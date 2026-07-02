AFP
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Nottingham Forest, Oliver Glasner’ın atanmasından önce Vitor Pereira’nın görevden alınmasını doğruladı
Pereira, beklenmedik bir sözleşme feshi sonrasında takımdan ayrıldı
BBC Sport’a göre, Pereira Salı günü geç saatlerde alınan bu kararla hazırlıksız yakalandı; bu karar, Şubat ayında Sean Dyche’ın yerine geçmesiyle başlayan görev süresini sona erdirdi.
Pereira, Forest'ı Premier Lig'de 16. sıraya taşıdı ve Avrupa Ligi yarı finaline ulaştı; bu, kulübün 1984'ten bu yana ilk kez bir Avrupa turnuvasında yarı finale yükselmesi anlamına geliyordu. Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop ve Pedro Lopes'in de aralarında bulunduğu teknik ekibi de kulüpten ayrıldı. Bu karar, Forest'ın 12 aydan kısa bir süre içinde beşinci teknik direktörünü atayacağı anlamına geliyor.
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Pereira, beklenmedik görevden alınma kararı karşısında şok oldu
Portekizli teknik direktör, temel hedeflerine ulaşmış ve umudunu yitirmiş bir kadroya yeniden hayat vermiş olmasına rağmen sözleşmesinin feshedilmesi karşısında derin hayal kırıklığını dile getirdi. Pereira şöyle konuştu: “Bu karar benim için tam bir sürpriz oldu ve hiçbir uyarı yapılmadı; ancak kulübün, geleceği için en iyi olduğuna inandığı kararları alma hakkına tam anlamıyla saygı duyuyorum. Doğal olarak hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Birlikte inşa ettiğimiz şeye içtenlikle inanıyordum ve son aylarda başardığımız her şeyden gurur duyarak ayrılıyorum. Birlikte unutulmaz bir sezon sonu yaşadık. Kulübün Premier Lig’de kalmasını sağladık, Avrupa Ligi’nde yarı finale yükseldik ve benim için sonsuza kadar unutulmayacak anlar yarattık."
Glasner, City Ground’da göreve hazırlanıyor
Glasner’in Pereira’nın yerine geçeceği neredeyse kesin; BBC Sport, 51 yaşındaki teknik direktörle ilgili anlaşmanın neredeyse tamamlandığını bildiriyor. Glasner, kulüp sahibi Evangelos Marinakis’in Mayıs 2017’de kulübü satın almasından bu yana görev yapan 11. kalıcı teknik direktör olacak. Nuno Espirito Santo, daha önce takımı ligde yedinci sıraya taşımasına rağmen geçen Eylül ayında görevden alınmıştı; Ange Postecoglou ise sadece 39 gün, Dyche ise 114 gün görevde kalabildi. Glasner ise Crystal Palace'tan kulübün en başarılı teknik direktörü olarak ayrıldı; 2025'te FA Kupası'nı, Mayıs ayında ise Conference League'i kazandı.
- Getty Images Sport
Forest için bundan sonra ne olacak?
Glasner, Forest’ın yeni Premier Lig sezonuna ve yaklaşan hazırlık maçlarına hazırlanırken takımın başına geçecek. Avusturyalı teknik adam, taktiksel vizyonunu bir an önce takıma aşılamalı ve önemli bir teknik direktör değişimi sürecinden geçen kadroyu bir araya getirmeli. Marinakis’in güçlü mali desteğiyle Glasner’in, önceki başarılarını tekrarlamayı hedefleyerek hem ulusal ligde başarıya ulaşmak hem de bir kez daha Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak için çaba göstermesi bekleniyor.