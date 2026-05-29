Nottingham Forest, Manchester City ile adı anılan yıldız için 100 milyon sterlinin üzerinde bir fiyat biçerken, ‘eski usul orta saha oyuncusu’ Elliot Anderson ‘en iyilerinden biri olabilir’
Anderson çok rağbet görüyor ama bedeli oldukça yüksek
Etihad Stadyumu ve Old Trafford’da ilgi duyulsa da, Anderson’ı City Ground’dan koparmak kolay olmayacak. Forest’ın sahibi Evangelos Marinakis, en sert pazarlıkçılar arasında yer almasıyla tanınıyor ve Trentside’daki yetkililer söz konusu anlaşmadan önemli ölçüde fayda sağlamadıkça hiçbir transferi onaylamayacaktır.
Eğer gelecek vaat eden bu İngiliz milli oyuncuyu satma ve onun sayesinde elde edilen geliri başka bir yere yatırma kararı alınırsa, kulübün kasası önemli ölçüde dolabilir.
Anderson'ın transfer bedelinin 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) üzerinde olacağı öne sürülüyor. City ve United gibi kulüpler, Thomas Tuchel'in Three Ambitious Lions planlarının bir parçası olarak bu yazki Dünya Kupası'nı aydınlatacak bu oyuncuyu kadrolarına katmak istiyorlarsa, 100 milyon sterlinin üzerinde bir bedel ödemek zorunda kalacaklar.
Anderson nasıl tam anlamıyla bir orta saha oyuncusu haline geldi?
Anderson’ın değeri Kuzey Amerika’da daha da yükselebilir. Eski Forest orta saha oyuncusu Colback, Bally Bet ile yaptığı röportajda GOAL’a Anderson’ın şu anki durumu ve gelecekte neler başarabileceği sorulduğunda şöyle konuştu: “O gerçekten çok, çok iyi bir oyuncu. Her şeyi yapan, çok geleneksel bir orta saha oyuncusu.
Günümüzde 6 numara, 8 numara, 10 numara gibi pozisyonlar var. Elliot ise her şeyi yapıyor. Defansif oyunu harika. Topla oynarken oyunu yönlendiriyor ve çok iyi. Yaratıcı ve aynı zamanda ileriye de çıkıyor. Her şeyi yapan oyunculardan biri. En iyilerinden biri olabilir.”
Murillo, Forest'ın biraz özel olan bir başka yıldızı
Anderson, Forest kadrosundaki tek yıldız değil; Morgan Gibbs-White da o efsanevi Garibaldi forması altında oyununu etkileyici bir seviyeye taşıyan isimlerden biri. Bu oyun kurucu ikilisinin yanı sıra, Brezilyalı stoper Murillo da savunmada parlıyor.
Colback, bu iri yapılı Güney Amerikalı oyuncu City Ground'a geldiğinde oradaydı ve topu iyi kullanan 23 yaşındaki oyuncunun biraz farklı olduğunu fark etti: “Onu birkaç kez izledim. Stadyumda canlı izlediğimde, sanki bir hatası varmış gibi görünen oyunculardan biri. Ama oyunu çok iyi okuyor ve çok iyi tepki veriyor.
“Onlar [Forest] bu sezon sakatlıklar nedeniyle onu biraz özlediler ve bu durum formlarına biraz yansıdı. Ama bence bu kulübün başarısı, son birkaç yıldır transferler gerçekten çok iyi - bunun için kulüp sahibine teşekkür etmek gerekir.”
2026'nın yıldızları, City Ground'da tüm zamanların en iyileri arasına girebilir
Murillo, City Ground'da 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme yerine getirilirse, takımın sembolü haline gelen 10 numaralı Gibbs-White gibi, o da Reds'te modern bir efsane olarak yerini sağlamlaştırabilir.
Bu kategoriye giren birkaç oyuncu, son zamanlarda tanıdık ortamlarına geri döndü - 2022'de takımın yükselmesini sağlayan Colback da dahil.
