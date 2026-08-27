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Adhe Makayasa

Çeviri:

Nottingham Forest, Liam Delap'ı Chelsea'den £50 milyon karşılığında beş yıllık sözleşmeyle transfer etti

Transfers
L. Delap
Chelsea
Premier Lig
Nottingham Forest

Nottingham Forest, forvet Liam Delap'ın Chelsea'den 5 yıllık sözleşmeyle £50 milyonluk flaş transferini tamamladı. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, başlangıçta £45 milyon bonservis ve £5 milyon bonus karşılığında City Ground'a gelirken, Stamford Bridge'deki tek sezonunda ilk 11 fırsatlarını sınırlı bulmasının ardından Premier League'deki formunu yeniden yakalamayı hedefliyor.

  • Forest transferi bitirdi

    Forest, başlangıçta 45 milyon sterlin artı 5 milyon sterlin bonus içeren anlaşmayla Delap transferini resmen tamamladı. 23 yaşındaki forvet, Chelsea'de geçirdiği sadece bir sezonun ardından 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Bu transfer, Chelsea'ye anında 20 milyon sterlin transfer kârı sağladı; kulüp forveti Haziran 2025'te Ipswich Town'dan yaklaşık 30 milyon sterline kadrosuna katmıştı.


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    Delap yeni dönemin tadını çıkarıyor

    Yeni transfer, City Ground'a gelişinden dolayı büyük heyecan duyduğunu dile getirirken, Oliver Glasner'in antrenörlük tarzının oyununu bir sonraki seviyeye taşıyacağına inandığını söyledi.

    Kulübün medya kanallarına yapılan resmî açıklamada konuşan Delap, "Başlamak için gerçekten sabırsızlanıyorum, burası büyük bir tarihe sahip dev bir kulüp. Menajerle konuştum ve onun tarzını beğendim, gelişmeme gerçekten yardımcı olup bir sonraki adımı atmamı sağlayacak kişinin o olabileceğini düşünüyorum ve umarım buraya goller getirebilirim.

    "City Ground'daki gürültüyü duymak ve taraftarların benim yanımda olmasını görmek için sabırsızlanıyorum çünkü onların ne kadar gürültülü ve ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Takım olarak gerçekten güçlü bir şey inşa edebiliriz ve ana hedef Premier League'de zirveye oynamak ve üst düzey bir kulüp olmak."

  • Kanıtlanmış geçmiş iyimserlik yaratıyor

    Geçen sezon ligde yalnızca bir gol atmasına rağmen, Delap'ın üst düzey liglerde tehlikeli bir forvet olduğuna dair soy ağacı tartışmasızlığını koruyor. Eski savunmacı Rory Delap'in oğlu, 2024-25 sezonunda Ipswich'te dikkatleri üzerine çekti; kulüp küme düşse de ligde 12 gol kaydetti. Delap ayrıca o sezon, hızı, gücü ve agresif top taşıma becerisi sayesinde Premier League'deki tüm forvetler arasında en yüksek rakam olan 26 şutla sonuçlanan top taşıma kaydetti.

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  • Zorlu bir hücum rekabeti bekliyor

    Delap, Chris Wood, Igor Jesus ve Arnaud Kalimuendo ile birlikte santrfor pozisyonu için kıyasıya sürecek dört kişilik bir rekabetin içine giriyor. 23 yaşındaki oyuncu, Forest'ın bu hafta sonu Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a gideceği maçta ilk kez forma giyebilir. Forest, lig açılışında ve Carabao Cup'ta Leeds United'a üst üste aldığı yenilgilerin ardından toparlanmayı hedefliyor. Fizik gücü ve gol önündeki acımasızlığı, şimdi City Ground taraftarları nezdinde bu yüksek bonservis bedelini haklı çıkarmak zorunda.

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