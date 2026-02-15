Nottingham Forest, Premier Lig'den düşmemek için sezonun DÖRDÜNCÜ teknik direktörünü işe aldı

Forest, Yunan devi Olympiacos'ta gizemli Reds sahibi Evangelos Marinakis ile birlikte çalışma deneyimi olan Pereira'nın 2027 yazına kadar 18 aylık bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi: "Pereira, teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında memleketi Portekiz'de başladı. Ülke çapında kapsamlı deneyim kazandıktan sonra, 2011 yılında Porto'nun başına geçti ve iki yıl boyunca büyük başarılar elde ederek kulübü arka arkaya iki kez lig şampiyonluğuna taşıdı. Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında bir süre görev yapan Periera, Ocak 2015'te Olympiacos'a transfer oldu ve Pire ekibiyle çifte kupayı kazandı.

Dünya çapında üst düzeyde edindiği zengin deneyime ek olarak, Pereira Türkiye'de Fenerbahçe'yi ve Çin Süper Ligi kulübü Shanghai SIPG'yi de çalıştırdı. Shanghai SIPG'yi ilk sezonunda kulübün ilk lig şampiyonluğuna taşıyan Pereira, ardından Çin Süper Kupası'nı kazandı. Ayrıca Brezilya kulüpleri Corinthians ve Flamengo'yu da çalıştırdı.

“En son, Premier Lig kulübü Wolves'un baş antrenörlüğünü yaptı. Pereira, kulübü küme düşme bölgesinde devraldı ve 2024-25 sezonunda altı maçlık galibiyet serisi yakalayarak kulübün kümede kalmasını sağladı. Bu, geçen sezon birinci ligdeki tüm takımlar arasında en uzun galibiyet serisiydi ve Wolves, Premier Lig'de kulüp rekoru sayıda gol attı.”

Reds, yeni teknik direktörleri hakkında şunları ekledi: "Filipe Jorge Monteiro Almeida (yardımcı teknik direktör), Luis Miguel Moreira Da Silva (yardımcı teknik direktör), Bruno Filipe Araujo De Moura (fiziksel performans ve rakip analizi sorumlusu) ve Pedro Simao Capela Silva Lopes (rakip analisti) teknik kadroya katılacak."