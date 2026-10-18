David Raya - 7/10

Şutları kurtarma açısından İspanyol kaleci için nispeten sakin bir akşamdı; yalnızca iki kurtarış yapması gerekti. Ancak pozisyon alışı kusursuzdu. Yardımcı bir oyun kurucu gibi de görev yaparak Arsenal'ın savunma çizgisini önde tutmasına ve topu etkili biçimde yeniden dolaşıma sokup ev sahibi üzerindeki baskıyı sürdürmesine yardımcı oldu.

Riccardo Calafiori - 7/10

İtalyan oyuncu bu sistemde kendini rahat hissettiğini göstermeyi sürdürüyor ve sol kanatta mükemmel bir denge sağlıyor. Bire bir mücadelelerde sağlam durdu, Forest kontraatağa çıkmaya çalıştığında ise büyük bir soğukkanlılık gösterdi. Hata payını çok düşük tutan savunma hattına katkı sağladı.

Gabriel - 8/10

Hava toplarındaki üstünlüğü ve araya girerken sergilediği agresiflikle Gabriel, gol yemeyen savunmanın temel direğiydi. Girdiği 13 hava topu mücadelesinin çoğunu kazanarak Forest'ın uzun toplarla çıkışlarını Arsenal ceza sahasında ciddi bir tehlike yaratamadan etkisiz hâle getirdi.

Ezri Konsa - 7/10

Forma giyemeyen William Saliba'nın yerine ilk 11'de başlayan Konsa, son derece profesyonel bir performans sergiledi. Oyunu çok iyi okudu ve Gabriel'i iyi tamamladı. Böylece oyuncu değişikliğine rağmen savunmadan geçişlerin aksamamasını sağladı.

Ben White - 6/10

66. dakikada oyundan çıkana kadar alışıldık bir Ben White performansı sergiledi. Hücumda bindirmeleriyle her zamanki tehdidini oluşturdu ve taktik disiplinini korudu, ancak sahada kaldığı sürede gol sessizliğini bozacak son pası veremedi. Arteta'nın daha fazla hareketlilik arayışıyla yerini Jurrien Timber'a bıraktı.