Nottingham Forest’ta bir teknik direktör değişikliği daha mı? Rekor kıran bir sezonda dört teknik direktörün ardından, Kırmızılar Premier Lig’deki rakibine “yoğun ilgi göstermeye devam ediyor”
Marinakis, Silva ile yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor
TEAMtalk’a göre, Silva City Ground’a transfer olmaya istekli olduğunu belirtirse, Forest bu yaz sürpriz bir teknik direktör değişikliğine gidebilir. Marinakis, Olympiakos’ta birlikte geçirdikleri son derece başarılı dönemin ardından Silva’nın en büyük destekçilerinden biri olmaya devam ediyor. Silva’nın Olympiakos’u 2016 Süper Lig şampiyonluğuna taşıdığı Yunanistan’daki dönemlerinden bu yana, Silva ve Marinakis arasındaki ilişki son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. O sezon, sezon başında 17 maçlık bir galibiyet serisiyle Avrupa rekoru kırılmış ve Silva, o dönemde futbol dünyasının en umut vaat eden genç teknik direktörlerinden biri olarak ününü sağlamlaştırmıştı.
City Ground'da tarih tekerrür mü ediyor?
İlginç bir şekilde, Silva Olympiakos'un başına geçtiğinde, Portekizli meslektaşı Vitor Pereira'nın yerini almıştı; şimdi de Forest'ta benzer bir senaryo tekrarlanabilir. Şu anki teknik direktör Pereira, Şubat ayında Sean Dyche'nin yerine geçmişti ve kulübü Premier Lig'de küme düşmekten kurtarırken, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselmeyi başardı.
Bu nispeten başarılı performansa rağmen, TEAMtalk, Marinakis'in bu yaz bir başka teknik direktör değişikliği yapmayı düşündüğünü öne sürüyor. Forest'ın, üst ligdeki yerini sağlamlaştırmak için doğru formülü bulmak amacıyla, rekor kıran bu sezon boyunca şimdiden dört farklı teknik direktör denemiş olması göz önüne alındığında, bu durum büyük bir sürpriz olarak karşılanıyor.
Silva'ya büyük ilgi var
Forest'ın sahibi, Silva'nın kulübü bir üst seviyeye taşımak için gerekli istikrarı, taktiksel yapıyı ve Premier Lig'deki itibarını sağlayabileceğine inanıyor. Silva, East Midlands'daki bu projeyi devralmaya açık olduğunu belirtirse, Marinakis eski Everton ve Hull City teknik direktörü için kararlı bir hamle yapmaya hazır olacak.
Ancak, Portekizli teknik adamın peşinde olan tek kulüp Forest değil. Chelsea, Liam Rosenior'dan ayrılma kararının ardından devam eden teknik direktör arayışının bir parçası olarak Silva'yı değerlendirmeye devam ediyor. The Blues, geniş bir aday listesini değerlendiriyor ve Silva, hücumcu stilini ve oyuncuları geliştirme yeteneğini takdir eden Stamford Bridge hiyerarşisinin etkili üyeleri arasında saygın bir figür olmaya devam ediyor.
Avrupa'nın devleri yarışa katılıyor
Bu arada Benfica da Jose Mourinho'nun muhtemel ayrılığına hazırlık yaparken Silva'yı yakından takip ediyor. Mourinho'nun bu yaz Real Madrid'e dönmesi beklenirken, Portekiz devi yeni bir teknik direktör arayışına girmek zorunda kalıyor ve Silva, kulüp içindeki tartışmalarda iç sahadaki hakimiyeti yeniden tesis edebilecek isimler arasında ciddi bir şekilde gündeme geliyor. Avrupa genelinde ilginin artmasına rağmen Fulham, Silva'yı kadrosunda tutmaya kararlı ve onun Craven Cottage'da sergilediği performansa büyük değer veriyor.