Nottingham Forest teknik direktörü yaz transfer döneminde "her şeyin olabileceğini" kabul ederken, Vitor Pereira Manchester United ve Manchester City'nin Elliot Anderson transferi konusunda umutlarını artırıyor
Pereira yaz transfer döneminde ayrılma ihtimalinin kapısını araladı
Old Trafford’da 3-2’lik kıl payı yenilginin ardından Pereira, yetenekli orta saha oyuncusunu Premier Lig’in devlerinden birine kaptırmaktan korkup korkmadığı konusunda sıkı bir sorguya çekildi. Forest’ın kadrosunun çekirdek kadrosunu bozmama isteğine rağmen Portekizli teknik direktör, transfer dönemi başladığında nihai kararın kendi elinde olmayabileceğini kabul etti.
Pereira gazetecilere, "Cevabım yok. Transfer piyasası neyse odur ve her şey olabilir" dedi. "Size söyleyebileceğim tek şey, kulübün kesinlikle onun bizim için oynamaya devam etmesini istediği. Kulüp neredeyse tüm oyuncuları kadroda tutmak istiyor çünkü bu, kalite ve karakter sahibi çok iyi bir grup ve gelecek sezon için çok iyi bir temele sahibiz."
Manchester United ve Manchester City tetikte
Anderson'ın Kırmızı Şeytanlar karşısında sergilediği performans mükemmel bir deneme niteliğindeydi; orta saha oyuncusu hem Morato hem de Morgan Gibbs-White'a asist yaptı. Dar alanlarda oyunu yönlendirme yeteneği nedeniyle United'ın onu yaz transfer döneminin kilit hedeflerinden biri olarak belirlediği bildirilirken, Man City de birkaç aydır onun gelişimini takip ediyor.
Forest'ın, eski Newcastle oyuncusuna 100 milyon sterlinlik dev bir fiyat etiketi koyarak talipleri uzaklaştırmaya çalıştığı bildiriliyor.
Ancak Pereira, transfer piyasasının öngörülemez doğasını kabul ettiğinden, hem United hem de City, sezon dışında bu Midlands kulübünün kararlılığını test etmeye cesaretlenebilir.
Forest'ın 'en iyi' yeteneğine büyük övgü
Pereira transfer söylentileri konusunda temkinli davranırken, Anderson’ın doğuştan gelen yeteneğini coşkuyla övdü. Teknik direktör, İngiltere milli takım oyuncusunun taktiksel sistem içindeki pozisyon disiplininin belirli yönlerini geliştirmeye devam etmesi halinde, Avrupa futbolunun zirvesine ulaşacağına inanıyor.
Pereira, "O, en iyilerin en iyisi olabilecek yeteneğe sahip" diye ekledi. "Her gol attığında, son üçte birde biraz daha risk alabilir çünkü çok iyi bir şutu var. Bu sisteme bağlı, çünkü ona oyunu kurması ve ortaya çıkması için tam özgürlük tanıyan bir sistemde oynarsak, bence her şeyi yapabilir, ancak bizim sistemimizde iki orta saha oyuncusuyla oynuyoruz. Diğerleri pozisyonunu kaybettiğinde, kendisinin pozisyonunu kaybetmemesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Ama kesinlikle çok yetenekli. O genç ve büyük kanatlarla uçacak."
Old Trafford'daki heyecan ve Gibbs-White'a övgüler
United ile oynanan maç, Matheus Cunha’nın golünün geçerli sayılmasına ilişkin tartışmalı bir kararın gölgesinde geçti. Sonucun yarattığı hayal kırıklığına rağmen, Forest teknik direktörü, kısa süre önce geçirdiği kafa yaralanmasının ardından koruyucu maske takarak ağrıya rağmen sahada kalan Morgan Gibbs-White’ı övmeyi de ihmal etmedi.
Pereira sözlerine şöyle devam etti: "Açık bir maçta [Anderson ve Gibbs-White] çok tehlikeli oyuncular. Elliot'a fazla alan bırakamazsınız çünkü o, asist yapıp, şut çekip ya da boşta kalan bir oyuncuyu bulup maçı belirleyebilir. Morgan, maske sorunu olmasına rağmen çok kaliteli bir oyuncu ve çok güzel bir gol attı. Bugün daha fazla gol atma şansı vardı ve oyuncularımla gurur duyuyorum."