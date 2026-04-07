The Mirror’a göre, City yönetimi Anderson’ı öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi ve 65 milyon sterlinlik bir anlaşma ile onu kadroya katma konusunda giderek daha fazla güven kazanıyor. Pep Guardiola'nın takımı, 23 yaşındaki oyuncuyu orta saha motoruna öncelikli bir takviye olarak belirledi. Yerel rakipler United, Chelsea ve Tottenham da ilgilerini belirtmiş olsa da, kulüp bu yarışta galip gelmeye hazır görünüyor. Oyuncu, Etihad Stadyumu'nu tercih ettiğini açıkça belirtti ve kulübün küme düşüp düşmemesine bakılmaksızın Forest'tan ayrılması bekleniyor.