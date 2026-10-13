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Nottingham Forest ‘en iyi oyuncusunun’ yerini doldurmalı mı? Nottingham Forest efsanesi Des Walker, City Ground’daki Neco Williams ve sol kanat beki transferi tartışmasına görüşleriyle katıldı
Sağ ayaklı Williams'tan sol kanatta oynaması istendi
Williams, Forest'ın 2022'de Premier League'e dönmesinin ardından Steve Cooper'ın savunmasının sağında görev yapmak üzere transfer edildi. Bu, klasik bir sağ bek olarak oynamak ya da kanatta daha ileri çıkmasına olanak tanıyan bir rol üstlenmek anlamına geliyordu.
Nottingham Forest'ın sorun yaşadığı sol bek pozisyonunu doldurmakta zorlanması üzerine Williams sola kaydırıldı. Gallerli millî futbolcu, kendisine hiçbir zaman tam anlamıyla doğal gelmeyen bu ilk 11 rolünde büyük özveri ve koşu gücü ortaya koydu.
- Getty
Forest'ın sol kanadında doğal bir denge yok.
Taktik açıdan, takımın o kanadında sol ayaklı bir oyuncunun bulunması herkesin işini kolaylaştırır. Top o oyuncunun önüne düştüğünde ya da ona gönderildiğinde, oyuncu topu rahatlıkla çizgi boyunca tehlikeden uzaklaştırıp bir hücumcunun peşinden koşabileceği boş alana yollayabilir.
Ancak oyuncular alışık olmadıkları pozisyonlarda oynatıldığında, güçlü ayaklarına dönme eğilimleri son derece anlaşılır. Williams da topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak veya orta yapmak için sık sık sağ ayağına dönüyor.
Bu eğilim, sahanın hücum üçte birlik bölümünde Williams'ın hamlelerini biraz öngörülebilir kılarken savunmada baskıya davetiye çıkarabiliyor. Bu da Forest'ın, sağ tarafta oynatmak üzere Daniel Munoz'u kadrosuna katmışken, sol kanat beki pozisyonunda daha iyi bir oyuncu arayıp aramaması gerektiği sorusunu kaçınılmaz olarak gündeme getiriyor.
Forest, ocak ayında bir sol kanat beki transfer etmeyi düşünmeli mi?
O mevkiyi doldurmak için bir sonraki transfer döneminde kendini kanıtlamış bir oyuncu arayıp aramayacağı sorulan Liverpool efsanesi Walker, Live Football Tickets ile iş birliği kapsamında GOAL'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yüzde 100 arardım.
“Ama şunu da söylemeliyim ki Neco, muhtemelen son 18 ayda Forest'ın en iyi oyuncusuydu. Bir yolunu buluyor. Takıma enerji katıyor. Andreas Brehme sağ ayaklı bir sol bekti ve dünya çapında bir oyuncuydu. Dolayısıyla böyle de başarılı olabilirsiniz.
“Yine de orada sol ayaklı bir oyuncu olmasını tercih ediyorum, çünkü bu, sahayı daha iyi kullanmanızı sağlıyor. Soldaki sağ ayaklı bir oyuncu topu sağ ayağına çekerse rakip onu baskı altına alıp sahanın üçte birini fiilen oyuna kapatabilir. Bu da rakibin topu ileri bölgede geri kazanmasını kolaylaştırır. Sol ayaklı bir oyuncu ise oyunu açabilir ve bir anda saha bütünüyle kullanılabilir hâle gelir.
“Ama dediğim gibi, Neco Forest'ın en iyi oyuncusuydu. Solda, sağdakinden daha rahat görünüyor. Birkaç yıl önce Liverpool'a karşı solda [Mohamed] Salah'la eşleştiği bir maçta oynadığını hatırlıyorum. Salah neredeyse topa dokunamadı. Neco olağanüstüydü.
“O günden beri oyununu geliştirdiğini ve takımın en istikrarlı oyuncusu hâline geldiğini düşünüyorum. Sağda yanlış bir şey yaptığını söylemiyorum ama aynı şekilde öne çıkmıyordu. Solda ise oyuna çok fazla enerji, dinamizm ve tutku katıyor.
“Ancak üçlü savunmada kanat beki oynamak biraz farklı, çünkü oyuna çok daha geniş bir pozisyonda başlıyorsunuz. Neredeyse taç çizgisinin üzerinde durduğunuzda bazen doğal bir sol ayağın getirdiği kaliteye ihtiyaç duyarsınız. Bu pozisyonun ona uyup uymadığını bilmek için henüz onu tam olarak bu mevkide yeterince izlemedim.”
- Getty/GOAL
Glasner hâlâ tercih ettiği taktik sistemi üzerinde çalışıyor
Williams’la ilgili konu kritik değil. Son dört yılda tüm yüreğini ortaya koyduğu performansların ardından 2026 yazında yeni bir sözleşme imzaladı. Trentside’daki genel plan içinde hâlâ bir rolü var.
Ancak Avusturyalı teknik direktör Glasner, vermek istediği mesajı iletme ve sürece otoritesini hissettirme aşamasında. Planının etkili biçimde işlemesi için bazı zor kararlar alınması gerekiyor. Bu da ocak ayında yeni transfer dönemi açıldığında yeniden transfer piyasasına yönelmek anlamına gelebilir.
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