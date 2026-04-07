Goal.com
Canlı
Nottingham Forest v Fulham - Premier League
Moataz Elgammal

Çeviri:

Nottingham Forest'ın yıldızı tercihini açıkça belirtirken, Manchester City, 65 milyon sterlinlik Elliot Anderson transferinde Manchester United'ı geride bırakmaya hazırlanıyor

Transfers
M.City
E. Anderson
M. United
Nottingham Forest
Premier Lig

Manchester City, bu yaz Nottingham Forest'ın yıldızı Elliot Anderson'ı kadrosuna katma yarışında en önde yer aldığını düşünüyor. Orta saha oyuncusu, Premier Lig'in en çok rağbet gören yeteneklerinden biri haline geldi. Manchester United'ın yoğun ilgisine rağmen, Anderson, son şampiyon takıma transfer olmanın kendisi için en tercih edilen seçenek olduğunu açıkça belirtti.

  • City, orta saha oyuncusu için en önde giden takım

    The Mirror’a göre, City yönetimi Anderson’ı öncelikli hedeflerinden biri haline getirdi ve 65 milyon sterlinlik bir anlaşma ile onu kadroya katma konusunda giderek daha fazla güven kazanıyor. Pep Guardiola'nın takımı, 23 yaşındaki oyuncuyu orta saha motoruna öncelikli bir takviye olarak belirledi. Yerel rakipler United, Chelsea ve Tottenham da ilgilerini belirtmiş olsa da, kulüp bu yarışta galip gelmeye hazır görünüyor. Oyuncu, Etihad Stadyumu'nu tercih ettiğini açıkça belirtti ve kulübün küme düşüp düşmemesine bakılmaksızın Forest'tan ayrılması bekleniyor.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Newcastle'dan Forest'a muhteşem bir yükseliş

    Oyuncunun zirveye uzanan yolculuğu, 2022'de Bristol Rovers'a ilk kiralanmasından bu yana dikkat çekici bir seyir izledi. St James' Park'taki akademiden yetişen oyuncu, Temmuz 2024'te 35 milyon sterlinlik bir transferle resmi olarak Forest'a katıldı. Kısa sürede takımın vazgeçilmez bir parçası haline gelen oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda toplam 41 maça çıktı. Avrupa Ligi'nde 10 maça çıkan oyuncu, 2 gol ve 3 asistle, dayanıklılığı ve taktik zekasıyla hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde öne çıkan bir performans sergiledi.

  • Manchester United'ın orta saha yeniden yapılanma planları darbe aldı

    Manchester United, geçici teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki transfer hamlesinin öncüsü olarak bu yetenekli orta saha oyuncusunu başlangıçta ideal hedef olarak görmüştü. Carrick’in bu göreve kalıcı olarak atanacağı tahmin ediliyor. Brezilyalı tecrübeli oyuncu Casemiro’nun sezon sonunda Old Trafford’dan ayrılmasıyla birlikte, Kırmızı Şeytanlar seçeneklerini güçlendirmek için yeni oyunculara büyük ihtiyaç duyuyor. Kulübün yoğun ilgisine ve yönetim kadrosunun son yıllarda yaşanan uzun süren transfer dramlarını tekrarlamak istememesine rağmen, şimdi komşu takıma kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. Oyuncunun Etihad'ı tercih etmesi, Carrington'daki transfer ekibi için büyük bir darbe oldu.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Uluslararası yıldızın bundan sonraki adımları ne olacak?

    City, Anderson'ın Dünya Kupası'na gitmeden önce transferini sonuçlandırmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun, geçen Haziran'da Andorra'ya karşı oynadığı ilk maçından bu yana sadece bir maçta kadro dışı kalmış olması nedeniyle, yaklaşan turnuvada Thomas Tuchel'in kadrosunda yer alması bekleniyor. Three Lions formasıyla çıktığı yedi maçın altısında ilk on birde yer alan oyuncu, Tuchel'in her iki hazırlık maçında da tamamen farklı kadrolar sahaya sürmeyi tercih etmesi nedeniyle, son Uruguay karşılaşmasını kaçırmıştı.