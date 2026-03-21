Nottingham Forest'ın sahibi kulübe yönelik yasal tehditlerine rağmen Tottenham, Evangelos Marinakis'i 'ağırlayacak'
Önemli toplantı öncesinde gerginlik azalıyor
Spurs, Marinakis'i Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ağırlayarak Forest ile bozulan ilişkilerini geride bırakma niyetini ortaya koydu. Yunan iş adamı, yıldız orta saha oyuncusu Gibbs-White'ın transferinin bozulmasının ardından Spurs'a yasal işlem başlatmakla tehdit etmişti. Bu durum, Forest yönetimi tarafından gizlilik ihlali iddiasıyla büyük tepki görmüştü. Forest'ın 60 milyon sterlinlik serbest kalma bedeli anlaşmazlığı nedeniyle Premier League'e resmi şikayette bulunmayı düşündüğü yönündeki haberler de dahil olmak üzere, önceki düşmanlığa rağmen Spurs yetkilileri bu anlaşmazlığı önemsizmiş gibi gösterdi. The Telegraph'a göre, her iki taraf da kritik bir üst düzey karşılaşmaya hazırlanırken Forest'ın sahibi "hoş karşılanacak".
Gibbs-White olayının yankıları ve yönetim kurulundaki değişiklikler
Bu uzun süren süreç, geçen yaz Gibbs-White’ın City Ground’da üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamasıyla sona erdi; bu gelişme üzerine Marinakis, “sonuçta biz her zaman kazanırız” diye övünmüştü. O gergin görüşmeler sırasında Tottenham’ın başkanlığı Daniel Levy’nin elinde olsa da, Spurs’un günlük yönetimi o günden bu yana Lewis ailesine ve Pazar günü de orada olması beklenen CEO Vinai Venkatesham’a geçti.
Marinakis'in daveti kabul edip etmeyeceği henüz belli değil, zira kendisi seyahat kararlarını son dakikada vermeyi seven biri olarak biliniyor. Öte yandan, Gibbs-White'ı Forest formasıyla görmek Spurs taraftarları için acı verici olabilir, zira bu durum, birincil hedeflerini kaçırdıktan sonra Eberechi Eze'yi de Arsenal'e kaptırdıkları transfer dönemini hatırlatacaktır.
Tudor, Maddison'ın dönüşü yaklaşırken Simons'u övdü
Maç öncesi gündemi yönetim kurulu iç çekişmeleri meşgul ederken, teknik direktör Igor Tudor, Gibbs-White ve Eze transfer girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kulübün bir numaralı hedefi haline gelen Hollanda milli takım oyuncusu Xavi Simons’un yeniden yükselişine odaklandı. Eski PSG oyuncusu kısa süre önce Atlético Madrid karşısında iki gol attı, ancak Lilywhites toplamda 7-5 mağlup oldu.
Tudor, "Motivasyonluydu. İyi oynadı, doğru zihniyete sahipti" dedi. "Böyle olduğunda, nitelikleri ortaya çıkıyor. Benim için güzel bir sürpriz oldu. Oynamamız gereken bu son maçlarda buna ihtiyacımız var."
Spurs teknik direktörü, James Maddison'ın ön çapraz bağ sakatlığından iyileşmesi konusunda da olumlu bir güncelleme yaptı. "Evet. Maddison da topla ilginç şeyler yapıyor, sprintler atıyor. Onu gördüm, durumu iyi."
Şimdi ne olacak?
Milli maç arası sonrasında Spurs, Sunderland karşısında Premier Lig'e geri dönecek. Tudor'un takımı şu anda 30 maçta topladığı 30 puanla ligde 16. sırada yer alıyor ve küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.
Reklam