Daily Mail'in haberine göre Forest, Delap transferi için şu anda Chelsea ile görüşmeler yürütüyor. Tricky Trees, transfer döneminin son günü öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor. Forest'ın ilk etapta, gelecek yaz transferin kalıcı hale getirilmesine yönelik bir opsiyon içeren kiralık bir anlaşma önerdiği belirtiliyor. Teknik direktör Oliver Glasner, özellikle takımının hafta sonunda Leeds United'a 1-0'lık skorla kıl payı yenilmesinin ardından kadrosuna daha fazla hücum gücü katmak istiyor. Bu sonuç, son üçüncü bölgede daha bitirici bir performansa duyulan ihtiyacı ortaya koydu.

Bu hamle, Delap'ın Stamford Bridge'deki kariyerinin ciddi bir tıkanma noktasına geldiği bir dönemde gündeme geldi. Portman Road'daki başarılı döneminin ardından yükselen bir itibarla Ipswich Town'dan gelmesine rağmen, forvet West London'daki beklenti baskısına uyum sağlamakta zorlandı. Son olarak Fulham'a karşı Premier League'de alınan galibiyette süre almaması, kulüpteki günlerinin sona yaklaştığının şimdiye kadarki en açık göstergesi oldu. Chelsea yönetimi, ilk sezonunda ligde yalnızca bir gol atabilen genç forvet için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğunun sinyalini veriyor.