. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum; kulüp ve taraftarları için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”
- Getty Images Sport
Avrupa’da edinilmiş zengin deneyim
Schlager, Avrupa’nın önde gelen birçok turnuvasında edindiği etkileyici bir kariyer geçmişiyle Nottingham’a geliyor. Wolfsburg ve Leipzig’de forma giymeden önce Red Bull Salzburg’da kilit bir rol üstlenmiş ve Avusturya ekibinin 2018’de Avrupa Ligi yarı finallerine yükselmesine katkıda bulunmuştu. Almanya'da geçirdiği son yedi sezonda, Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli deneyimleri de dahil olmak üzere yaklaşık 200 maça çıktı. Taktiksel çok yönlülüğü ve yüksek enerjili oyun stili, Glasner'in uygulamasıyla tanınan pres sistemine doğal bir uyum sağlıyor; oyuncu, 2025-26 sezonunda Leipzig'de yardımcı kaptanlık görevini üstlenmişti.
Geçen sezon, orta saha oyuncusu istikrarlı performansını sürdürdü; RB Leipzig formasıyla 30 maça çıktıktan sonra, Avusturya’nın Dünya Kupası kampanyası boyunca tüm maçlarda forma giydi. Avusturya’nın 1998’den bu yana ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda, takımın serüveni İspanya’ya karşı alınan mağlubiyetle son 32 turunda sona erdi. Şu anda 55 kez milli forma giymiş durumda.
Taktiksel uyum ve liderlik nitelikleri
Forest’un futbol direktörü George Syrianos, kulübün yeni transferini övgüyle bahsetti ve Schlager’i öncelikli hedef haline getiren özel niteliklere dikkat çekti. Syrianos şöyle konuştu: "Xaver, takıma gerçekten önemli nitelikler ve özellikler katıyor ve onu Forest'ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O, Avrupa'nın en üst seviyesinde yıllarca forma giymiş bir lider ve takıma hemen katkı sağlayacak tüm özelliklere sahip olduğuna dair güçlü bir inancımız var.
"Xaver, Wolfsburg'da Oliver ile başarılı bir dönem geçirdi; bu da onun takıma uyum sağlamasına yardımcı olacak ve oyunculardan beklenenleri anlamasını sağlayacaktır. Onun işe koyulmasını görmek ve onu ve ailesini Nottingham'da ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz."
- AFP
Daha parlak bir gelecek için inşa etmek
Orta saha oyuncusu, RB Leipzig ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak transfer oldu. Forest’ın yeni teknik direktörü Glasner’in ilk transferi olan Schlager’in gelişi, transfer döneminin geri kalanı için bir işaret niteliğinde; zira kulüp, Avrupa’da Avrupa Ligi yarı finallerine kadar yükseldikleri etkileyici bir performans sergilemelerine rağmen, ligde 16. sırada tamamladıkları hayal kırıklığı yaratan sezondan sonra toparlanmaya çalışıyor.
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