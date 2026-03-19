(C)Getty Images
Çeviri:
Nottingham Forest'ın yıldızı yaz transfer döneminde büyük bir transfer için hazırlık yaparken, Manchester City, Manchester United'ın önünde 80 milyon sterlinlik Elliott Anderson yarışında başı çekiyor
City’nin orta saha dinamizmi için taktiksel çözümü
Bu sezon tüm turnuvalarda 39 maça çıkan, 2 gol ve 3 asist kaydeden Anderson için Nottingham Forest'ın en az 80 milyon sterlin (107,5 milyon dolar) transfer ücreti talep etmesi bekleniyor. Forest'ın 17. sırada yaşadığı zorluklara rağmen — sadece gol farkıyla küme düşme hattından kurtulmuş olsa da — Anderson'ın enerjisi tam da Manchester City'nin ihtiyacı olan şey. Pep Guardiola'nın takımı, Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenip Premier Lig'de lider Arsenal'in 9 puan gerisine düşerek geçirdiği sönük bir sezonun ardından bu yaz kadrosunu yeniden yapılandırmak istiyor.
Bu zayıflık, Nico O'Reilly'nin ilk 11'de yer almadığı maçta Bernardo Silva ve Rodri'nin destekten yoksun kaldığı Madrid karşılaşmasında açıkça ortaya çıktı. Anderson'ın transferi, sadece bu acil taktiksel sorunu çözmekle kalmayacak, aynı zamanda City'nin gerekli kadro revizyonunun da temel taşı olacak.
- Getty Images Sport
Manchester United, Casemiro'nun yerini alacak bir oyuncu arıyor
Manchester United için, takımdan ayrılan Casemiro'nun yerine bir "6 numara" transfer etmek mutlak öncelik teşkil ediyor ve Anderson bu listenin başında yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar şu anda Premier Lig tablosunda üçüncü sırada bulunuyor ve Manchester City'nin cazibesine rağmen, United yetkilileri geçen yaz Şampiyonlar Ligi'nde yer almadan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'yu kadroya katmayı başardıklarını gerekçe göstererek bu yarışta galip gelebilecekleri konusunda umutlu. Kulübün markası büyük bir çekim gücü olmaya devam etse de, ilk dörtte yer almak, bu tür yüksek profilli transferler için hala önemli bir finansal engel olarak görülüyor. Ayrıca, kulüp yönetimi Michael Carrick'in etkileyici geçici dönem performansını "elit" seviyede bir teknik direktörün potansiyeliyle karşılaştırırken, nihai karar kalıcı teknik direktör atamasına bağlı olacak.
Kısa listede yer alan diğer adaylar
Anderson transferi gerçekleşmezse diye, United Premier Lig'de kendini kanıtlamış yeteneklerden oluşan bir aday listesi hazırladı. Brighton'dan Carlos Baleba, kulüp içinde tartışılan isimlerden biri; kulüp, bir aracı vasıtasıyla ön görüşme talebinde bulundu. Ancak Kamerunlu oyuncu için yapılacak herhangi bir transfer pahalıya mal olacak; Brighton'ın oyuncuyu 100 milyon sterlin (134 milyon dolar) gibi devasa bir rakamla değerlediği bildiriliyor.
Crystal Palace'ın yıldızı Adam Wharton ve Newcastle'dan Sandro Tonali de değerlendirilen isimler arasında. Wharton pas yeteneği ile takdir ediliyor olsa da, United'ın aradığı fiziksel profile uyup uymadığı konusunda soru işaretleri var.
- Getty Images Sport
Kadro revizyonu ve ayrılma planları
Bu iddialı hamleleri finanse etmek için Manchester United, birkaç önemli oyuncunun takımdan ayrılmasını bekliyor. Hem Marcus Rashford hem de Rasmus Hojlund, yeni bir sol kanat oyuncusu ve muhtemelen bir stoper transferini karşılamak üzere transfer bütçesine katkı sağlamak amacıyla takımdan gönderilebilir. Harry Maguire’ın geleceği de, kulüpte olası bir yeni sözleşmeyle ilgili görüşmelerin son aşamalarına yaklaşmasıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Reklam