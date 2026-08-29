The Athletic'e göre Nottingham Forest, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için gelecekteki satıştan pay maddeleri içeren ve £40 milyon civarında yapılandırılan bir anlaşmayı tamamlamak için aktif şekilde çalışıyor. Goodison Park'taki sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden Armstrong, Everton formasıyla A takımda 22 maça çıkarak üst düzeyde sağlam bir deneyim edindi. Daha önce Derby County ve Preston North End'de Championship'te kiralık olarak oynadıktan sonra David Moyes, onu bu yılın başlarında A takım yapılanmasına kalıcı biçimde dahil etti.