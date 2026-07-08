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Nottingham Forest, Murillo’yu 10 yıl boyunca kadrosunda tutabilir mi? Reds efsanesi Des Walker, bu ‘sakin’ Brezilyalı stoperin City Ground’dan ayrılmasına gerek olmadığını açıklıyor
Murillo, 100 milyon sterlinlik ilk defans oyuncusu olabilir mi?
2023 yazında İngiltere’ye gelen Murillo’nun sözleşmesinin bitmesine dört yıl daha var. O, birçok çağdaşı oyuncunun sahip olduğu “kafa vur, tekmele” tarzından çok daha fazlasını takımın ortak hedefine katan gizemli bir şovmen olarak taraftarların gözdesi haline geldi.
Murillo, saha içinde ve dışında mevcut ortamına uyum sağlamış durumda ve bir değişiklik yapmayı düşündüğüne dair hiçbir işaret vermemiştir. Bununla birlikte, milli takımda da kendini kanıtlamaya başlamasıyla birlikte, yüksek meblağlı tekliflerin bir noktada Forest’ın kararlılığını sınayabileceği öne sürülmektedir.
Hatta bazıları, bu değişken 24 yaşındaki oyuncunun, oynadığı pozisyonda 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) değerindeki ilk oyuncu olabileceğini iddia ediyor. Bu konu şimdilik tartışmaya açık olsa da, Forest şimdilik Murillo’yu kendi oyuncularından biri olarak görmekten memnun.
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Reds efsanesi, Murillo hakkında değerlendirmede bulundu
Trentside’da Murillo’nun ünlü “you’ll never beat” tezahüratını devralışını izledikten sonra, eski Reds savunmacısı Walker, talkSPORT Bet Online Slots’un izniyle GOAL’a şunları söyledi: “Bence harika bir yeteneği var. Her şeyden önce şuna inanırım ki, bir defans oyuncusuysan işin sadece savunmakla ilgilidir. Bir defans oyuncusu olarak oyunun amacının gol yememek olduğunu artık benimsemeye başlamalı.
“Ancak yeteneği ve oyunu okuma becerisi çok, çok iyi. Bazen savunmada biraz daha proaktif olabileceğini düşünüyorum. Başka bir deyişle, hızını kullanmadığın, oyunu okuma becerinizi kullanmadığın bir pozisyona giriyorsun.
“Ama o bir Brezilyalı; biraz gevşek ve rahat bir yapısı var. Bu yüzden bazen hazırlıksız yakalanabilirsin. Yani bu bir öğrenme süreci. Her maç bir öğrenme sürecidir. Ama her şeyden önce yeteneğinle başlamalısın ve o, zirveye çıkacak kadar yeteneğe sahip.”
Murillo’nun City Ground’dan ayrılmasına gerek olmaması
Murillo’yu City Ground’da tutmanın getirdiği sayısız zorluklar konusunda daha fazla sorgulanan Walker, şunları ekledi: “Bence futbol şu anda öyle bir aşamada ki, büyük bir teklif gelirse seni satarlar. Ve eminim Forest da öyle yapacaktır.
“Ancak kulüp, onu birinci sınıf bir futbolcu olarak gördüğü için en yüksek teklifi bekliyor. Ve o gerçekten de birinci sınıf bir futbolcu. Peki, onun yerini nasıl doldurursunuz? Onun gibi bir oyuncuyu her gün bulamazsınız. Bu yüzden, şahsen, [Elliot] Anderson’ın ayrıldığı göz önüne alındığında, kulübün onu elinden geldiğince uzun süre tutmaya çalışacağını düşünüyorum. Zaten birkaç yıl sonra, bazen herkesin transfer olmak istediği olur.
“Hırsı anlıyorum. Ama benim için Forest, ülkedeki diğer kulüpler kadar her zaman iyi bir kulüp. Yani hırs, ayrılmak değil. Hırs, kulübünüzü en, en iyi hale getirmektir. Ve bence eğer onda bu hırs varsa, o zaman takımı onun etrafında kurarız. Ve kesinlikle onun etrafında bir takım kurarsanız, Nottingham Forest’ı en iyi takım haline getirirsiniz. Çünkü eğer birinci sınıf bir oyuncuysanız, işiniz budur.
“Her zaman bir sonraki kulübe gitmekle ilgili değildir. Tamam, Forest ona para ödemek zorunda, ama adil bir şekilde ödemek zorundalar. Ve eminim ki ödeyeceklerdir. Onu orada 10 yıl boyunca görmek ve kulübün ne kadar ileri gidebileceğini görmek isterim. İşte bu, taraftarlar, şehir ve herkes için özel olan kısımdır.”
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Nottingham Forest, parlak bir geleceğe doğru ilerliyor
Murillo, Forest formasıyla şimdiden 113 maça çıktı ve FA Kupası ile Avrupa Ligi yarı finallerinde de boy göstererek kendini Premier Lig’de kanıtlamış bir oyuncu haline geldi. Kırmızılar’ın savunmasının merkezinde, otoriter Sırp Nikola Milenkovic ile müthiş bir ikili oluşturdu.
Oliver Glasner'in teknik direktörlük görevini devralmasıyla City Ground'da yeni bir dönem başlıyor. İngiltere'nin yıldızı Anderson'ın Manchester City'ye transfer olmasının ardından, kulübün değerli oyuncularını elinde tutarak parlak bir gelecek inşa edebileceği umuluyor.
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