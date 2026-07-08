Nottingham Forest, Murillo’yu 10 yıl boyunca kadrosunda tutabilir mi? Reds efsanesi Des Walker, bu ‘sakin’ Brezilyalı stoperin City Ground’dan ayrılmasına gerek olmadığını açıklıyor

2023 yazında İngiltere’ye gelen Murillo’nun sözleşmesinin bitmesine dört yıl daha var. O, birçok çağdaşı oyuncunun sahip olduğu “kafa vur, tekmele” tarzından çok daha fazlasını takımın ortak hedefine katan gizemli bir şovmen olarak taraftarların gözdesi haline geldi.

Murillo, saha içinde ve dışında mevcut ortamına uyum sağlamış durumda ve bir değişiklik yapmayı düşündüğüne dair hiçbir işaret vermemiştir. Bununla birlikte, milli takımda da kendini kanıtlamaya başlamasıyla birlikte, yüksek meblağlı tekliflerin bir noktada Forest’ın kararlılığını sınayabileceği öne sürülmektedir.

Hatta bazıları, bu değişken 24 yaşındaki oyuncunun, oynadığı pozisyonda 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) değerindeki ilk oyuncu olabileceğini iddia ediyor. Bu konu şimdilik tartışmaya açık olsa da, Forest şimdilik Murillo’yu kendi oyuncularından biri olarak görmekten memnun.