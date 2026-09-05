24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Nottingham Forest'ın Tottenham'a karşı bulduğu geç galibiyet golü, tartışmalı Neco Williams elle oynama kararı sonrası iptal edildi

N. Williams
Nottingham Forest
Premier Lig
Nottingham Forest - Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur, cumartesi günü Nottingham Forest ile 0-0 berabere kalarak sezonun Premier League'deki ilk puanını aldı. Roberto De Zerbi, önemli ölçüde takviye edilen takımının pozisyon üretmekte zorlandığını izledi, ancak Nottingham Forest'ın bir golü elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayan geç bir VAR müdahalesi sonunda onları kurtardı ve iki kulüp de ligdeki ilk galibiyetini aramayı sürdürdü.

  • VAR müdahalesi, Tottenham'ı City Ground'da kurtardı

    Tottenham, cumartesi günü Nottingham Forest karşısında isabetli şut çekemeyerek üst üste üçüncü lig maçında da gol atamadı. Yaklaşık 400 milyon £’luk yaz harcamasına rağmen Roberto De Zerbi ve takımı, Oliver Glasner ve ekibi karşısında zorlandı. Öne çıkan an, Neco Williams’ın topu ağlara gönderdiğini düşündüğü pozisyonda yaşandı.

    Ancak hakem Craig Pawson, VAR incelemesinin ardından golü iptal etti. Pawson, “İncelemenin ardından, top gol atılmadan önce Nottingham Forest’ın 3 numaralı oyuncusunun eline temas ediyor. Nihai karar, Spurs lehine direkt serbest vuruş.” açıklamasını yaptı.

    • Reklam
  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De Zerbi pahalı yaz transferlerini takıma entegre ediyor

    Tottenham, bazı yüksek profilli yeni transferlerine ilk maç ve ilk 11 fırsatı verdi. 92,5 milyon sterlinlik transfer Sandro Tonali orta sahada oyunu yönlendirirken, 75 milyon sterlinlik transferinin ardından Savio da kalitesinden kesitler sundu. Mykhailo Mudryk de 645 gün sonra ilk resmi maçında sonradan oyuna girdi.

    Bu hücum takviyelerine rağmen Tottenham bitiricilikten yoksundu. Dominic Solanke'nin geç dakikalarda yaptığı kafa vuruşunda top ağların üstüne çarptı, Omar Marmoush ise maçın başlarında yakaladığı birkaç fırsatı değerlendiremedi. Richarlison kadroya alınmayıp takımdan ayrı çalışırken, De Zerbi'nin pahalı hücum hattından verim alabilmek için önünde açıkça önemli bir iş var.

  • Forest, Spurs karşısında kaçan fırsatlara hayıflandı

    Nottingham Forest, öğleden sonra boyunca daha net fırsatlar üretmesinin ardından üç puanı da hak ettiğini düşünmek için her nedene sahipti. Morgan Gibbs-White, Antonin Kinsky'yi kurtarış yapmaya zorlayarak Tottenham savunması için sürekli tehdit oluşturdu. James McAtee de Kinsky'yi yerden bir şutla test etti, Murillo ise ilk yarıda spektaküler bir röveşata denedi. Kulüp adına ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Liam Delap, diri göründü ve devre arasından önce Gibbs-White'a neredeyse asist yapıyordu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Önümüzdeki haftalarda neler bekleniyor?

    İki takım da hâlâ galibiyet alamadı ve gelecek hafta sonu kritik maçlara çıkacak. Tottenham'ı sahasında Everton'a karşı son derece önemli bir karşılaşma bekliyor; De Zerbi'nin hücum oyuncularını bir an önce yeniden üretken hale getirecek bir çözüm bulması gerekiyor. Bu arada Nottingham Forest, sezonun Premier League'deki ilk galibiyetini almak için umut veren hücum performanslarını sonuca çevirmeyi hedefleyerek Aston Villa deplasmanına gidecek.

Premier Lig
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Premier Lig
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Everton crest
Everton
EVE