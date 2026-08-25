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Nottingham Forest, Fulham'ı geri çevirmesinin ardından Chelsea'nin gözden çıkardığı Liam Delap'ı transfer etmek için ileri düzey görüşmeler yürütüyor
Forest, Delap yarışında önde
Daily Mail'in haberine göre Forest, Delap transferi için şu anda Chelsea ile görüşmeler yürütüyor. Tricky Trees, transfer döneminin son günü öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirmek istiyor. Forest'ın ilk etapta, gelecek yaz transferin kalıcı hale getirilmesine yönelik bir opsiyon içeren kiralık bir anlaşma önerdiği belirtiliyor. Teknik direktör Oliver Glasner, özellikle takımının hafta sonunda Leeds United'a 1-0'lık skorla kıl payı yenilmesinin ardından kadrosuna daha fazla hücum gücü katmak istiyor. Bu sonuç, son üçüncü bölgede daha bitirici bir performansa duyulan ihtiyacı ortaya koydu.
Bu hamle, Delap'ın Stamford Bridge'deki kariyerinin ciddi bir tıkanma noktasına geldiği bir dönemde gündeme geldi. Portman Road'daki başarılı döneminin ardından yükselen bir itibarla Ipswich Town'dan gelmesine rağmen, forvet West London'daki beklenti baskısına uyum sağlamakta zorlandı. Son olarak Fulham'a karşı Premier League'de alınan galibiyette süre almaması, kulüpteki günlerinin sona yaklaştığının şimdiye kadarki en açık göstergesi oldu. Chelsea yönetimi, ilk sezonunda ligde yalnızca bir gol atabilen genç forvet için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğunun sinyalini veriyor.
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9 numaralı formadan sıyrılmak
Delap'ın hiyerarşide geriye düşüşü, yeni sezon öncesinde Joao Pedro'nun 9 numaralı formayı İngiltere genç milli oyuncusundan almasıyla daha da netleşti. Bu sembolik değişim, Alonso'nun taktik tercihlerindeki bir kaymayı yansıttı; Pedro parlak ilk yılı nedeniyle ödüllendirilirken Delap'a 12 numaralı forma verildi. Nicolas Jackson ve yaz transferi Marc Guiu'nun şu anda onun önünde yer almasıyla, eski Manchester City altyapı oyuncusu için İspanyol teknik adam yönetiminde ilk takımda forma bulma yolu giderek daha da dar görünüyor.
Forest öne çıkan kulüp olsa da durumu takip eden tek takım değil. Premier League'den birçok rakip, yaz transfer dönemi boyunca forvete ilgi gösterdi. İddialara göre Ipswich, eski yıldızı için olası bir geri dönüşü değerlendiriyordu, Everton da arka planda beklemeyi sürdürüyor. Everton'ın, diğer taliplerden kalıcı teklifler gelmemesi halinde kendi kiralama hamlesini yapmayı düşündüğüne inanılıyor.
Glasner'ın yaz transfer hamlesi
Delap’in peşine düşülmesi, Glasner’ın kadrosunu yeniden şekillendirmeye çalıştığı City Ground’daki daha geniş çaplı transfer stratejisinin bir parçası. Forest, Sporting CP’den savunmacı Ousmane Diomande’yi 36 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla kadrosuna katarak piyasada zaten aktif davrandı. Ayrıca serbest oyuncu pazarını da etkili şekilde kullanan kulüp, orta saha oyuncusu Xaver Schlager ile kaleci Steve Benda’yı kadro derinliği sağlamak için renklerine bağladı. Bu gelişler, kısmen Elliot Anderson’ın 116 milyon sterlin karşılığında Manchester City’ye satılmasıyla finanse edildi ve bu da kulübe Delap gibi hedeflerin peşine düşmek için mali esneklik sağladı.
Chelsea forvetine ek olarak, Forest’ın Newcastle United kanat oyuncusu Jacob Murphy’yi de takip ettiği bildiriliyor. Delap durumunda olduğu gibi, Forest Murphy’nin imzası için de Everton’ın rekabetiyle karşı karşıya. Kulübün, Premier League’de kendini kanıtlamış ya da yüksek potansiyele sahip ve takıma hızlıca katkı verebilecek oyuncuları kadrosuna katmak istediği açıkça görülüyor.
- Getty Images Sport
Stamford Bridge'de belirsiz gelecek
Sözleşmesinin bitimine beş yıl kalmasına rağmen Delap, şişkin kadroyu sadeleştirmeyi hedefleyen Chelsea'nin artık yollarını ayırmaya hazır olduğu birkaç forvetten biri konumunda. Alonso'nun göreve gelmesinden bu yana kulüpte kapsamlı bir yeniden yapılanma yaşandı; birçok forma numarası yeniden dağıtıldı ve takımın önemli isimleri transfere açık hale getirildi. Delap'ın da yurt dışına gitmek yerine Premier League'de kalmayı tercih ederek, doğru yerel fırsatı beklemeye istekli olduğu belirtiliyor. Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı İtalyan ekibi Como daha önce forveti Serie A'ya götürmekle ilgilenmiş olsa da oyuncunun tercihi kendini İngiltere'de kanıtlamak.
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