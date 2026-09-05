Tottenham, cumartesi günü Nottingham Forest karşısında isabetli şut çekemeyerek üst üste üçüncü lig maçında da gol atamadı. Yaklaşık 400 milyon £’luk yaz harcamasına rağmen Roberto De Zerbi ve takımı, Oliver Glasner ve ekibi karşısında zorlandı. Öne çıkan an, Neco Williams’ın topu ağlara gönderdiğini düşündüğü pozisyonda yaşandı.

Ancak hakem Craig Pawson, VAR incelemesinin ardından golü iptal etti. Pawson, “İncelemenin ardından, top gol atılmadan önce Nottingham Forest’ın 3 numaralı oyuncusunun eline temas ediyor. Nihai karar, Spurs lehine direkt serbest vuruş.” açıklamasını yaptı.