Nottingham Forest'ın West Ham ve diğer Premier Lig rakiplerinin ulaşamadığı bir atmosfere sahip olmasının nedeni - düşmanca City Ground faktörü öne çıkıyor
Trent Nehri kıyılarında gürültü kaçınılmaz
Trentside'daki sadık taraftar kitlesi, İngiliz futbolunun seçkin takımlarıyla omuz omuza mücadele ettiği dört sezon boyunca pek sevinç çığlıkları atacak fırsat bulamadı; şu anda ise üçüncü kez küme düşme mücadelesi veriliyor. Ancak sahadaki performans ne olursa olsun tribünlerden gelen tezahüratın eksikliği söz konusu değil.
Forest, geçen sezon yedinci sıraya yükselerek Avrupa kupalarına dönüşün keyfini çıkardı ve 2025-26 Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile yarı finalde karşılaşacak. Bu iki maçlık seride bolca tutku yaşanacağına şüphe yok.
City Ground'un atmosferini bu kadar özel kılan nedir?
Aynı durum, Vitor Pereira’nın takımının bu sezon içinde oynaması gereken üç Premier Lig iç saha maçı için de geçerli; bu maçların ilki, Pazar günü Burnley’nin City Ground’a konuk olacağı, klasik bir “altı puanlık” küme düşme mücadelesi olacak.
Bu maç, üst düzey maçların yer aldığı özel bir turun parçası olacak.
Bunun öncesinde, eski Forest kaptanı GOAL'a, ülkedeki herhangi bir stadyumla rekabet edebilecek bir atmosfere sahip olan "Dünyaca Ünlü City Ground" hakkında şunları söyledi: "Kesinlikle. Ve şu anda stadyumun en iyi yanı ne biliyor musunuz, hala sahaya çok yakın olması.
“Yeni stadyumların çoğunda saha ile seyirci arasında 3-4 metre mesafe var, bu da atmosfer için iyi değil. Örneğin, ben West Ham’dayken, takım Olimpiyat Stadyumu’na taşındı ve orada hiç atmosfer yoktu.
“Elbette Forest, maçın başlangıcında en iyi atmosferlerden birine sahip, taraftarlar olabildiğince yüksek sesle şarkı söylüyorlar - bu en güzel duygulardan biri. Maçtan sonra da, galibiyet aldığınızda - özellikle de evinizde Derby'yi yendiğinizde, o gün her zaman harika bir gündü!”
Premier Lig maçlarında VAR müdahalesinin neden desteklenmesi gerektiği
Forest, Burnley karşısında gereksiz bir gerilim yaşamamayı umuyor, ancak VAR müdahalesi sadece bir hafta boyunca aktif olarak teşvik edilecek. Bunun nedenini açıklayan Lansbury – ki kendisine 2016 yılında 25 yaşındayken testis kanseri teşhisi konmuştu – şöyle dedi: “Umarım bu bizim lehimize olur. Hafta sonu boyunca VAR kontrol edildiğinde 100 sterlin bağışlayacaklar, bu yüzden herkes VAR ekran işareti yapmaya başlar ve hakemi mümkün olduğunca oraya çağırmaya çalışırsa, bağışlar büyük bir memnuniyetle karşılanacaktır.”
Forest taraftarları, takımlarını Premier Lig'de kalmaları için coşkuyla destekleyebilecek mi?
Forest, deplasmana çıkan Clarets ile oynayacağı kritik maç öncesinde, Premier Lig'in küme düşme hattından sadece iki sıra ve üç puan uzaklıkta. Takımı güvenli bölgeye taşımak için zaman daralıyor.
Lansbury, Reds'in bu çizgiyi aşacağına inanıyor ve üst ligdeki yerini korumak için gösterilecek ortak çabaya ilişkin şunları söylüyor: “Bence sadece kendilerine güvenmeleri ve sahaya çıkıp normal oyunlarını oynamaları gerekiyor. Maçları nasıl kazanacaklarını biliyorlar, sadece kendine güvenmeleri ve telaşlanmamaları gerekiyor. İşler yolunda gittiğinde, yaptığınız şeyi sürdürün.
“Forest maçları nasıl kazanacağını biliyor. Taraftarlar arkanızda olduğunda, 12. oyuncu gibi oluyorlar ve sizi gerçekten golün içine çekiyorlar. Bence ligde kalacaklar. Hafta sonu önemli bir maç var, umarım bu bir galibiyet serisinin başlangıcı olur.”
Bally's'i kontrol edin: Neler oluyor ve ne zaman
Testis Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen “Check Your Bally’s” kampanyası kapsamında, Bally Bet bu hafta sonu Premier Lig’de gerçekleştirilen her VAR incelemesi için The OddBalls Foundation’a 100 sterlin bağışlayacak.
VAR kontrolleri, modern futbolun artık tanıdık bir parçası haline geldi ve taraftarlar, önemli kararların tekrar tekrar gözden geçirilmesini beklerken sık sık beklemek zorunda kalıyor. Bu hafta sonu, bu anlar daha önemli bir şeyi hatırlatacak. Maç bir kontrol için durduğunda, Bally Bet bir bağışta bulunacak ve sahadaki kontrol fikrini, saha dışında kendinizi kontrol etmenin önemi ile ilişkilendirecek.
Bally Bet, 19 Nisan'da Premier League'de Nottingham Forest ile Burnley arasında oynanacak maçta özel bir kampanya düzenleyerek The OddBalls Foundation'ın bu önemli konuyla ilgili farkındalığı daha da artırmasına yardımcı olacak.
Bally Bet, futbol taraftarlarının doğal alışkanlıklarından yararlanarak stadyumun LED ekranlarında, dev ekranlarda ve maç günü programında "Check Your Bally's" mesajını yayınlayacak ve taraftarlara kontrol etmenin ofsaytlar, penaltılar ve son dakika golleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini hatırlatacak. OddBalls Vakfı, City Ground'da yerinde olacak ve taraftarlara eğitimli profesyonellerle konuşma fırsatı sunacak.