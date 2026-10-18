Arsenal, City Ground’da Nottingham Forest’ı zorlu geçen maçta 0-1 mağlup ederek Premier League’de zirve takibini sürdürdü. Mikel Arteta’nın takımı topa %74 oranında sahip olurken mücadele, bir tarafın uzun süreli saha hâkimiyeti ile diğer tarafın geride kurduğu savunmanın direnci arasında geçti. Topa sahip olmasına rağmen Arsenal, maçın büyük bölümünde Forest’ın disiplinli savunmasını aşmakta zorlandı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda Noni Madueke’nin oyuna girmesiyle maçın taktik dengesi değişti. Arsenal, 629 pasını net gol fırsatlarına dönüştürmekte zorlansa da aradığı golü 80. dakikada buldu. Declan Rice’ın asistinde Madueke ağları havalandırdı. Forest son bölümde baskı kurmaya çalıştı ancak maç boyunca yalnızca iki isabetli şut çekebildi. Arsenal savunması da sağlam durarak deplasmanda üç puanı gol yemeden aldı.