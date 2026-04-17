Nottingham Forest'ın West Ham ve diğer Premier Lig rakiplerinin ulaşamadığı bir atmosfere sahip olmasının nedeni - düşmanca City Ground faktörü öne çıkıyor

Aynı durum, Vitor Pereira’nın takımının bu sezon içinde oynaması gereken üç Premier Lig iç saha maçı için de geçerli; bu maçların ilki, Pazar günü Burnley’nin City Ground’a konuk olacağı, klasik bir “altı puanlık” küme düşme mücadelesi olacak.

Bu maç, üst düzey maçların yer aldığı özel bir turun parçası olacak. Lansbury, Testis Kanseri Farkındalık Ayı için fon yaratmak ve bu konuyu duyurmak amacıyla düzenlenen "Check Your Bally's" kampanyasına katılıyor.

Bunun öncesinde, eski Forest kaptanı GOAL'a, ülkedeki herhangi bir stadyumla rekabet edebilecek bir atmosfere sahip olan "Dünyaca Ünlü City Ground" hakkında şunları söyledi: "Kesinlikle. Ve şu anda stadyumun en iyi yanı ne biliyor musunuz, hala sahaya çok yakın olması.

“Yeni stadyumların çoğunda saha ile seyirci arasında 3-4 metre mesafe var, bu da atmosfer için iyi değil. Örneğin, ben West Ham’dayken, takım Olimpiyat Stadyumu’na taşındı ve orada hiç atmosfer yoktu.

“Elbette Forest, maçın başlangıcında en iyi atmosferlerden birine sahip, taraftarlar olabildiğince yüksek sesle şarkı söylüyorlar - bu en güzel duygulardan biri. Maçtan sonra da, galibiyet aldığınızda - özellikle de evinizde Derby'yi yendiğinizde, o gün her zaman harika bir gündü!”