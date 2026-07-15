The Athletic’e göre, Forest, Schlager’i bedelsiz transfer ederek orta saha seçeneklerini güçlendirmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki oyuncunun RB Leipzig’deki sözleşmesi bu yaz sona erdi ve Avrupa’daki birçok üst düzey kulübün ilgisine rağmen, kariyerine City Ground’un ışıkları altında Premier League’de devam etmeyi tercih etti.

Schlager'in Forest ile 12 aylık uzatma opsiyonu da içeren iki yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Avusturya milli takım oyuncusu, bu hafta Nottingham'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra, Portekiz'deki sezon öncesi hazırlık kampında takım arkadaşlarına katılmak üzere yola çıkacak. Kulübün üst ligdeki konumunu daha da sağlamlaştırma hedefleri doğrultusunda, Schlager'in transferi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.







