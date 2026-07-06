Oliver Glasner, Nottingham Forest’ın yeni teknik direktörü oldu. Milan tarafından “kovulmasının” yarattığı hayal kırıklığını bir kenara bırakarak – Milan, Rubén Amorim’e yönelmeden önce Massimiliano Allegri’nin halefi olarak onu da değerlendirmişti – akıl hocası Ralf Rangnick’in Milan’da futbol direktörü olarak görev alacağı ihtimali zayıflayınca, Avusturyalı teknik adam, Crystal Palace’tan Conference League şampiyonluğuyla veda ettikten sonra Premier League’de yeni bir maceraya atılıyor. Glasner, 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve toplamda yaklaşık 15 milyon avro tutarında bir maaş alması öngörülüyor.
Çeviri:
Nottingham Forest, resmiyet kazandı: Oliver Glasner yeni teknik direktör oldu. Milan, Allegri’nin ayrılmasının ardından onu adaylar arasında değerlendirmişti
BASIN AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira’yı görevinden alan Nottingham Forest’ın açıklaması şöyle: “Nottingham Forest, Oliver Glasner’ın kulübün yeni baş antrenörü olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Avrupa’nın en saygın ve yenilikçi teknik direktörlerinden biri olan Glasner, oyuncuları geliştirme, hırslı hücum takımları kurma ve futbolun en üst seviyesinde başarıya ulaşma konusunda olağanüstü bir itibara sahip olarak Forest’a katılıyor. Liderliği, taktiksel uzmanlığı ve kazanma zihniyeti, onu kulübü yeni bir döneme taşıyacak ideal kişi yapıyor. Glasner, hem UEFA Avrupa Ligi’ni hem de UEFA Konferans Ligi’ni kazanan sadece üçüncü teknik direktör olarak Forest’a katılıyor. Avrupa’daki başarıları, İngiltere’de kazandığı ulusal kupalarla birleştiğinde, kazanan takımlar kurma konusundaki özgeçmişini daha da güçlendiriyor. VfL Wolfsburg’u UEFA Şampiyonlar Ligi’ne taşıdıktan sonra Eintracht Frankfurt’u 2021/22 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştırarak, kulübe dört on yıldan fazla bir süredir ilk büyük Avrupa kupasını kazandırdı. Almanya’da geçirdiği süre boyunca, takımları yoğun temposu, taktiksel organizasyonu ve hücumcu oyun stiliyle geniş çapta takdir topladı. Daha yakın zamanda ise Glasner, İngiliz futbolunda anında etki yarattı; Premier Lig’deki ilk tam sezonunda 2024/25 FA Kupası’nı kazandı, ardından FA Community Shield’ı kaldırdı ve bir sonraki sezonda da UEFA Konferans Ligi’ni kazandı.”
İLK SÖZLER
Oliver Glasner ise yeni kulübünün resmi kanallarına yaptığı ilk açıklamalarda şunları söyledi: “Nottingham Forest’a teknik direktör olarak katılmaktan mutluluk duyuyorum. Kulüp sahibi ve yönetim ekibiyle yaptığım ilk görüşmelerden itibaren, bu futbol kulübü için net bir vizyonları olduğu ve uzun vadede birlikte sağlam bir gelecek inşa etmek için bana ve ekibime tam bir güven ve inanç duydukları benim için açıkça ortadaydı. Bu güven ve ortak bağlılık, kadroda gördüğüm potansiyelle birleştiğinde benim için kilit faktörler oldu ve birlikte başarabileceklerimiz konusunda çok heyecanlıyım. Nottingham Forest, inanılmaz bir prestije ve tarihe sahip bir kulüp; iki kez Avrupa şampiyonu olmuş ve futbol dünyasının en tutkulu taraftarlarından birine sahip. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda kulübün bir üst seviyeye ulaşmasına yardımcı olacak ve taraftarlarımızın gurur duyabileceği bir takım oluşturmak. Şu anki önceliğim, oyuncular ve teknik kadroyla tanışmak ve sezon öncesi hazırlıklarına başlarken işime koyulmak. Gelecek için heyecan duyuyorum ve bu büyük kulübü gururla temsil etmek ve sahada başarılar elde etmek için yorulmadan çalışacağım. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”
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