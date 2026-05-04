Premier Lig, her iki oyuncunun da beyin sarsıntısı nedeniyle oyundan çıkmadığını doğrulasa da, Chelsea’nin Cumartesi günü Anfield’da Liverpool ile oynanacak lig maçı öncesinde FA’nın ‘oyuna dönüş kılavuzuna’ uyması gerektiğinden, Sanchez önümüzdeki günlerde belirli aralıklarla kontrollerden geçmek zorunda kalacak. Bu protokoller, oyuncu güvenliğini ön planda tutmak üzere tasarlanmış olup, hiçbir sporcunun nörolojik semptomlardan tamamen kurtulmadan yüksek yoğunluklu temaslı antrenmanlara dönmemesini garanti altına almaktadır.

The Standard'a göre, Chelsea, Sanchez'in Liverpool maçında oynayıp oynayamayacağını öğrenmeden önce, Cobham'daki kulüp sağlık ekibinin beyin sarsıntısı protokolü değerlendirmelerinin sonuçlarını beklemek zorunda. Yönergeler oldukça katı; test aşamalarından herhangi birinde başarısız olan oyuncular en az 12 gün dinlenmek zorunda. Forest yenilgisi ile Merseyside deplasmanı arasındaki kısa süre göz önüne alındığında, bu planlanan testlerde herhangi bir aksilik olması durumunda Sanchez'in bu maçta oynaması neredeyse imkansız hale gelir.