Nottingham Forest'ın sahibi, bir basketbol maçında Yunanistan başbakanının yeğeniyle çıkan kavgada formasını yırtıldı
Barış ve Dostluk Stadyumu'nda kargaşa çıktı
Nottingham Forest ve Olympiakos'un sahibi, Pire'de oynanan önemli bir basketbol maçını izlerken VIP bölümünde gerginlik tırmandı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, Marinakis ile daha önce Yunan hükümetinde önemli bir figür olan ve Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis arasında ortam gerginleşti.
Telegraph'a göre, sözlü bir tartışma olarak başlayan çatışma, hızla fiziksel bir kavgaya dönüştü ve maçı izleyenleri şok etti.
Durumun herkesin gözü önünde kontrolden çıkma tehlikesi ortaya çıkınca, güvenlik görevlileri tarafları ayırmak için müdahale etmek zorunda kaldı.
Fiziksel çatışma sonucunda Marinakis'in giysileri yırtıldı
Çatışma sırasında, iki grubun birbirine girmesiyle Marinakis'in gömleğinin yırtıldığı bildirildi. Bir Premier Lig kulübünün sahibinin bu kadar aleni bir fiziksel kavgaya karışması, Marinakis'in Olympiakos başkanı olarak hâlâ son derece etkili bir figür olduğu Yunanistan'da spor ve siyaset dünyasında şok dalgaları yarattı.
Stadyumdan gelen fotoğraflar ve tanık ifadeleri, sahadaki maç devam ederken tribünlerde ciddi bir kargaşa yaşandığını gösteriyor. Çatışmanın diğer üst düzey yetkililer ve delegelerin yakınında meydana gelmesi, gecenin olaylarına bir başka tartışma konusu daha ekledi.
Taraflar arasındaki sürtüşmelerin geçmişi
Olay, Marinakis ile Yunanistan Başbakanı'na yakın çevreler arasında uzun süredir devam eden siyasi ve kişisel gerginlikler bağlamında değerlendiriliyor. Bu son çatışma, söz konusu gerginliklerin derinleştiğini ve hukuki ve medyatik mücadelelerden bir spor etkinliği sırasında açıkça fiziksel bir çatışmaya dönüştüğünü gösteriyor.
Olayın taraflarının yüksek profilli kişiliklere sahip olmasına rağmen, kavga kamuoyunun gözünden kaçmadı ve Barış ve Dostluk Stadyumu'ndaki seyirciler bu nezaketsiz olaya tanık oldu. Şu aşamada, tarafların hiçbiri kavganın kesin nedenine ilişkin tam bir resmi açıklama yapmadı.
Nottingham Forest ve Olympiakos için sonuçlar
Olay futbol sahasının dışında gerçekleşmiş olsa da, kaçınılmaz olarak dikkatleri yeniden Forest yönetiminin tutumuna çekiyor. Marinakis, 2017’de kulübü devraldığından bu yana City Ground’da aktif bir rol üstlenmiş, kulübün Premier Lig’e dönüşünü ve ardından bu üst ligde yerini sağlamlaştırma çabalarını yönetmiştir.
Yunan yetkililerin, geleneksel olarak Olympiacos basketbol takımının ev sahipliği yaptığı stadyumdaki kargaşanın nedenlerini araştırması bekleniyor.