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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Nottingham Forest karşısında Arsenal oyuncu puanları: Noni Madueke, City Ground'daki zorlu maçta galibiyeti getiren isim oldu

Arsenal
Nottingham Forest
Nottingham Forest - Arsenal
Premier Lig

Arsenal, oyuna sonradan giren Noni Madueke’nin ikinci yarıda attığı golle Nottingham Forest’ı 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Topa hakim olmasına rağmen Arsenal, City Ground’da golü bulana kadar sabırlı olmak zorunda kaldı.

Arsenal, City Ground’da Nottingham Forest’ı zorlu geçen maçta 0-1 mağlup ederek Premier League’de zirve takibini sürdürdü. Mikel Arteta’nın takımı topa %74 oranında sahip olurken mücadele, bir tarafın uzun süreli saha hâkimiyeti ile diğer tarafın geride kurduğu savunmanın direnci arasında geçti. Topa sahip olmasına rağmen Arsenal, maçın büyük bölümünde Forest’ın disiplinli savunmasını aşmakta zorlandı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Noni Madueke’nin oyuna girmesiyle maçın taktik dengesi değişti. Arsenal, 629 pasını net gol fırsatlarına dönüştürmekte zorlansa da aradığı golü 80. dakikada buldu. Declan Rice’ın asistinde Madueke ağları havalandırdı. Forest son bölümde baskı kurmaya çalıştı ancak maç boyunca yalnızca iki isabetli şut çekebildi. Arsenal savunması da sağlam durarak deplasmanda üç puanı gol yemeden aldı.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Kaleci ve savunma

    David Raya - 7/10

    Şutları kurtarma açısından İspanyol kaleci için nispeten sakin bir akşamdı; yalnızca iki kurtarış yapması gerekti. Ancak pozisyon alışı kusursuzdu. Yardımcı bir oyun kurucu gibi de görev yaparak Arsenal'ın savunma çizgisini önde tutmasına ve topu etkili biçimde yeniden dolaşıma sokup ev sahibi üzerindeki baskıyı sürdürmesine yardımcı oldu.

    Riccardo Calafiori - 7/10

    İtalyan oyuncu bu sistemde kendini rahat hissettiğini göstermeyi sürdürüyor ve sol kanatta mükemmel bir denge sağlıyor. Bire bir mücadelelerde sağlam durdu, Forest kontraatağa çıkmaya çalıştığında ise büyük bir soğukkanlılık gösterdi. Hata payını çok düşük tutan savunma hattına katkı sağladı.

    Gabriel - 8/10

    Hava toplarındaki üstünlüğü ve araya girerken sergilediği agresiflikle Gabriel, gol yemeyen savunmanın temel direğiydi. Girdiği 13 hava topu mücadelesinin çoğunu kazanarak Forest'ın uzun toplarla çıkışlarını Arsenal ceza sahasında ciddi bir tehlike yaratamadan etkisiz hâle getirdi.

    Ezri Konsa - 7/10

    Forma giyemeyen William Saliba'nın yerine ilk 11'de başlayan Konsa, son derece profesyonel bir performans sergiledi. Oyunu çok iyi okudu ve Gabriel'i iyi tamamladı. Böylece oyuncu değişikliğine rağmen savunmadan geçişlerin aksamamasını sağladı.

    Ben White - 6/10

    66. dakikada oyundan çıkana kadar alışıldık bir Ben White performansı sergiledi. Hücumda bindirmeleriyle her zamanki tehdidini oluşturdu ve taktik disiplinini korudu, ancak sahada kaldığı sürede gol sessizliğini bozacak son pası veremedi. Arteta'nın daha fazla hareketlilik arayışıyla yerini Jurrien Timber'a bıraktı.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Orta saha

    Martin Odegaard - 7/10

    Kaptan, Arsenal'ın 629 paslık oyununu yönlendiren başlıca isimdi ve Forest'ın geride kurduğu savunma bloğunda sürekli boşluk aradı. Doğrudan bir gol katkısı yapmasa da baskı altında topu koruma becerisi, Arsenal'ın yüzde 74'lük topa sahip olma oranında belirleyici rol oynadı.

    Declan Rice - 8/10

    Rice, geniş bir alanı kat ederek Forest'ın geçiş hücumlarını engelledi ve bir kez daha orta sahanın dinamosu oldu. Maçın 80. dakikasında oyun görüşünü ve becerisini ortaya koyarak Madueke'nin galibiyet golünün asistini yaptı.

    Bruno Guimaraes - 6/10

    Kalabalık merkez bölgelerden savunmanın kilidini açacak pası bulmakta zorlanan orta saha oyuncusu için biraz hayal kırıklığı yaratan bir akşamdı. Savunmada çok çalıştı ancak Arsenal farklı bir yaratıcı çözüm ararken 66. dakikada yerini Mikel Merino'ya bıraktı.

    Eberechi Eze - 5/10

    Oyun kurucu için beklentilerin altında kalan bir maçtı; oyuna her zamanki etkisini gösteremedi. Forest'ın fiziksel gücü yüksek orta sahası karşısında boş alan bulmakta zorlandı ve devre arasında yerini maçın galibiyet golünü atan Noni Madueke'ye bıraktı.

  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Bukayo Saka - 6/10

    Forest savunması Saka’ya karşı sık sık iki oyuncuyla önlem aldı ve bire bir pozisyonlardaki etkisini sınırladı. Saka sürekli tehdit oluşturup savunmacıları yerlerinden çıkarmaya yardımcı olsa da bireysel olarak maça damga vuramadı.

    Kai Havertz - 6/10

    Arteta kısa süre önce Havertz’in 30 gol atan bir forvet olabileceğini söylemişti ancak Havertz bu maçta bitiriciliğinden çok takım için gösterdiği özverili ve taktiksel performansla öne çıktı. 66. dakikada oyundan alınmadan önce stoperleri iyi meşgul ederek hücumun odak noktası oldu.

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  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Noni Madueke - 9/10

    Maçın gidişatını değiştiren isim. Devre arasında oyuna girdikten sonra Arsenal hücumuna hız ve dikine oyun kattı. 53. dakikada sarı kart görmesine rağmen konsantrasyonunu korudu ve 80. dakikada galibiyet golünü atarak takımına üç puanı getirdi.

    Mikel Merino - 6/10

    66. dakikada oyuna giren Merino, maçın son çeyreğinde orta sahaya boy ve fiziksel güç kattı. Arsenal'ın galibiyeti korumasına yardımcı oldu.

    Jurrien Timber - 6/10

    66. dakikada Ben White'ın yerine oyuna girdi. Forest'ın son bölümde daha açık oynamaya çalıştığı anlarda, geriye dönüşlerde biraz daha hız sağladı.

    Viktor Gyokeres - 6/10

    Hücumda farklı bir tehdit oluşturması için Havertz'in yerine oyuna alındı. Gol atmasa da varlığı, golün geliştiği süreçte Forest savunmacılarını geride kalmaya zorladı.

    Mikel Arteta - 8/10

    Arteta, oyuna müdahale eden değişiklikleriyle yüksek notu hak etti. Maçın durağanlaştığını görerek Madueke'yi devre arasında oyuna alma kararı isabetli çıktı. Kanat oyuncusu, maçın tek golünü attı.

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