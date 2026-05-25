Nottingham Forest'ın sahibi, bir basketbol maçında Yunanistan başbakanının yeğeniyle çıkan kavgada formasını yırtıldı

Nottingham Forest ve Olympiakos'un sahibi, Pire'de oynanan önemli bir basketbol maçını izlerken VIP bölümünde gerginlik tırmandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Marinakis ile daha önce Yunan hükümetinde önemli bir figür olan ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis arasında ortam gerginleşti.

Telegraph'a göre, sözlü bir tartışma olarak başlayan çatışma, hızla fiziksel bir kavgaya dönüştü ve maçı izleyenleri şok etti.

Durumun herkesin gözü önünde kontrolden çıkma tehlikesi ortaya çıkınca, güvenlik görevlileri tarafları ayırmak için müdahale etmek zorunda kaldı.



