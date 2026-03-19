Nottingham Forest'ın yıldızı yaz transfer döneminde büyük bir transfer için hazırlık yaparken, Manchester City, Manchester United'ın önünde 80 milyon sterlinlik Elliott Anderson yarışında başı çekiyor

Bu sezon tüm turnuvalarda 39 maça çıkan, 2 gol ve 3 asist kaydeden Anderson için Nottingham Forest'ın en az 80 milyon sterlin (107,5 milyon dolar) transfer ücreti talep etmesi bekleniyor. Forest'ın 17. sırada yaşadığı zorluklara rağmen — sadece gol farkıyla küme düşme hattından kurtulmuş olsa da — Anderson'ın enerjisi tam da Manchester City'nin ihtiyacı olan şey. Pep Guardiola'nın takımı, Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenip Premier Lig'de lider Arsenal'in 9 puan gerisine düşerek geçirdiği sönük bir sezonun ardından bu yaz kadrosunu yeniden yapılandırmak istiyor.

Bu zayıflık, Nico O'Reilly'nin ilk 11'de yer almadığı maçta Bernardo Silva ve Rodri'nin destekten yoksun kaldığı Madrid karşılaşmasında açıkça ortaya çıktı. Anderson'ın transferi, sadece bu acil taktiksel sorunu çözmekle kalmayacak, aynı zamanda City'nin gerekli kadro revizyonunun da temel taşı olacak.