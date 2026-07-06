Nottingham Forest, Oliver Glasner’ı yeni baş antrenör olarak atadığını doğruladı – haberlere göre eski Crystal Palace teknik direktörü, City Ground’da yılda 13 milyon sterlin kazanacak

Forest, Glasner ile en büyük sahnelerde başarıya ulaşabileceğini kanıtlamış bir teknik direktöre sahip oldu. Glasner, 2022’de Eintracht Frankfurt’u Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımasıyla adından söz ettirmiş ve ardından İngiltere’de de hemen etkisini göstermişti. Kulüp, önemli bir teknik direktör değişim döneminin ardından hem ulusal hem de kıtasal turnuvalarda güçlü bir takım olarak yerini sağlamlaştırmak istediği için, Glasner’in başarı geçmişi bu atamanın arkasındaki itici güç oldu.

Glasner, kulübün resmi internet sitesine verdiği ilk röportajda, “Nottingham Forest’a baş antrenör olarak katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum,” dedi. "Kulüp sahibi ve yönetim ekibiyle yaptığım ilk görüşmelerden itibaren, bu futbol kulübü için net bir vizyonları olduğu ve uzun vadede birlikte güçlü bir gelecek inşa etmemiz için bana ve ekibime tam bir güven ve inanç duydukları benim için açıktı. Bu güven ve ortak taahhüt, kadroda gördüğüm potansiyelle birleştiğinde benim için kilit faktörler oldu ve birlikte neler başarabileceğimiz konusunda heyecan duyuyorum.

"Nottingham Forest, inanılmaz bir prestije ve tarihe sahip, iki kez Avrupa Şampiyonu olmuş ve futbol dünyasının en tutkulu taraftar kitlesinden birine sahip bir kulüp. Amacımız, önümüzdeki yıllarda kulübü bir üst seviyeye taşıyabilecek ve taraftarlarımızın gurur duyabileceği bir takım oluşturmak.

"Şu anki önceliğim, oyuncular ve teknik kadroyla tanışmak ve sezon öncesi hazırlıklarına başlarken işe koyulmak. Gelecek için heyecanlıyım ve bu büyük kulübü gururla temsil etmek ve sahada başarılar elde etmek için yorulmadan çalışacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Kulüp sahibi Evangelos Marinakis memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Oliver bir kazanan. Liderliği, kişiliği ve takımlarının sergilediği futbol tarzı sayesinde başarıya ulaştı."



