Nottingham Forest, Oliver Glasner’ın atanmasından önce Vitor Pereira’nın görevden alınmasını doğruladı

Portekizli teknik direktör, temel hedeflerine ulaşmış ve umudunu yitirmiş bir kadroya yeniden hayat vermiş olmasına rağmen sözleşmesinin feshedilmesi karşısında derin hayal kırıklığını dile getirdi. Pereira şöyle konuştu: “Bu karar benim için tam bir sürpriz oldu ve hiçbir uyarı yapılmadı; ancak kulübün, geleceği için en iyi olduğuna inandığı kararları alma hakkına tam anlamıyla saygı duyuyorum. Doğal olarak hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Birlikte inşa ettiğimiz şeye içtenlikle inanıyordum ve son aylarda başardığımız her şeyden gurur duyarak ayrılıyorum. Birlikte unutulmaz bir sezon sonu yaşadık. Kulübün Premier Lig’de kalmasını sağladık, Avrupa Ligi’nde yarı finale yükseldik ve benim için sonsuza kadar unutulmayacak anlar yarattık."