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Nottingham Forest Teknik Direktörü Oliver Glasner, Arsenal maçı öncesi Morgan Gibbs-White’ın sakatlığına ilişkin kritik bilgi verdi
Forest'ta Gibbs-White için sakatlık endişesi
Glasner, Arsenal'ın City Ground'a yapacağı ziyaret öncesinde Gibbs-White'ın sağlık durumunu dikkatle takip ediyor. Gibbs-White, geçen pazar Crystal Palace'a karşı alınan 3-1'lik yenilgide yaşadığı sorun nedeniyle o tarihten bu yana takımla tam antrenmana katılamadı. Cuma günü basın mensuplarına konuşan Glasner, “Morgan Gibbs-White'ın oynayıp oynayamayacağı belirsiz. Hafta boyunca bizimle antrenman yapamadı ancak yarınki antrenmana katılabilecek gibi görünüyor. Bugün de rehabilitasyon antrenörlerimizle bireysel antrenman yaptı” dedi.
- Getty Images Sport
Gibbs-White için son anda sağlık kontrolü
Nottingham Forest'ı zorlu bir maç takvimi bekliyor ve Gibbs-White'ın yokluğu önemli bir darbe olur. Glasner, kadro seçimiyle ilgili nihai kararını ne zaman vereceğine dair ayrıntıları paylaştı.
Glasner, “Palace'da hafif bir kas sakatlığı yaşadı. Bu yüzden bugün nasıl tepki verdiğini ve yarınki antrenmanı nasıl geçirdiğini görmemiz gerekiyor. Ardından nihai kararımı vereceğim” dedi. “Çok ciddi görünmüyor, dolayısıyla forma giyme ihtimali var” diye ekledi.
Kadrodaki diğer sakatlık sorunları
Millî araların ardından gereken fiziksel uyuma değinen Glasner, “Uzun bir sezonda böyle durumlar yaşanır. Özellikle oyuncular iki haftadan uzun süre takımlarından ayrılıp ülkeleri adına oynadığında. Burada kimseyi suçlamıyoruz; sadece her teknik direktörün farklı bir antrenman tarzı ve farklı bir yüklenme düzeyi var. Vücudun da buna alışması gerekiyor” dedi.
Bu arada Nikola Milenkovic, birkaç haftalık aranın ardından cuma günü antrenmana çıktı. Ancak Glasner, “Savona maçta yine forma giyemeyecek, Igor da öyle” diye konuştu.
- Getty Images Sport
Forest'ı şimdi ne bekliyor?
Nottingham Forest’ın cumartesi günü kritik bir antrenmanı var. Gibbs-White ve Milenkovic bu antrenmanda maça çıkabilecek durumda olduklarını göstermeli. Glasner, son değerlendirmenin ardından Arsenal karşısına çıkacak kadroyu belirleyecek ve geri dönen oyuncularının, son şampiyona karşı Premier League’de kritik bir sonuç alınmasına yardımcı olmasını umacak.
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