Nottingham Forest'ın forveti Chris Wood, Yeni Zelanda formasıyla tarihe geçti; Dünya Kupası'nın zayıf takımlarından biri olan Yeni Zelanda, İskoçya'nın rakibi Haiti'ye utanç verici bir şekilde mağlup oldu

Wood, Salı günü milli takımda 89. maçına çıktı ve Ivan Vicelich’i bir maç farkla geride bırakarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kişisel başarısına rağmen, Forest’ın forveti, Chase Stadyumu’nda Dünya Kupası’nın en alt sıradaki takımı olarak Haiti’ye 4-0’lık bir skorla sistematik bir şekilde mağlup olunca hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Wood bu özel günü şık bir şekilde kutlayabilirdi, ancak ilk yarıda yaptığı muhteşem bisiklet vuruşu kaleci Jhony Placide tarafından çizgiden kurtarıldı.

Maçtan sonra konuşan efsanevi forvet, hayal kırıklığını gizlemedi. Wood, The New Zealand Post'a "Buraya bunun için gelmedik" dedi. "Olmak istediğimiz yerden çok uzağız. Kısa sürede yapmamız gereken çok iş var. Karakterimizi gösterip geri dönme zamanı geldi. Hayal kırıklığı yaratıcı bir durum. Bundan kaçış yok. O gece yeterince iyi değildik."



