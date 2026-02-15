Getty
Çeviri:
Nottingham Forest, Premier Lig'den düşmemek için sezonun DÖRDÜNCÜ teknik direktörünü işe aldı
- Getty
Pereira, Forest'ın 2025-26 sezonunun dördüncü teknik direktörü oldu.
114 gün boyunca 25 maçta takımın başında olan Dyche, 12 Şubat'ta, ligin son sırasındaki Wolves ile 0-0 berabere kaldıkları maçın hemen ardından, tribünlerden yağmur gibi yağan yuhalamaların ardından takımdan ayrıldı.
Çalkantılı bir sezon geçiren Forest, bir kez daha küme düşme mücadelesine girmiş durumda. Pereira, Aralık 2024'te Molineux'da göreve geldiğinde Wolves'u tehlikeden kurtarmayı başarmıştı ve Portekizli teknik adam şimdi aynı başarıyı tekrarlamakla görevlendirildi.
Pereira, City Ground'da 18 aylık sözleşme imzaladı
Forest, Yunan devi Olympiacos'ta gizemli Reds sahibi Evangelos Marinakis ile birlikte çalışma deneyimi olan Pereira'nın 2027 yazına kadar 18 aylık bir sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi: "Pereira, teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında memleketi Portekiz'de başladı. Ülke çapında kapsamlı deneyim kazandıktan sonra, 2011 yılında Porto'nun başına geçti ve iki yıl boyunca büyük başarılar elde ederek kulübü arka arkaya iki kez lig şampiyonluğuna taşıdı. Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında bir süre görev yapan Periera, Ocak 2015'te Olympiacos'a transfer oldu ve Pire ekibiyle çifte kupayı kazandı.
Dünya çapında üst düzeyde edindiği zengin deneyime ek olarak, Pereira Türkiye'de Fenerbahçe'yi ve Çin Süper Ligi kulübü Shanghai SIPG'yi de çalıştırdı. Shanghai SIPG'yi ilk sezonunda kulübün ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Pereira, ardından Çin Süper Kupası'nı kazandı. Ayrıca Brezilya kulüpleri Corinthians ve Flamengo'yu da çalıştırdı.
“En son, Premier Lig kulübü Wolves'un baş antrenörlüğünü yaptı. Pereira, kulübü küme düşme bölgesinde devraldı ve 2024-25 sezonunda altı maçlık galibiyet serisi yakalayarak kulübün kümede kalmasını sağladı. Bu, geçen sezon birinci ligdeki tüm takımlar arasında en uzun galibiyet serisiydi ve Wolves, Premier Lig'de kulüp rekoru sayıda gol attı.”
Reds, yeni teknik direktörleri hakkında şunları ekledi: "Filipe Jorge Monteiro Almeida (yardımcı teknik direktör), Luis Miguel Moreira Da Silva (yardımcı teknik direktör), Bruno Filipe Araujo De Moura (fiziksel performans ve rakip analizi sorumlusu) ve Pedro Simao Capela Silva Lopes (rakip analisti) teknik kadroya katılacak."
- Getty
Riskli iş: Forest doğru kararı mı verdi?
Forest'ın yönetim departmanındaki döner kapı politikasının nihayetinde kulübün birinci ligdeki statüsüne mal olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. Eski İngiltere milli futbolcu Peter Crouch, TNT Sports'a verdiği demeçte, "tetik çekmeye meraklı" Reds'in "kargaşa" içinde olan bir kulüp olduğunu ve "kendi kendini yok etme" düğmesine basıyor gibi göründüğünü söyledi.
Bir başka eski İngiltere yıldızı Gary Lineker, The Rest Is Football podcast'inde, Dyche'nin kovulmasından önce oyuncuların Marinakis ile görüştüğünü iddia etti: "Nuno açıkça kontratak futbolu oynuyor, Ange ise çok hücumcu bir futbol oynuyor; sonra Sean Dyche ile eski stile geri dönüyor - oyuncular 'Ne? Sırada kim var?!' diyecekler. Vitor Pereira, Wolves'ta zaman zaman oldukça yüksek pres uyguladı, yani, yine mi değişecekler?
"Sonra da oyuncuları suçlayacaksınız - bence oyuncular komite toplantısında cesaretlerini toplayıp ona 'bir dakika dostum, bizim hangi futbol stilini oynamamızı istediğine karar vermelisin' deselerdi, 14 kez değiştirip tersine dönmek yerine - bilmiyorum, abartıyorum."
Ateşten vaftiz: Forest'ın yaklaşan maçları
Ancak Forest taraftarları, Dyche'nin sıkıcı futbol tarzından bıkmış durumdaydı. Ayrıca, kıdemli yıldız oyuncuların, yorucu antrenmanlar nedeniyle maçlara yorgun çıktıklarından şikayet ettikleri söyleniyor.
Pereira'dan gemiyi dengelemesi ve herkesin aynı yönde hareket etmesini sağlaması isteniyor. Görevinin ilk beş maçında Fenerbahçe ile iki ayaklı Avrupa Ligi eleme turu play-off karşılaşması ve Liverpool, Brighton ve Manchester City ile Premier Lig maçları yer aldığı için zorlu bir başlangıç yapacak.
Reklam