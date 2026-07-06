Oliver Glasner ise yeni kulübünün resmi kanallarına yaptığı ilk açıklamalarda şunları söyledi: “Nottingham Forest’a teknik direktör olarak katılmaktan mutluluk duyuyorum. Kulüp sahibi ve yönetim ekibiyle yaptığım ilk görüşmelerden itibaren, bu futbol kulübü için net bir vizyonları olduğu ve uzun vadede birlikte sağlam bir gelecek inşa etmek için bana ve ekibime tam bir güven ve inanç duydukları benim için açıkça ortadaydı. Bu güven ve ortak bağlılık, kadroda gördüğüm potansiyelle birleştiğinde benim için kilit faktörler oldu ve birlikte başarabileceklerimiz konusunda çok heyecanlıyım. Nottingham Forest, inanılmaz bir prestije ve tarihe sahip bir kulüp; iki kez Avrupa şampiyonu olmuş ve futbol dünyasının en tutkulu taraftarlarından birine sahip. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda kulübün bir üst seviyeye ulaşmasına yardımcı olacak ve taraftarlarımızın gurur duyabileceği bir takım oluşturmak. Şu anki önceliğim, oyuncular ve teknik kadroyla tanışmak ve sezon öncesi hazırlıklarına başlarken işime koyulmak. Gelecek için heyecan duyuyorum ve bu büyük kulübü gururla temsil etmek ve sahada başarılar elde etmek için yorulmadan çalışacağım. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”