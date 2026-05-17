Nottingham Forest teknik direktörü yaz transfer döneminde "her şeyin olabileceğini" kabul ederken, Vitor Pereira Manchester United ve Manchester City'nin Elliot Anderson transferi konusunda umutlarını artırıyor

Anderson'ın Kırmızı Şeytanlar karşısında sergilediği performans mükemmel bir deneme niteliğindeydi; orta saha oyuncusu hem Morato hem de Morgan Gibbs-White'a asist yaptı. Dar alanlarda oyunu yönlendirme yeteneği nedeniyle United'ın onu yaz transfer döneminin kilit hedeflerinden biri olarak belirlediği bildirilirken, Man City de birkaç aydır onun gelişimini takip ediyor.

Forest'ın, eski Newcastle oyuncusuna 100 milyon sterlinlik dev bir fiyat etiketi koyarak talipleri uzaklaştırmaya çalıştığı bildiriliyor.

Ancak Pereira, transfer piyasasının öngörülemez doğasını kabul ettiğinden, hem United hem de City, sezon dışında bu Midlands kulübünün kararlılığını test etmeye cesaretlenebilir.



