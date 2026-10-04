İsviçre'nin Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından kendi sahasına dönüşü, rutin bir galibiyetten çok sinirleri zorlayan bir sınav oldu. Ev sahibi ekip, maçın henüz 90. saniyesinde Zan Vipotnik'in savunmadaki bir hatayı değerlendirip Slovenya'yı sürpriz şekilde öne geçirmesiyle sarsıldı. Ancak İsviçre'nin tepkisi kontrollü ve disiplinliydi; erken gelen geriye düşüşün oyunun temposunu belirlemesine izin vermedi.

Zorlu başlangıcı değerlendiren maçın kazandıran ismi Dan Ndoye, erken gelen golün önemli bir engel olduğunu kabul etti. Nottingham Forest oyuncusu, Leman Bleu TV'nin aktardığına göre, "Bunun karmaşık bir maç olacağını biliyorduk ama daha en başta gol yiyince işimiz kolaylaşmadı. Neyse ki hemen yeniden doğru yola girdik" dedi.

Ndoye, 38. dakikada Zeki Amdouni'nin Slovenya savunmasına hata yaptırmasının ardından yaptığı vuruşla üç puanı getirdi. Kanat oyuncusu, dirençli bir rakibin savunmasını aşmanın özel bir psikolojik yaklaşım gerektirdiğini belirtti. "Alçak blokla savunma yapan bir takım ama biz onların ceza sahasında çok etkiliydik. Sabırlı kaldık ve bize bıraktıkları az alana rağmen fırsatlar yaratmayı başardık" diye konuştu.