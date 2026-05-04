Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlığın ardından Chelsea’nin beyin sarsıntısı protokolünü devreye sokmasıyla Robert Sanchez, Liverpool maçı öncesinde zamanla yarışıyor
Sanchez sağlık kontrolünden geçiyor
Chelsea, Sanchez'in hafta sonu Liverpool maçında forma giyebilmesi umuduyla beyin sarsıntısı protokollerini uygularken, kaleci önümüzdeki günlerde kulüp bünyesinde bir dizi değerlendirmeden geçecek. Cobham'daki kulüp sağlık ekibinin iyileşme sürecini üstlenmesiyle, kalecinin sezonun en önemli maçlarından birinde sahaya çıkıp çıkamayacağı belirsizliğe düştü.
Chelsea kalecisi, Pazartesi günü Nottingham Forest'a 3-1 yenildikleri maçın 66. dakikasında, yüzünde büyük bir yara oluşan Forest orta saha oyuncusu Morgan Gibbs-White ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyundan çıktı. Sanchez başlangıçta başına bandaj sararak oyuna devam etmeye çalışsa da, sonunda oyundan çıkarılması kararı alındı ve yerine Filip Jorgensen oyuna girdi.
Sıkı oyuna dönüş kuralları devreye girdi
Premier Lig, her iki oyuncunun da beyin sarsıntısı nedeniyle oyundan çıkmadığını doğrulasa da, Chelsea’nin Cumartesi günü Anfield’da Liverpool ile oynanacak lig maçı öncesinde FA’nın ‘oyuna dönüş kılavuzuna’ uyması gerektiğinden, Sanchez önümüzdeki günlerde belirli aralıklarla kontrollerden geçmek zorunda kalacak. Bu protokoller, oyuncu güvenliğini ön planda tutmak üzere tasarlanmış olup, hiçbir sporcunun nörolojik semptomlardan tamamen kurtulmadan yüksek yoğunluklu temaslı antrenmanlara dönmemesini garanti altına almaktadır.
The Standard'a göre, Chelsea, Sanchez'in Liverpool maçında oynayıp oynayamayacağını öğrenmeden önce, Cobham'daki kulüp sağlık ekibinin beyin sarsıntısı protokolü değerlendirmelerinin sonuçlarını beklemek zorunda. Yönergeler oldukça katı; test aşamalarından herhangi birinde başarısız olan oyuncular en az 12 gün dinlenmek zorunda. Forest yenilgisi ile Merseyside deplasmanı arasındaki kısa süre göz önüne alındığında, bu planlanan testlerde herhangi bir aksilik olması durumunda Sanchez'in bu maçta oynaması neredeyse imkansız hale gelir.
Nottingham Forest da sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor
Çarpışmanın yarattığı tahribat, Stamford Bridge’in sağlık odasıyla sınırlı kalmadı. Morgan Gibbs-White, birkaç dikiş atılması gereken ciddi bir kafa yaralanması geçirdi. Forest da, Perşembe günü Villa Park’ta oynanacak Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Aston Villa’ya karşı oynayıp oynayamayacağına karar vermeden önce, oyuncuyu aynı şekilde muayene etmek zorunda kalacak. Premier Lig’de hayati önem taşıyan puanlar için mücadele eden iki takım için, bu öğleden sonra ağır kayıpların yaşandığı bir gün oldu.
Pazartesi günkü maçın başlarında, Chelsea'de ilk kez forma giyen Jesse Derry ile Forest'ın savunma oyuncusu Zach Abbott'ın kafalarının çarpışması sonucu Derry bilincini kaybetti ve sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kaldı. Derry, bilincini geri kazanmadan önce hastaneye kaldırıldı ve hastanede önlem amaçlı testlerden geçirildi. Abbott, maçta resmi olarak beyin sarsıntısı protokolü gereği oyundan çıkan tek oyuncuydu, bu da karşılaşmanın fiziksel yoğunluğunu gözler önüne serdi.
Chelsea'nin Avrupa hedeflerine etkisi
Sanchez’in olası yokluğu Chelsea’nin şansını etkileyecektir; zira ligi ilk beşte bitirme hedefleri, sezonun bitmesine üç maç kala resmen sona ermiştir.
Altıncı sıradaki Bournemouth'un dört puan gerisinde bulunan Blues, bu Cumartesi Liverpool ile Anfield'da zorlu bir deplasmana çıkacak. Bu kritik maçın ardından, takımın ligdeki son sıralamasını belirleyecek Tottenham ve Sunderland ile oynayacağı son iki maç geliyor. Blues hala Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansına sahip, ancak bunun için altıncı sırada bitirmeli ve Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni kazanıp ilk beşte bitirmesini ummalı.