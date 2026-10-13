O mevkiyi doldurmak için bir sonraki transfer döneminde kendini kanıtlamış bir oyuncu arayıp aramayacağı sorulan Liverpool efsanesi Walker, Live Football Tickets ile iş birliği kapsamında GOAL'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yüzde 100 arardım.

“Ama şunu da söylemeliyim ki Neco, muhtemelen son 18 ayda Forest'ın en iyi oyuncusuydu. Bir yolunu buluyor. Takıma enerji katıyor. Andreas Brehme sağ ayaklı bir sol bekti ve dünya çapında bir oyuncuydu. Dolayısıyla böyle de başarılı olabilirsiniz.

“Yine de orada sol ayaklı bir oyuncu olmasını tercih ediyorum, çünkü bu, sahayı daha iyi kullanmanızı sağlıyor. Soldaki sağ ayaklı bir oyuncu topu sağ ayağına çekerse rakip onu baskı altına alıp sahanın üçte birini fiilen oyuna kapatabilir. Bu da rakibin topu ileri bölgede geri kazanmasını kolaylaştırır. Sol ayaklı bir oyuncu ise oyunu açabilir ve bir anda saha bütünüyle kullanılabilir hâle gelir.

“Ama dediğim gibi, Neco Forest'ın en iyi oyuncusuydu. Solda, sağdakinden daha rahat görünüyor. Birkaç yıl önce Liverpool'a karşı solda [Mohamed] Salah'la eşleştiği bir maçta oynadığını hatırlıyorum. Salah neredeyse topa dokunamadı. Neco olağanüstüydü.

“O günden beri oyununu geliştirdiğini ve takımın en istikrarlı oyuncusu hâline geldiğini düşünüyorum. Sağda yanlış bir şey yaptığını söylemiyorum ama aynı şekilde öne çıkmıyordu. Solda ise oyuna çok fazla enerji, dinamizm ve tutku katıyor.

“Ancak üçlü savunmada kanat beki oynamak biraz farklı, çünkü oyuna çok daha geniş bir pozisyonda başlıyorsunuz. Neredeyse taç çizgisinin üzerinde durduğunuzda bazen doğal bir sol ayağın getirdiği kaliteye ihtiyaç duyarsınız. Bu pozisyonun ona uyup uymadığını bilmek için henüz onu tam olarak bu mevkide yeterince izlemedim.”