Nottingham Forest, Sean Dyche'nin yerine geçecek ismi belirlemeye yakın. Kulüp, sezonun dördüncü teknik direktörünü atamaya hazırlanıyor
Forest, Dyche'nin yerine geçecek kişiyi atayacak
BBC Sport'a göre, Forest, ligin en alt sıralarında yer alan Wolves ile 0-0 berabere kaldıktan sonra küme düşmeyi önlemek için Pereira'yı sezonun dördüncü kalıcı menajeri olarak atamaya hazırlanıyor. Kulüp şu ana kadar Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou ve Dyche tarafından yönetildi ve Pereira şimdi bu dörtlüyü tamamlamaya hazırlanıyor. BBC, Pereira'nın daha önce Yunanistan'ın Olympiacos takımında Portekizli teknik adamı çalıştıran kulüp sahibi Evangelos Marinakis'in tercih ettiği isim olduğunu bildirdi.
Pereira, geçen sezon Wolves'u Premier Lig'de tutmayı başardı, ancak bu sezon ilk 10 maçında sadece 2 puan toplayabildi ve ardından Molineux kulübünden kovuldu.
Forest'ın kısaltılmış açıklaması
Forest, Dyche'ye nezaket göstermedi ve şu açıklamayı yayınladı: "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'nin baş antrenörlük görevinden alındığını teyit eder.
Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz. Şu anda başka bir yorumda bulunmayacağız."
Dyche, kulübün taraftarlarından tam destek vermelerini istediğini belirten program notlarıyla şaşırmış olabilir; Forest, lider Arsenal ile 0-0 berabere kaldığı maç da dahil olmak üzere son beş maçından sadece birini kaybetti.
Dyche şöyle yazmıştı: "Geçen Cuma Leeds United'da zor bir gece geçirdik ve bundan hızlı bir şekilde ders çıkarmamız gerekiyor. Zor bir maç olacağını ve 90 dakika boyunca zor anlar yaşayacağımızı biliyorduk, ancak kritik anlarda kötü goller yedik ve bu da bize pahalıya mal oldu.
"Gerçekten iyi sonuçlar aldığımızda kendimizi kaptırmıyoruz ve aynı şey hayal kırıklığı yaratan bir performansın ardından da geçerli. Önemli olan, sıkı çalışmaya devam etmek, dersler çıkarmak ve bir sonraki maçta daha iyi olmak için çaba sarf etmek.
Neyse ki, sahalara dönmek için çok uzun süre beklemek zorunda kalmadık. Hepimizin, oyuncuların, teknik ekibin ve siz taraftarların bu akşam bir tepki görmek için kararlı olduğunu biliyorum. Niyetimiz, yoğun bir şekilde oynamak, her top için mücadele etmek ve rakip için gerçekten zor bir gece yaşamalarını sağlamak.
"Takım, her zamanki gibi, City Ground'daki ışıklar altında sizin sürekli desteğinizden faydalanacaktır. Bunu iyi bir maç yapalım."
Forest hayatta kalabilecek mi?
Forest, yeniden güçlenen West Ham'ın üç puan önünde yer alıyor, ancak Avrupa Ligi'nde de zorlu bir mücadeleye girecek. Fenerbahçe ile iki maçlı bir play-off oynayacak olan Forest, yeni teknik direktörüyle Premier Lig'e Liverpool ile oynayacağı maçla başlayacak.
Dyche, Wolves ile berabere kaldıkları maçın ardından "yalanlara" sert çıktı ve şöyle dedi: "Yalanlar muhtemelen futbolun modernizmi ve değişen yapısının bir parçası. Bunu savunmuyorum, sadece hayatın bir parçası olduğunu, hayatın değiştiğini söylüyorum.
Futbolda talep gittikçe artıyor. Altı maçta bir mağlup olduk ve eğer orta sıralarda olsaydık ve herkes Wolves'u yenemediğimiz için bunun iyi bir sonuç olduğunu söyleseydi, herkes benim gitmem gerektiğini söylerdi. Bu sadece modern yönetim, artık işler böyle yürüyor, talep hızla değişiyor."
Sırada ne var?
Pereira, Forest'ı hızlı bir şekilde ayağa kaldırmayı umuyor, çünkü kulüp, küme düşmenin finansmanı ve genel yapısı için felaket anlamına geldiği için bu sıkıntılı durumdan kurtulmayı hedefliyor.
