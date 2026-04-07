Nottingham Forest'ın yıldızı tercihini açıkça belirtirken, Manchester City, 65 milyon sterlinlik Elliot Anderson transferinde Manchester United'ı geride bırakmaya hazırlanıyor
City, orta saha oyuncusu için en önde giden takım
The Mirror’a göre, City yönetimi Anderson’ı öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi ve 65 milyon sterlinlik bir anlaşma ile onu kadroya katma konusunda giderek daha fazla güven kazanıyor. Pep Guardiola'nın takımı, 23 yaşındaki oyuncuyu orta saha motoruna öncelikli bir takviye olarak belirledi. Yerel rakipler United, Chelsea ve Tottenham da ilgilerini belirtmiş olsa da, kulüp bu yarışta galip gelmeye hazır görünüyor. Oyuncu, Etihad Stadyumu'nu tercih ettiğini açıkça belirtti ve kulübün küme düşüp düşmemesine bakılmaksızın Forest'tan ayrılması bekleniyor.
Newcastle'dan Forest'a muhteşem bir yükseliş
Oyuncunun zirveye uzanan yolculuğu, 2022'de Bristol Rovers'a ilk kiralanmasından bu yana dikkat çekici bir seyir izledi. St James' Park'taki akademiden yetişen oyuncu, Temmuz 2024'te 35 milyon sterlinlik bir transferle resmi olarak Forest'a katıldı. Kısa sürede takımın vazgeçilmez bir parçası haline gelen oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 41 maça çıktı. Avrupa Ligi'nde 10 maça çıkan oyuncu, 2 gol ve 3 asistle, dayanıklılığı ve taktik zekasıyla hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde öne çıkan bir performans sergiledi.
Manchester United'ın orta saha yeniden yapılanma planları darbe aldı
Manchester United, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki transfer hamlesinin öncüsü olarak bu yetenekli orta saha oyuncusunu başlangıçta ideal hedef olarak görmüştü. Carrick’in bu göreve kalıcı olarak atanacağı tahmin ediliyor. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Casemiro’nun sezon sonunda Old Trafford’dan ayrılmasıyla birlikte, Kırmızı Şeytanlar seçeneklerini güçlendirmek için yeni oyunculara büyük ihtiyaç duyuyor. Kulübün yoğun ilgisine ve yönetim kadrosunun son yıllarda yaşanan uzun süren transfer dramlarını tekrarlamak istememesine rağmen, şimdi komşu takıma kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. Oyuncunun Etihad'ı tercih etmesi, Carrington'daki transfer ekibi için büyük bir darbe oldu.
Uluslararası yıldızın bundan sonraki adımları ne olacak?
City, Anderson'ın Dünya Kupası'na gitmeden önce transferini sonuçlandırmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun, geçen Haziran'da Andorra'ya karşı oynadığı ilk maçından bu yana sadece bir maçta kadro dışı kalmış olması nedeniyle, yaklaşan turnuvada Thomas Tuchel'in kadrosunda yer alması bekleniyor. Three Lions formasıyla çıktığı yedi maçın altısında ilk on birde yer alan oyuncu, Tuchel'in her iki hazırlık maçında da tamamen farklı kadrolar sahaya sürmeyi tercih etmesi nedeniyle, son Uruguay karşılaşmasını kaçırmıştı.