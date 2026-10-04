AFP
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Nottingham Forest forveti Dan Ndoye, Slovenya'yı yıkan geri dönüşün ardından elit İsviçre zihniyetini övdü
Lucerne'de erken bir aksiliğin üstesinden gelmek
İsviçre'nin Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından kendi sahasına dönüşü, rutin bir galibiyetten çok sinirleri zorlayan bir sınav oldu. Ev sahibi ekip, maçın henüz 90. saniyesinde Zan Vipotnik'in savunmadaki bir hatayı değerlendirip Slovenya'yı sürpriz şekilde öne geçirmesiyle sarsıldı. Ancak İsviçre'nin tepkisi kontrollü ve disiplinliydi; erken gelen geriye düşüşün oyunun temposunu belirlemesine izin vermedi.
Zorlu başlangıcı değerlendiren maçın kazandıran ismi Dan Ndoye, erken gelen golün önemli bir engel olduğunu kabul etti. Nottingham Forest oyuncusu, Leman Bleu TV'nin aktardığına göre, "Bunun karmaşık bir maç olacağını biliyorduk ama daha en başta gol yiyince işimiz kolaylaşmadı. Neyse ki hemen yeniden doğru yola girdik" dedi.
Ndoye, 38. dakikada Zeki Amdouni'nin Slovenya savunmasına hata yaptırmasının ardından yaptığı vuruşla üç puanı getirdi. Kanat oyuncusu, dirençli bir rakibin savunmasını aşmanın özel bir psikolojik yaklaşım gerektirdiğini belirtti. "Alçak blokla savunma yapan bir takım ama biz onların ceza sahasında çok etkiliydik. Sabırlı kaldık ve bize bıraktıkları az alana rağmen fırsatlar yaratmayı başardık" diye konuştu.
- AFP
Kadro içinde yeni bir kültür inşa etmek
Bu galibiyet, İsviçre kampındaki önemli eksikler göz önüne alındığında özellikle dikkat çekiciydi. Kadro, COVID sertifikası tartışmasına ilişkin haberlerin ardından ikisi de forma giyemeyen kilit liderler Granit Xhaka ve Breel Embolo olmadan uyum sağlamak zorunda kaldı. Bu eksik parçalara rağmen, Winsley Boteli ve Sascha Britschgi gibi genç yeteneklerin takıma entegrasyonu sorunsuz oldu ve takımın rekabetçi kalmasını sağladı.
Maç sırasında 40. milli maçını kutlayan Ndoye ise, kadrodaki değişime rağmen mevcut grubun bir normallik duygusuna ulaştığına inanıyor. 25 yaşındaki oyuncu, "Bu, gençlik ile tecrübe arasında bir karışım" dedi. "Birçok genç oyuncu geliyor ve biz de birkaç yıldır tecrübeli oyuncularla sahip olduğumuz zihniyeti onlara aşılamaya çalışıyoruz."
B1 Grubu'ndaki ivmeyi sürdürmek
İsviçre, üç maçta aldığı dokuz puanla B1 Grubu'nun zirvesinde artık sağlam şekilde yer alıyor. Odak hemen salı gecesi Kuzey Makedonya ile oynanacak maça çevrildi; diğer karşılaşmada İskoçya ile Slovenya'nın birbirini durdurması halinde alınacak bir üç puan daha, grupta liderliği garantileyebilir. İsviçre kadrosu, galibiyet serisini sürdürmeye çalışırken özgüven açısından oldukça yüksek durumda.
Kuzey Makedonya ile kısa süre önce karşılaşmış olan Ndoye, önlerindeki sınamanın farkında. "Geçen cumartesi onlarla oynadık, bu yüzden ne beklememiz gerektiğini biliyoruz. Bunu dördüncü galibiyetle sürdürmeyi umuyoruz" dedi.
- AFP
Eleme hedeflerine doğru ilerlerken
Luzern'de ortaya konan olgunluk, İsviçre'nin grup favorisi rolünde giderek daha rahat olduğunu gösteriyor. Savunma ağırlıklı bir Slovenya takımına karşı olası bir puan kaybından kaçınan ekip, milli maç arasını kusursuz bir dereceyle tamamlama yolunda kendisini son derece avantajlı bir konuma getirdi. Taktik sabır ile bireysel bitiriciliğin harmanı, bu Uluslar Ligi döngüsünde kazandıran bir formül olduğunu kanıtladı.
Ndoye, performans seviyesinden bağımsız olarak istikrar ihtiyacını vurgulayarak sözlerini tamamladı. "En iyi maçımızı oynamasak bile kazanmayı başarıyoruz ve bu olumlu. Bu ivmeyle devam etmeliyiz," diye ekledi.
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