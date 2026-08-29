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Nottingham Forest, Oliver Glasner orta sahaya takviye ararken Everton'ın genç yıldızı Harrison Armstrong için iddialı bir 40 milyon sterlinlik hamle planlıyor
Tricky Trees görüşmelere başladı
The Athletic'e göre Nottingham Forest, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için gelecekteki satıştan pay maddeleri içeren ve £40 milyon civarında yapılandırılan bir anlaşmayı tamamlamak için aktif şekilde çalışıyor. Goodison Park'taki sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden Armstrong, Everton formasıyla A takımda 22 maça çıkarak üst düzeyde sağlam bir deneyim edindi. Daha önce Derby County ve Preston North End'de Championship'te kiralık olarak oynadıktan sonra David Moyes, onu bu yılın başlarında A takım yapılanmasına kalıcı biçimde dahil etti.
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Armstrong, kendisine yönelik ilgi sürerken göz dolduruyor
Doğu Midlands ekibinin, yaz başında Elliot Anderson'ı Manchester City'ye rekor düzeyde 116 milyon £ karşılığında satmasının ardından orta sahaya takviye yapması gerekiyor. Avusturya milli takım oyuncusu Xaver Schlager, RB Leipzig'den bedelsiz transferinin ardından ligin ilk iki maçında forma giymiş olsa da teknik ekip daha fazla derinlik istiyor.
Armstrong, 2026-27 sezonuna etkileyici bir başlangıç yaptı ve Moyes yönetiminde oynanan iki resmi maçta da ilk 11'de sahaya çıktı. Premier League'in açılış haftasında Crystal Palace'a karşı 2-0 kazanılan maçta Kiernan Dewsbury-Hall'ın kilidi açan golünün asistini yaparak dikkat çekti, ardından Everton'ın Preston karşısında Carabao Cup ikinci turunda aldığı net 4-0'lık galibiyette de ilk 11'deki yerini korudu.
Everton orta sahada yeniden yapılanmayla karşı karşıya
Genç oyuncuyla ilgili görüşmeler, mevcut transfer döneminde Everton orta sahasında yapılan önemli yapısal değişikliklerle aynı döneme denk geliyor. Moyes, Middlesbrough'dan Hayden Hackney'i ve Arsenal'den Christian Norgaard'ı kadroya katarak bu bölümü yeniden şekillendirdi. Goodison Park ekibi ayrıca, Freiburg'dan ilk kiralık döneminin sona ermesinin ardından Alman orta saha oyuncusu Merlin Rohl'un bonservisini kalıcı olarak aldı.
- Getty Images Sport
Son gün baskısı artıyor
Her iki taraf da, Premier League yaz transfer döneminin 1 Eylül Salı günü BST ile 23.00'te kapanmasından önce tam anlaşmaya varmak için zamana karşı yarışıyor. Forest, Steven Banda, Ousmane Diomande ve Liam Delap'ın yanı sıra Schlager'i de kadrosuna kattıktan sonra yaz dönemi çalışmalarını nihayete erdirmeye hevesli. Armstrong'un kulüp geleceğinin son tarihten önce netleşmesi, yaklaşan sonbahar milli ara öncesinde onun A takım gelişimi konusunda açıklık sağlayacak.
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