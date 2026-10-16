Nottingham Forest'ı zorlu bir maç takvimi bekliyor ve Gibbs-White'ın yokluğu önemli bir darbe olur. Glasner, kadro seçimiyle ilgili nihai kararını ne zaman vereceğine dair ayrıntıları paylaştı.

Glasner, “Palace'da hafif bir kas sakatlığı yaşadı. Bu yüzden bugün nasıl tepki verdiğini ve yarınki antrenmanı nasıl geçirdiğini görmemiz gerekiyor. Ardından nihai kararımı vereceğim” dedi. “Çok ciddi görünmüyor, dolayısıyla forma giyme ihtimali var” diye ekledi.