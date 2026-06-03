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Nottingham Forest'ın forveti Chris Wood, Yeni Zelanda formasıyla tarihe geçti; Dünya Kupası'nın zayıf takımlarından biri olan Yeni Zelanda, İskoçya'nın rakibi Haiti'ye utanç verici bir şekilde mağlup oldu
Rekor kıran bir gece kötü bir sonla bitti
Wood, Salı günü milli takımda 89. maçına çıktı ve Ivan Vicelich’i bir maç farkla geride bırakarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kişisel başarısına rağmen, Forest’ın forveti, Chase Stadyumu’nda Dünya Kupası’nın en alt sıradaki takımı olarak Haiti’ye 4-0’lık bir skorla sistematik bir şekilde mağlup olunca hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Wood bu özel günü şık bir şekilde kutlayabilirdi, ancak ilk yarıda yaptığı muhteşem bisiklet vuruşu kaleci Jhony Placide tarafından çizgiden kurtarıldı.
Maçtan sonra konuşan efsanevi forvet, hayal kırıklığını gizlemedi. Wood, The New Zealand Post'a "Buraya bunun için gelmedik" dedi. "Olmak istediğimiz yerden çok uzağız. Kısa sürede yapmamız gereken çok iş var. Karakterimizi gösterip geri dönme zamanı geldi. Hayal kırıklığı yaratıcı bir durum. Bundan kaçış yok. O gece yeterince iyi değildik."
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Haiti, Florida'daki hazırlık maçında rakibini ezdi
Dünya sıralamasında 82. sırada yer alan Karayip takımı, Florida’nın nemli sıcağında rakiplerinden çok daha etkili olduğunu gösterdi. Ruben Providence maçın henüz 12. dakikasında skoru açarken, ikinci yarıda oyuna giren Lenny Joseph kısa süre sonra farkı ikiye çıkardı. Frantzdy Pierrot kafa vuruşuyla skoru 3-0’a taşıdı ve Markhus Lacroix, All Whites’ı sersemleten bir uzak mesafe şutuyla skoru belirledi.
Yeni Zelanda teknik direktörü Darren Bazeley, Wood'un görüşlerine katılarak, takımının acımasız Haiti ekibi tarafından "gerçekten sert bir ders" aldığını kabul etti. "Sıkı çalıştık, ancak bazı anlarda kalite eksikliği yaşadık," diye itiraf etti Bazeley. "Maça bakıldığında, top hakimiyeti ve gol fırsatları oldukça dengeliydi, ancak Haiti o anlarda çok etkili ve acımasızdı. Bu, özellikle önümüzde zorlu maçlar varken bizim için gerçekten sert bir ders oldu. Önümüzde İngiltere maçı ve Dünya Kupası maçları var. Soyunma odasındaki çocuklar çok hayal kırıklığına uğradı.”
Savunma sorunları All Whites'ın başını ağrıtıyor
2025-26 sezonunu Sheffield United'da kiralık olarak geçiren Forest'ın genç savunma oyuncusu Tyler Bindon'un da yer aldığı Yeni Zelanda savunması için özellikle zor bir akşam oldu. Takım, 2017'de Portekiz'e yenildikleri maçtan bu yana ilk kez dört gol yedi. Kaleciler Alex Paulsen ve Max Crocombe, baskı altında sık sık düzenini kaybeden savunmanın arkasında zor anlar yaşadı ve Haiti'nin keskin kontra ataklarına karşı koyamadı.
Bu sonuç, 2010'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan Bazeley'in takımı için büyük bir uyarı niteliğinde. Önemli maçlar yaklaşırken, teknik ekip Fort Lauderdale'de doksan dakika boyunca endişe verici derecede kırılgan görünen savunma hattını sıkılaştırmak için çaba gösterecek.
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Wood ve arkadaşlarını zorlu sınavlar bekliyor
All Whites’ın yaralarını sarmaya vakti yok; bu Cumartesi Tampa’da İngiltere ile karşılaşmaya hazırlanıyorlar. Bu maçta Wood ve Bindon, Nottingham Forest’tan takım arkadaşları Elliot Anderson ile karşı karşıya gelecek ve Dünya Kupası macerası resmen başlamadan önce bir başka zorlu sınava girecekler. Yeni Zelandalılar, İran, Mısır ve Belçika ile birlikte H Grubu’na düştü.
Şimdi dikkatler, Yeni Zelanda'nın 16 Haziran'da İran ile turnuvaya başlayacağı Los Angeles'a çevrildi. Haiti'ye karşı alınan ağır yenilginin ardından, Wood ve takım arkadaşları dünya sahnesinde rekabet edebileceklerini kanıtlamak için büyük baskı altında. Takım tarihinin en deneyimli oyuncusu olarak, formda çok ihtiyaç duyulan bir dönüşü başlatmak için liderlik yükü tamamen Forest'ın forvetinin omuzlarına binecek.