Nottingham Forest'ın yıldızı İngiltere'deki basın toplantısında boy gösterirken, Elliot Anderson Manchester City ve Manchester United ile ilgili transfer söylentilerine yanıt verdi

Şu an için Anderson, Thomas Tuchel’in İngiltere kadrosunda en iyilerden bir şeyler öğrenerek zamanını geçiriyor. Özellikle Arsenal’den Declan Rice ile çok sıkı bir bağ kurdu; pek çok kişi bu ikilinin, Three Lions’ı yaklaşan Dünya Kupası’na taşıyacağını düşünüyor. Anderson, uluslararası futbolun getirdiği zorluklara uyum sağlamasına yardımcı olan eski West Ham oyuncusuna teşekkür ediyor.

"Gerçekten çok iyi. Geldiğimden beri kendimi rahat hissetmemi sağladı, işin inceliklerini öğrenmeme yardımcı oldu. Sahadaki ilişkimiz gerçekten çok iyi," diye açıkladı Anderson. "Saha içinde ve dışında, onun oyun tarzını izleyerek ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." Bu uluslararası maça doğru spot ışıkları her zamankinden daha parlak bir şekilde yanarken, Anderson, kulüpteki geleceği nihayetinde East Midlands'da mı yoksa Kuzey Batı'da mı olursa olsun, sahada bir sonraki adımı atmaya hazır görünüyor.