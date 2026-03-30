Nottingham Forest'ın yıldızı İngiltere'deki basın toplantısında boy gösterirken, Elliot Anderson Manchester City ve Manchester United ile ilgili transfer söylentilerine yanıt verdi
Anderson, Dünya Kupası hayaline odaklanıyor
İngiltere'nin Japonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde basına konuşan Anderson, geleceği hakkındaki söylentilerden hiç etkilenmediğini vurguladı. İki Manchester devinin arasında yaşanabilecek bir transfer savaşının odağında olmasına rağmen, orta saha oyuncusunun önceliği kesinlikle milli takım ve kulübünün ligde kalma mücadelesinde. Anderson gazetecilere, "Bu yaz Dünya Kupası var, gözüm o maçlarda" dedi. "İngiltere için oynuyorum, formayı giyiyorum, şu anda tek düşündüğüm bu. Tüm maçlar aynı, sadece sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Giydiğim forma ne olursa olsun onun için mücadele ediyorum, tek yaptığım bu."
Manchester United büyük bir hamle hazırlıyor
Anderson ayakları yere basıyor olsa da, Old Trafford'dan gelen ilginin doruk noktasına ulaştığı bildiriliyor. Kırmızı Şeytanlar, kısa süre önce ayrılacağını açıklayan tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro'nun yerine uzun vadeli bir yedek arıyor. Michael Carrick'in takımının, Forest'lı oyuncuyu kadrosuna katmak için orta saha stratejisini baştan aşağı yenilemeye hazır olduğu söyleniyor. United, Anderson'ı Kobbie Mainoo'nun partneri olarak ideal bir modern orta saha oyuncusu olarak görüyor ve The Sun'a göre, bu oyuncuyu kadrosuna katmak için "elinden geleni" yapacak. City Ground'daki sözleşmesi 2029'a kadar süren Anderson'ın transferi ucuz olmayacak, ancak Old Trafford yönetimi, onun gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilmeleri için gerekli Premier Lig tecrübesine sahip olduğuna inanıyor.
Kulüp, orta saha kadrosunu 190 milyon sterlinlik bir yatırımla yeniden yapılandırmayı planlıyor
Pep Guardiola, yaşlanan birkaç ikonik oyuncunun yokluğuna hazırlanırken, City de transfer yarışında başı çekiyor. City’nin, Anderson’ın yanı sıra Newcastle’dan Sandro Tonali’yi de Etihad Stadyumu’na getirebilecek 190 milyon sterlinlik dev bir kadro yenileme planını değerlendirdiği bildiriliyor.
Rodri ve Bernardo Silva'nın geleceği belirsizliğini korurken, City'nin sportif direktörü Hugo Viana, Anderson'ı birincil hedef olarak belirledi. 23 yaşındaki oyuncunun kazanılan top kapma, orta ve faul sayılarındaki istatistiksel üstünlüğü, onu yaz transfer dönemi öncesinde piyasadaki en çok aranan İngiliz yeteneklerden biri haline getirdi.
Milli takımda en iyilerden ders almak
Şu an için Anderson, Thomas Tuchel’in İngiltere kadrosunda en iyilerden bir şeyler öğrenerek zamanını geçiriyor. Özellikle Arsenal’den Declan Rice ile çok sıkı bir bağ kurdu; pek çok kişi bu ikilinin, Three Lions’ı yaklaşan Dünya Kupası’na taşıyacağını düşünüyor. Anderson, uluslararası futbolun getirdiği zorluklara uyum sağlamasına yardımcı olan eski West Ham oyuncusuna teşekkür ediyor.
"Gerçekten çok iyi. Geldiğimden beri kendimi rahat hissetmemi sağladı, işin inceliklerini öğrenmeme yardımcı oldu. Sahadaki ilişkimiz gerçekten çok iyi," diye açıkladı Anderson. "Saha içinde ve dışında, onun oyun tarzını izleyerek ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." Bu uluslararası maça doğru spot ışıkları her zamankinden daha parlak bir şekilde yanarken, Anderson, kulüpteki geleceği nihayetinde East Midlands'da mı yoksa Kuzey Batı'da mı olursa olsun, sahada bir sonraki adımı atmaya hazır görünüyor.