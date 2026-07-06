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Nottingham Forest, Oliver Glasner’ı yeni baş antrenör olarak atadığını doğruladı – haberlere göre eski Crystal Palace teknik direktörü, City Ground’da yılda 13 milyon sterlin kazanacak
Glasner, Forest’ın başına geçti
Nottingham Forest, görevinden ayrılan Vitor Pereira’nın yerine geçecek olan Glasner’ı kadrosuna katarak büyük bir başarıya imza attı. 51 yaşındaki Avusturyalı teknik direktör, Avrupa’nın en yenilikçi teknik direktörlerinden biri olarak adını duyurduktan sonra kulübe katılıyor; son dönemde Crystal Palace’ı FA Kupası, Community Shield ve Conference League’de tarihi bir kupa zaferine taşımıştı.
The Sungazetesinin aktardığına göre, Forest yönetimi yeni teknik direktörüne muazzam bir mali paket sunarak desteğini gösterdi; Glasner’in yıllık 13 milyon sterlinlik bir sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. Bu sözleşme, onu kulüp tarihinin en yüksek maaşlı teknik direktörü yaparken, aynı zamanda İngiliz birinci ligindeki en yüksek maaşlı teknik direktörler arasında da yerini almasını sağlıyor.
- AFP
Avrupa’da elde edilen başarıların geçmişi
Forest, Glasner ile en büyük sahnelerde başarıya ulaşabileceğini kanıtlamış bir teknik direktöre sahip oldu. Glasner, 2022’de Eintracht Frankfurt’u Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımasıyla adından söz ettirmiş ve ardından İngiltere’de de hemen etkisini göstermişti. Kulüp, önemli bir teknik direktör değişim döneminin ardından hem ulusal hem de kıtasal turnuvalarda güçlü bir takım olarak yerini sağlamlaştırmak istediği için, Glasner’in başarı geçmişi bu atamanın arkasındaki itici güç oldu.
Glasner, kulübün resmi internet sitesine verdiği ilk röportajda, “Nottingham Forest’a baş antrenör olarak katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum,” dedi. "Kulüp sahibi ve yönetim ekibiyle yaptığım ilk görüşmelerden itibaren, bu futbol kulübü için net bir vizyonları olduğu ve uzun vadede birlikte güçlü bir gelecek inşa etmemiz için bana ve ekibime tam bir güven ve inanç duydukları benim için açıktı. Bu güven ve ortak taahhüt, kadroda gördüğüm potansiyelle birleştiğinde benim için kilit faktörler oldu ve birlikte neler başarabileceğimiz konusunda heyecan duyuyorum.
"Nottingham Forest, inanılmaz bir prestije ve tarihe sahip, iki kez Avrupa Şampiyonu olmuş ve futbol dünyasının en tutkulu taraftar kitlesinden birine sahip bir kulüp. Amacımız, önümüzdeki yıllarda kulübü bir üst seviyeye taşıyabilecek ve taraftarlarımızın gurur duyabileceği bir takım oluşturmak.
"Şu anki önceliğim, oyuncular ve teknik kadroyla tanışmak ve sezon öncesi hazırlıklarına başlarken işe koyulmak. Gelecek için heyecanlıyım ve bu büyük kulübü gururla temsil etmek ve sahada başarılar elde etmek için yorulmadan çalışacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."
Kulüp sahibi Evangelos Marinakis memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Oliver bir kazanan. Liderliği, kişiliği ve takımlarının sergilediği futbol tarzı sayesinde başarıya ulaştı."
Vitor Pereira için acı bir veda
Glasner’in göreve gelmesi, selefi Pereira’nın acımasız bir şekilde görevden alınmasının ardından gerçekleşti. Forest’ı saygın bir Avrupa Ligi yarı finaline taşıyıp Premier Lig’de kalmayı garantilemesine rağmen, Pereira, sözleşmesindeki belirli bir fesih maddesinin gece yarısı sona ermesinden sadece iki dakika önce gönderilen bir e-posta yoluyla görevden alındı. Bu ayrılışın şekli, sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Portekizli teknik direktörü şaşkın ve hayal kırıklığına uğratmış durumda bıraktı.
Gidişinin ardından konuşan Pereira şunları söyledi: “Bu karar benim için tamamen sürpriz oldu ve hiçbir uyarı yapılmadı, ancak kulübün geleceği için en iyi olduğuna inandığı kararları alma hakkına tam saygı duyuyorum. Doğal olarak hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Birlikte inşa ettiğimiz şeye gerçekten inanıyordum ve son aylarda başardığımız her şeyden gurur duyarak ayrılıyorum.”
- Getty/GOAL
Gelecek döneme hazırlık
Bu atama, City Ground’da son bir sezon içinde gerçekleşen beşinci teknik direktör değişikliğini işaret ediyor ve kulübün başarıya yönelik durmak bilmeyen çabasını vurguluyor. Glasner’in ilk sınavı, Premier Lig sezonunun açılış haftasında Leeds United karşısında olacak; eski kulübüyle karşılaşacağı Selhurst Park’a yapacağı heyecan verici dönüş ise 26 Ekim’de gerçekleşecek. Avusturyalı teknik direktör, önündeki göreve odaklanmış durumda ve “tutkulu taraftar kitlesinin” gurur duyabileceği bir takım oluşturmayı hedefliyor.
Marinakis, geleceğe dair hırsını koruyarak şunları ekledi: “Hedefimiz sadece rekabet etmek değil; hedefimiz kazanmak, büyük kupalar için mücadele etmek ve taraftarlarımızın uzun yıllar boyunca gurur duyabileceği bir futbol kulübü oluşturmaktır.” Glasner’in taktiksel uzmanlığı ve kulübün finansal desteğiyle, “Tricky Trees” önümüzdeki sezonda ciddi bir iz bırakmaya hazırlandıkları açıkça görülüyor.
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