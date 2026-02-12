Nottingham Forest, Sean Dyche'nin yerine geçecek ismi belirlemeye yakın. Kulüp, sezonun dördüncü teknik direktörünü atamaya hazırlanıyor

Forest, Dyche'ye nezaket göstermedi ve şu açıklamayı yayınladı: "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'nin baş antrenörlük görevinden alındığını teyit eder.

Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz. Şu anda başka bir yorumda bulunmayacağız."

Dyche, kulübün taraftarlarından tam destek vermelerini istediğini belirten program notlarıyla şaşırmış olabilir; Forest, lider Arsenal ile 0-0 berabere kaldığı maç da dahil olmak üzere son beş maçından sadece birini kaybetti.

Dyche şöyle yazmıştı: "Geçen Cuma Leeds United'da zor bir gece geçirdik ve bundan hızlı bir şekilde ders çıkarmamız gerekiyor. Zor bir maç olacağını ve 90 dakika boyunca zor anlar yaşayacağımızı biliyorduk, ancak kritik anlarda kötü goller yedik ve bu da bize pahalıya mal oldu.

"Gerçekten iyi sonuçlar aldığımızda kendimizi kaptırmıyoruz ve aynı şey hayal kırıklığı yaratan bir performansın ardından da geçerli. Önemli olan, sıkı çalışmaya devam etmek, dersler çıkarmak ve bir sonraki maçta daha iyi olmak için çaba sarf etmek.

Neyse ki, sahalara dönmek için çok uzun süre beklemek zorunda kalmadık. Hepimizin, oyuncuların, teknik ekibin ve siz taraftarların bu akşam bir tepki görmek için kararlı olduğunu biliyorum. Niyetimiz, yoğun bir şekilde oynamak, her top için mücadele etmek ve rakip için gerçekten zor bir gece yaşamalarını sağlamak.

"Takım, her zamanki gibi, City Ground'daki ışıklar altında sizin sürekli desteğinizden faydalanacaktır. Bunu iyi bir maç yapalım."