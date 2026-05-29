Nottingham Forest, Manchester City ile adı anılan yıldız için 100 milyon sterlinin üzerinde bir fiyat biçerken, ‘eski usul orta saha oyuncusu’ Elliot Anderson ‘en iyilerinden biri olabilir’

Etihad Stadyumu ve Old Trafford’da ilgi duyulsa da, Anderson’ı City Ground’dan koparmak kolay olmayacak. Forest’ın sahibi Evangelos Marinakis, en sert pazarlıkçılar arasında yer almasıyla tanınıyor ve Trentside’daki yetkililer söz konusu anlaşmadan önemli ölçüde fayda sağlamadıkça hiçbir transferi onaylamayacaktır.

Eğer gelecek vaat eden bu İngiliz milli oyuncuyu satma ve onun sayesinde elde edilen geliri başka bir yere yatırma kararı alınırsa, kulübün kasası önemli ölçüde dolabilir.

Anderson'ın transfer bedelinin 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) üzerinde olacağı öne sürülüyor. City ve United gibi kulüpler, Thomas Tuchel'in Three Ambitious Lions planlarının bir parçası olarak bu yazki Dünya Kupası'nı aydınlatacak bu oyuncuyu kadrolarına katmak istiyorlarsa, 100 milyon sterlinin üzerinde bir bedel ödemek zorunda kalacaklar.