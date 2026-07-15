Getty Images Sport
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Nottingham Forest, RB Leipzig’in orta saha oyuncusunu bedelsiz transferle kadrosuna katacak; Oliver Glasner ise eski yıldızıyla yeniden bir araya gelecek
Orta saha için önemli bir takviye
The Athletic’e göre, Forest, Schlager’i bedelsiz transfer ederek orta saha seçeneklerini güçlendirmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki oyuncunun RB Leipzig’deki sözleşmesi bu yaz sona erdi ve Avrupa’daki birçok üst düzey kulübün ilgisine rağmen, kariyerine City Ground’un ışıkları altında Premier League’de devam etmeyi tercih etti.
Schlager'in Forest ile 12 aylık uzatma opsiyonu da içeren iki yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Avusturya milli takım oyuncusu, bu hafta Nottingham'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra, Portekiz'deki sezon öncesi hazırlık kampında takım arkadaşlarına katılmak üzere yola çıkacak. Kulübün üst ligdeki konumunu daha da sağlamlaştırma hedefleri doğrultusunda, Schlager'in transferi önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
- Getty Images Sport
Oliver Glasner ile yeniden bir araya geldi
Bu transfer, Schlager ile Forest’ın yeni teknik direktörü Oliver Glasner’in yeniden bir araya gelmesini ifade ediyor. Crystal Palace’tan ayrıldıktan sonra kısa süre önce Vitor Pereira’nın yerine üç yıllık bir sözleşmeyle göreve gelen Avusturyalı teknik direktör, daha önce Wolfsburg’da birlikte çalıştıkları dönemde Schlager ile işbirliği yapmıştı. 2019 yılında orta saha oyuncusunu Red Bull Salzburg’dan Bundesliga’ya getiren kişi Glasner’di.
Kulübün yoğun bir transfer dönemi geçirmeyi planladığı bu yaz, Glasner’in Forest’ın transfer stratejisinde aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor. Elliot Anderson’ın 116 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Manchester City’ye transfer olmasıyla birlikte, Schlager gibi köklü bir geçmişe sahip bir oyuncunun takıma katılması, orta sahaya çok ihtiyaç duyulan istikrar ve deneyimi sağlayacak.
Bundesliga’dan gelen deneyim ve liderlik
Schlager, RB Leipzig’de yardımcı kaptanlık görevini üstlenmiş olmasıyla etkileyici bir özgeçmişe sahip olarak İngiltere’ye geliyor. 2022 yılında Wolfsburg’dan transfer olduktan sonra bu Alman kulübünde forma giydiği süre boyunca 108 maça çıktı. Leipzig’in sözleşmesini yenilemek için birkaç kez girişimde bulunduğu bildirildi, ancak orta saha oyuncusu bunun yerine Premier Lig’de yeni bir maceraya atılmayı tercih etti.
Yurtiçindeki başarılarının yanı sıra Schlager, Avusturya milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur. Ülkesinin milli takımında 55 kez forma giyen oyuncu, son Dünya Kupası kampanyasında da öne çıkan isimlerden biriydi; takımın İspanya’ya 3-0 yenilerek elendiği son 32 turuna kadar dört maçın hepsinde ilk 11’de yer aldı. Bu düzeyde bir uluslararası deneyim, sıralamada yükselmeyi hedefleyen Forest takımı için hayati bir değer olarak görülüyor.
- AFP
Forest kadrosunun yeniden şekillendirilmesi
Avusturyalı oyuncunun gelişi, halihazırda Ibrahim Sangare, Nicolas Dominguez, Ryan Yates, Morgan Gibbs-White ve James McAtee gibi isimlerin yer aldığı orta saha kadrosunu güçlendirecek. Forest, daha önce Anderson’ın yerine Tottenham Hotspur’dan Lucas Bergvall’a ilgi göstermiş olsa da, Schlager’i transfer ücreti ödemeden kadroya katma fırsatı kaçırılmayacak kadar cazipti.
Almanya'nın en üst liginde 150 maça çıkmış olan Schlager, İngiliz futbolunun fiziksel zorluklarına tam olarak hazır. Bu transferin ardından Forest'ın transfer piyasasında aktif kalması bekleniyor; kulüp, yeni sezon öncesinde Glasner'e dengeli bir kadro sunmak amacıyla sağ bek ve stoper pozisyonlarında takviye yapmayı hedefliyor.
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