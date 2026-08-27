Yeni transfer, City Ground'a gelişinden dolayı büyük heyecan duyduğunu dile getirirken, Oliver Glasner'in antrenörlük tarzının oyununu bir sonraki seviyeye taşıyacağına inandığını söyledi.

Kulübün medya kanallarına yapılan resmî açıklamada konuşan Delap, "Başlamak için gerçekten sabırsızlanıyorum, burası büyük bir tarihe sahip dev bir kulüp. Menajerle konuştum ve onun tarzını beğendim, gelişmeme gerçekten yardımcı olup bir sonraki adımı atmamı sağlayacak kişinin o olabileceğini düşünüyorum ve umarım buraya goller getirebilirim.

"City Ground'daki gürültüyü duymak ve taraftarların benim yanımda olmasını görmek için sabırsızlanıyorum çünkü onların ne kadar gürültülü ve ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Takım olarak gerçekten güçlü bir şey inşa edebiliriz ve ana hedef Premier League'de zirveye oynamak ve üst düzey bir kulüp olmak."